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Оттепель сменится похолоданием накануне Крещения в Новосибирске. Прогноз погоды на рабочую неделю

В Новосибирске будет ясная погода с умеренной для это времени года температурой. Похолодает к Крещению

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Эта зима существенно теплее предыдущей

Эта зима существенно теплее предыдущей

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В понедельник днем, 17 января, ожидается ясная погода, будет довольно тепло: от -2 до -7 градусов. Ночью температура может опускаться до -10 градусов, осадков не ожидается. Ветер от 3,9 до 5,8 м/c. Такие данные предоставляет сервис «Яндекс.Погода».

18 января температура днем и ночью будет колебаться от -13 до -9 градусов, небольшой снег ожидается только ночью. Ветер от 2,1 до 3,6 м/c.

В среду, 19 января, синоптики прогнозируют небольшой снег с похолоданием, днем — от -11 до -13 градусов, ночью температура ожидается от -18 до -17 градусов. Ветер будет почти незаметным.

В четверг, 20 января, температура днем ожидается от -16 до -15 градусов, вечером и ночью — около -18. Новосибирцев ждут небольшие снегопады и штиль.

21 января в Новосибирске днем ожидается температура от -14 до -13 градусов, ночью — от -17 до -16 с небольшими снегопадами.

В субботу и воскресенье ожидается небольшой снег, температура будет колебаться в промежутке от -20 до -16 градусов.

— Ближе к Крещению подойдет следующая волна холода к нашей области и температуры опять понизятся, — сообщила ранее НГС начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.

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