17 января понедельник
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 3/10
usd 75.77
eur 86.89
Тема дняНовые случаи заражения «омикроном» в Сибири
Все новости
Все новости

«Морозы вернутся к вечеру»: резкое потепление в Новосибирске сменит настоящая зима

До этого в городе ожидается сход снега и наледи с крыш

5 905
22Обсудить

Поделиться

Гололед начнется в городе

Гололед начнется в городе

Поделиться

В Новосибирске 17 января утром температура воздуха поднялась до +3 градусов. Из-за этого на улицах города образовались лужи, а с крыш начал сходить снег. К вечеру, по прогнозу Gismeteo, температура опустится до -8 градусов.

Как предупредил жителей на оперативном совещании мэр Новосибирска Анатолий Локоть, к вечеру в городе возможен гололед.

— В выходные дни началось потепление, и 14 января, в пятницу, было направлено штормовое предупреждение всем коммунальным службам и учреждениям города об опасности в связи потеплением схода снега и наледи с крыш. Такая опасность существует и сегодня в течение дня. Опасность есть. Морозы, предполагается, вернутся к вечеру, то есть на следующие сутки начнется зима сибирская, и это опять связано с определенными рисками, с установлением гололеда. Эти факторы необходимо учесть, — рассказал мэр Новосибирска на оперативном совещании.

По данным сайта gismeteo, в городе похолодает после 13:00, а к ночи, к 22:00, температура опустится до -8.

Температура снова станет минусовой после обеда

Температура снова станет минусовой после обеда

Поделиться

Как мы сообщали ранее, погода изменилась из-за циклона из Казахстана.

13 января в Новосибирске ухудшилось качество воздуха. Оттепель сменится похолоданием накануне Крещения в Новосибирске. Мы посмотрели, какая будет погода на неделе по данным популярных сервисов.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ5
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

дождьзимапогодаснег
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter