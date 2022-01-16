Оттепель сменится похолоданием накануне Крещения в Новосибирске. Прогноз погоды на рабочую неделю

В понедельник днем, 17 января, ожидается ясная погода, будет довольно тепло: от
18 января температура днем и ночью будет колебаться от
В среду, 19 января, синоптики прогнозируют небольшой снег с похолоданием, днем — от
В четверг, 20 января, температура днем ожидается от
21 января в Новосибирске днем ожидается температура от
В субботу и воскресенье ожидается небольшой снег, температура будет колебаться в промежутке от
— Ближе к Крещению подойдет следующая волна холода к нашей области и температуры опять понизятся, — сообщила ранее НГС начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.