Названы причины длинных интервалов между поездами в новосибирском метро

В новосибирском метрополитене рассказали, почему невозможно сделать маленький интервал между поездами и с чем связано сокращение поездов в прошедшие ноябрьские выходные.
— Вопрос сокращения интервалов — не в количестве поездов, а в пропускной способности путей. Мы можем нормально работать при интервале не менее трех минут, — объяснил начальник новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло. — Да, мы можем сократить интервал до полутора минут, но в этом случае возможна непредсказуемая ситуация: какая-то поломка, это падение человека на путь. В этом случае мы придем к тому, что часть составов может оказаться в тоннеле — предусматриваем в том числе и это. И из тоннеля придется уводить пассажиров.
По его словам, при трехминутном интервале этот риск сводится к минимуму. В Москве небольшой интервал получается сделать, потому что, в отличие от Новосибирска, у каждой станции есть пути для отстоя поездов.
— То есть случилась какая-то ситуация, поезд ушел в отстой, тупик, открыл движение другим поездам. У нас такая возможность есть только у станций: «Студенческая», «Площадь Маркса», «Заельцовская». То есть, если произойдет какая-то непредвиденная ситуация, то всё, поезд встал и встало всё движение.
Полутораминутные интервалы между поездами в новосибирском метрополитене иногда делают, но лишь в случае острой необходимости. Например, когда проходят массовые праздничные гуляния и в метро большой пассажиропоток. На Дзержинской ветке сократить интервалы получится только в том случае, если закончат строительство второго тоннеля станции метро «Золотая Нива».
— Один тоннель на перегоне Березовая роща — Золотая Нива не позволяет нам сделать интервал меньше шести минут, потому что этот тоннель является тоннелем для челночного движения поездов. Один поезд идет в сторону Золотой Нивы, второй идет обратно. Пока не будет построен второй тоннель, то есть не будет логического завершения строительство перегона, интервал мы не сможем уменьшить ни при каком желании, — ответил Аркадий Чмыхайло.
Однако ситуация с переполненными вагонами метро в начале ноября, когда президент объявил выходными рабочие дни, не связана с перегонами. Тогда приняли график движения выходного дня, а отреагировать смогли не сразу по техническим причинам: нужно перестраивать работу машинистов, персонала на станциях — на все мероприятия уходит минимум 3–5 часов.
— Если объявляется выходной, мы включаем график выходного дня, соответственно увеличиваем интервалы, снижаем количество составов на линии, — объяснил руководитель предприятия. — Но утром мы увидели, что движение идет по рабочему дню, что на станциях людей не убавляется. И тогда мы уже приняли решение включить график рабочего дня.
В новогодние праздники, по его словам, движение поездов будет по графику выходного дня. Сейчас мэрия согласовывает график работы метрополитена в новогоднюю ночь.
Полгода назад в мэрии заявили, что предварительная стоимость строительства второго тоннеля на станции метро «Золотая Нива» превысит 1 миллиард рублей. Недавно губернатор Андрей Травников сказал, что городу не дают федеральных денег на продолжение строительства метрополитена, потому что до сих пор нет документации.