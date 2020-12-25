Задержатся ли морозы в новогодние выходные в Новосибирске — сравниваем прогнозы

До Нового года осталась неделя, некоторые новосибирцы уже начинают планировать выходные. Стоит заранее изучить прогноз погоды, чтобы знать, когда можно смело идти и кататься на коньках или лыжах, а когда лучше провести день дома с семьей.

НГС изучил прогнозы от популярных сервисов — посмотрите, к чему стоит готовиться с 1 по 10 января 2021 года.