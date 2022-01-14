Потепление до 0 градусов придет в Новосибирск. А когда ждать следующих морозов?

В Новосибирске 15 января ожидается потепление до
— В выходные, особенно в воскресенье, погодные условия будут существенно меняться. Сейчас их определяет область повышенного давления, поэтому у нас малооблачно и достаточно морозно. Сейчас с юга, районов Казахстана будет смещаться циклон, с ним связаны осадки и повышение температуры. Уже сегодня ночью ожидается ослабление морозов, — сообщила НГС начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.
Синоптик отметила, что ночью на 14 января в Искитиме зафиксировали температуру в
15 января, в субботу, осадки не ожидаются. Температура ночью составит
В воскресенье возможны осадки в течение суток, днем — мокрый снег. Ночью южный ветер силой составит
17 января ожидаются осадки: ночью — небольшой снег, утром — мокрый снег. Ночью температура опустится до
— Ближе к Крещению подойдет следующая волна холода к нашей области и температуры опять понизятся, — добавила Анна Лапчик.
До 10:00 15 января в Новосибирске действует штормовое предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях, способствующих накоплению вредных примесей. Как объяснила глава новосибирского Гидрометцентра, его размещают на сайте, чтобы предупредить предприятия, из-за работы которых в воздух попадают вредные примеси. Это нужно для регулирования их работы.
Вчера, 13 января, в Новосибирске ухудшилось качество воздуха. Сегодня утром над городом был виден смог. Посмотрите на снимках фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова, как из-за него изменился город.