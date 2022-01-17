«Морозы вернутся к вечеру»: резкое потепление в Новосибирске сменит настоящая зима

В Новосибирске 17 января утром температура воздуха поднялась до +3 градусов. Из-за этого на улицах города образовались лужи, а с крыш начал сходить снег. К вечеру, по прогнозу Gismeteo, температура опустится до -8 градусов.

Как предупредил жителей на оперативном совещании мэр Новосибирска Анатолий Локоть, к вечеру в городе возможен гололед.

— В выходные дни началось потепление, и 14 января, в пятницу, было направлено штормовое предупреждение всем коммунальным службам и учреждениям города об опасности в связи потеплением схода снега и наледи с крыш. Такая опасность существует и сегодня в течение дня. Опасность есть. Морозы, предполагается, вернутся к вечеру, то есть на следующие сутки начнется зима сибирская, и это опять связано с определенными рисками, с установлением гололеда. Эти факторы необходимо учесть, — рассказал мэр Новосибирска на оперативном совещании.