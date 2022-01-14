14 января пятница
СЕЙЧАС -14°С
Пробки 5/10
usd 74.57
eur 85.46
Тема дняВторые сутки идут работы на месте протечки газа
Все новости
Все новости

Потепление до 0 градусов придет в Новосибирск. А когда ждать следующих морозов?

Погода изменится из-за циклона из Казахстана

1 286
10Обсудить

Поделиться

В понедельник в городе ждут потепления до <nobr class="_">0 градусов</nobr>

В понедельник в городе ждут потепления до 0 градусов

Поделиться

В Новосибирске 15 января ожидается потепление до -3... -5 градусов. Следующую волну синоптики прогнозируют на Крещение.

— В выходные, особенно в воскресенье, погодные условия будут существенно меняться. Сейчас их определяет область повышенного давления, поэтому у нас малооблачно и достаточно морозно. Сейчас с юга, районов Казахстана будет смещаться циклон, с ним связаны осадки и повышение температуры. Уже сегодня ночью ожидается ослабление морозов, — сообщила НГС начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.

Синоптик отметила, что ночью на 14 января в Искитиме зафиксировали температуру в -34 градуса. В некоторых других районах похолодало до -30 градусов.

15 января, в субботу, осадки не ожидаются. Температура ночью составит -22... -24 градуса, утром потеплеет до -14… -16 градусов, днем — до -3… -5 градусов. Южный ветер силой 7–12 м/с.

В воскресенье возможны осадки в течение суток, днем — мокрый снег. Ночью южный ветер силой составит 7–12 м/с с порывами до 17 м/с, днем — 4–9 м/с с усилением до 14 м/с. Ночная температура составит -5... -7 градусов, днем — -1… -3 градуса.

17 января ожидаются осадки: ночью — небольшой снег, утром — мокрый снег. Ночью температура опустится до -3… -5 градусов, днем воздух прогреется до 0. Синоптики прогнозируют южный ветер силой 4–9 м/с ночью и 6–11 м/с днем.

— Ближе к Крещению подойдет следующая волна холода к нашей области и температуры опять понизятся, — добавила Анна Лапчик.

До 10:00 15 января в Новосибирске действует штормовое предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях, способствующих накоплению вредных примесей. Как объяснила глава новосибирского Гидрометцентра, его размещают на сайте, чтобы предупредить предприятия, из-за работы которых в воздух попадают вредные примеси. Это нужно для регулирования их работы.

Вчера, 13 января, в Новосибирске ухудшилось качество воздуха. Сегодня утром над городом был виден смог. Посмотрите на снимках фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова, как из-за него изменился город.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

оттепельпогодаштормовое предупреждение
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter