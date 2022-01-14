Потепление до 0 градусов придет в Новосибирск. А когда ждать следующих морозов?

В Новосибирске 15 января ожидается потепление до -3... -5 градусов. Следующую волну синоптики прогнозируют на Крещение.

— В выходные, особенно в воскресенье, погодные условия будут существенно меняться. Сейчас их определяет область повышенного давления, поэтому у нас малооблачно и достаточно морозно. Сейчас с юга, районов Казахстана будет смещаться циклон, с ним связаны осадки и повышение температуры. Уже сегодня ночью ожидается ослабление морозов, — сообщила НГС начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.

