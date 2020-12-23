Новосибирцев ждут резкие перемены погоды — разница температур составит 40 градусов

Синоптики рассказали, какие перепады температур ожидаются в Новосибирской области в ближайшие дни: уже в выходные температура опустится до -46 градусов .

— В последнее десятилетие такие морозы были довольно редкими. К нам пробивается очередная циклоническая система из районов Северного Урала через центральные районы Западной Сибири. Мы ждем завтра сильные снегопады с метелями и порывистыми ветрами с силой до 18 м/с . Сильные снегопады будут сопровождаться заносами на дорогах области, что станет проблемой для транспорта и коммунальных дорожных служб, так что ситуация на дорогах будет сложная. Температурный фон завтра, 24 декабря, в области будет повышенный до -8... -13 градусов ночью, в дневные часы -4... -9 градусов , — рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.