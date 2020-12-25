Задержатся ли морозы в новогодние выходные в Новосибирске — сравниваем прогнозы

Температура воздуха в праздничные выходные в Новосибирске будет опускаться до -35 градусов
До Нового года осталась неделя, некоторые новосибирцы уже начинают планировать выходные. Стоит заранее изучить прогноз погоды, чтобы знать, когда можно смело идти и кататься на коньках или лыжах, а когда лучше провести день дома с семьей.
НГС изучил прогнозы от популярных сервисов — посмотрите, к чему стоит готовиться с 1 по 10 января 2021 года.
Первые два дня года обещают быть довольно морозными — ночные температуры будут держаться на уровне -26 градусов, а днем синоптики ожидают
По данным сервиса «Яндекс.Погода», в первые 10 дней года на улице будет
Сайт «Метеовести», который публикует прогнозы от центра «Фобос», сообщает о возможных морозах до -35 градусов. Если в первый день нового года ожидается -11 градусов, то затем начнется резкое понижение.
Самым холодным станет 7 января — днем температура опустится до -29 градусов, а ночью до
По данным сервиса World weather, довольно холодным станет 1 января, когда дневная температура опустится до -18 градусов, а ночная — до -22 градусов. Морознее всего будет 4 и 5 января: днем
По данным сервиса «Рамблер», температура в новогодние выходные будет стабильной: от -14 до -19 градусов. Снег возможен 1 января, в остальные дни осадков не ожидают.
НГС также изучил прогнозы синоптиков на 31 декабря. Посмотрите, что обещают разные погодные сервисы.
Накануне, 23 декабря, стало известно, что к Новосибирской области приближаются морозы до -46 градусов. В последние десятилетия такие холода стали редкостью.