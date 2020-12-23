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Тема дняНадвигаются морозы до -46 градусов

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Новосибирцев ждут резкие перемены погоды — разница температур составит 40 градусов

Синоптики говорят, что грядущие морозы станут редкими для последних десятилетий

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Завтра днем в Новосибирской области будет идти снег, который сменят аномальные морозы

Завтра днем в Новосибирской области будет идти снег, который сменят аномальные морозы

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Температура в Новосибирской области опустится до -46 градусов

Синоптики рассказали, какие перепады температур ожидаются в Новосибирской области в ближайшие дни: уже в выходные температура опустится до -46 градусов.

— В последнее десятилетие такие морозы были довольно редкими. К нам пробивается очередная циклоническая система из районов Северного Урала через центральные районы Западной Сибири. Мы ждем завтра сильные снегопады с метелями и порывистыми ветрами с силой до 18 м/с. Сильные снегопады будут сопровождаться заносами на дорогах области, что станет проблемой для транспорта и коммунальных дорожных служб, так что ситуация на дорогах будет сложная. Температурный фон завтра, 24 декабря, в области будет повышенный до -8... -13 градусов ночью, в дневные часы -4... -9 градусов, — рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

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24 декабря в Новосибирске будет облачно, ночью и днем ожидается умеренный снег. На дорогах местами гололедица, снежные заносы. В ночные часы температура -10... -12 градусов с небольшим повышением к утру. Днем -5... -7 градусов. Ветер западный, ночью 8–13 м/с, днем 6–11 м/с.

— 25 декабря будет вторжение арктических воздушных масс. Снегопады будут ночью, а днем будут слабеть, также будет слабеть ветер. Вообще 25-го числа мы ждем похолодание по территории Новосибирской области до -26... -31 градуса, в ночные часы по северу до -36 градусов. Дневные температуры останутся в тех же пределах. В городе утром -22... -25 градусов, а в течение дня понижение до -29 градусов. Аномально холодная погода захватит практически всю территорию юго-востока Западной Сибири — от Томской области до Алтая. Температуры в НСО упадут от -30 до -35 °С, а местами до -41...-46 градусов, — добавил синоптик.

26 декабря, в субботу, в Новосибирске преимущественно без осадков. Ночью и днем -33... -35 градусов, местами -37... -39 градусов. Ветер северный, 2–7 м/с.

Ранее мэрия Новосибирска предупредила горожан, что в период с 26 по 30 декабря ожидается аномально холодная погода с минимальной температурой -35 градусов и ниже. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефонам: 051, 227-44-44, 218-68-88.

Власти Новосибирской области тоже готовятся к резкому похолоданию в регионе — на дорогах региона будут работать пункты обогрева.

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Новосибирсканомальные морозыпогода
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