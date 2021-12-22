Названы причины длинных интервалов между поездами в новосибирском метро

В новосибирском метрополитене рассказали, почему невозможно сделать маленький интервал между поездами и с чем связано сокращение поездов в прошедшие ноябрьские выходные.



— Вопрос сокращения интервалов — не в количестве поездов, а в пропускной способности путей. Мы можем нормально работать при интервале не менее трех минут, — объяснил начальник новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло. — Да, мы можем сократить интервал до полутора минут, но в этом случае возможна непредсказуемая ситуация: какая-то поломка, это падение человека на путь. В этом случае мы придем к тому, что часть составов может оказаться в тоннеле — предусматриваем в том числе и это. И из тоннеля придется уводить пассажиров.