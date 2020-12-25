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Задержатся ли морозы в новогодние выходные в Новосибирске — сравниваем прогнозы

Мы посмотрели, какую погоду обещают «Яндекс», «Фобос» и «Гисметео»

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В городе возможны резкие перепады температур

В городе возможны резкие перепады температур

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Температура воздуха в праздничные выходные в Новосибирске будет опускаться до -35 градусов

До Нового года осталась неделя, некоторые новосибирцы уже начинают планировать выходные. Стоит заранее изучить прогноз погоды, чтобы знать, когда можно смело идти и кататься на коньках или лыжах, а когда лучше провести день дома с семьей.

НГС изучил прогнозы от популярных сервисов — посмотрите, к чему стоит готовиться с 1 по 10 января 2021 года.

По данным сайта «Гисметео», температура не опустится ниже -26 градусов

По данным сайта «Гисметео», температура не опустится ниже -26 градусов

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Первые два дня года обещают быть довольно морозными — ночные температуры будут держаться на уровне -26 градусов, а днем синоптики ожидают -20... -24 градуса. С 3 по 5 января возможно, что температура поднимется до -23 градусов днем и -25 градусов ночью — такой прогноз дает сервис «Гисметео». В следующие четыре дня улице будет -20... -24 градуса. Самым приятным станет последний день длинных выходных — днем 10 января температура составит -19 градусов, а ночью -20 градусов.

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«Яндекс.Погода» предсказывает мягкие морозы на каникулах

«Яндекс.Погода» предсказывает мягкие морозы на каникулах

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По данным сервиса «Яндекс.Погода», в первые 10 дней года на улице будет -15... -19 градусов.

Температура не опустится ниже -19 градусов

Температура не опустится ниже -19 градусов

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Сайт «Метеовести», который публикует прогнозы от центра «Фобос», сообщает о возможных морозах до -35 градусов. Если в первый день нового года ожидается -11 градусов, то затем начнется резкое понижение.

Относительно не холодно будет 1 января

Относительно не холодно будет 1 января

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Самым холодным станет 7 января — днем температура опустится до -29 градусов, а ночью до -35 °С.

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Сайт обещает снегопад 8 января

Сайт обещает снегопад 8 января

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По данным сервиса World weather, довольно холодным станет 1 января, когда дневная температура опустится до -18 градусов, а ночная — до -22 градусов. Морознее всего будет 4 и 5 января: днем -16... -19 °С, ночью -26... -27 °С. В остальные дни ночные температуры составят от -15 до -19 градусов, а дневные — от -10 до -16 градусов.

По данным сервиса «Рамблер», температура в новогодние выходные будет стабильной: от -14 до -19 градусов. Снег возможен 1 января, в остальные дни осадков не ожидают.

«Рамблер» не ожидает резких перепадов температур

«Рамблер» не ожидает резких перепадов температур

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НГС также изучил прогнозы синоптиков на 31 декабря. Посмотрите, что обещают разные погодные сервисы.

Накануне, 23 декабря, стало известно, что к Новосибирской области приближаются морозы до -46 градусов. В последние десятилетия такие холода стали редкостью.

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