Новосибирцев ждут резкие перемены погоды — разница температур составит 40 градусов

Температура в Новосибирской области опустится до -46 градусов
Синоптики рассказали, какие перепады температур ожидаются в Новосибирской области в ближайшие дни: уже в выходные температура опустится до
— В последнее десятилетие такие морозы были довольно редкими. К нам пробивается очередная циклоническая система из районов Северного Урала через центральные районы Западной Сибири. Мы ждем завтра сильные снегопады с метелями и порывистыми ветрами с силой до
24 декабря в Новосибирске будет облачно, ночью и днем ожидается умеренный снег. На дорогах местами гололедица, снежные заносы. В ночные часы температура
— 25 декабря будет вторжение арктических воздушных масс. Снегопады будут ночью, а днем будут слабеть, также будет слабеть ветер. Вообще 25-го числа мы ждем похолодание по территории Новосибирской области до
26 декабря, в субботу, в Новосибирске преимущественно без осадков. Ночью и днем
Ранее мэрия Новосибирска предупредила горожан, что в период с 26 по 30 декабря ожидается аномально холодная погода с минимальной температурой -35 градусов и ниже. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефонам: 051,
Власти Новосибирской области тоже готовятся к резкому похолоданию в регионе — на дорогах региона будут работать пункты обогрева.