«Массовый исход бздыхов из Сочи»: туристы покидают курорт, а местные жители уже ждут наплыва на бархатный сезон и ругают пробки

Сочинцы немного выдохнули — буквально за несколько дней дороги стали свободнее, а службы такси снизили задранные на лето цены.
— Ты представляешь! Я от Адлера до Сочи за 25 минут на совершенно пустом автобусе доехала! И обратно так же! И это в воскресенье! А по Адлеру на такси за 250 рублей можно уехать! — делится со мной подруга. Действительно, всё лето курорт стоял в страшных пробках, на выезде из Адлера, на въезд в него, на объездной, в центре Сочи. Из Адлера до Сочи можно было ехать и два часа, столько же — обратно. Сейчас же, когда туристы массово возвращаются домой, город серьезно разгрузился. Подробности—в материале SOCHI1.RU.
— Массовый исход бздыхов. Слава Богу! — выдыхают сочинцы. Они всё лето без устали костерят отдыхающих за то, что они массово едут на море на автомобилях. Недавно мне попался очень нервный водитель такси. Он сам когда-то переехал в Сочи из Челябинска, а теперь на чем свет стоит ругает автотуристов.
— Они едут неделю в Сочи, здесь 10 дней стоят в пробках, создавая нам — местным — невозможные условия, а потом еще неделю едут домой. Это что за отдых такой? Садись на самолет, несколько часов — и ты на море. А здесь мы всегда увезем куда нужно, — разошелся водитель Анатолий. Его негодование понять можно, несмотря на явно завышенные цены на такси, много поездок по пробкам сделать не получается, соответственно, и заработок в пик сезона не такой, на который рассчитывали.
Вы цены на билеты видели?
Негодуют и туристы, они вынуждены ехать в Сочи на личном автотранспорте, поскольку цены на авиабилеты очень высокие, а на поезда не купить. Недавно в Красной Поляне разговорилась с отдыхающими с Камчатки. Расстояние в 13 тысяч километров из Петропавловска-Камчатского они проехали за 9 дней на своей машине. Вернее, ехали из Владивостока, долетев до него на самолете. Несколько раз ночевали в палатке, чтобы сэкономить на мотелях. Зато всю страну посмотрели.
— Вы цены на билеты видели? Нас пятеро в машине, дорога на всех обошлась в 100 тысяч рублей, это с питанием и другими расходами. А если на самолете, то на каждого билет стоит от 60 тысяч рублей в одну сторону, и это без багажа. А тут мы полный багажник загрузили, даже сапы свои привезли, в аренду их не берем здесь. Поэтому пусть простят нас сочинцы, но мы не могли прилететь на самолете, просто не потянули бы, — рассказала корреспонденту SOCHI1.RU туристка из Петропавловска-Камчатского Анна Гуревская. Да и общественный транспорт в Сочи, прямо скажем, не очень комфортный. Забит, особенно в час пик, кондиционеров нет во многих автобусах, а вечером их дождаться просто нереально. А на своей машине семья Гуревских и в Абхазию съездила, и в Красную Поляну и даже в Краснодар — в парк Галицкого, давно мечтали увидеть это чудо.
— Несколько лет назад мы прилетали в Сочи на самолете. Передвигаться по городу просто невозможно, намучались тогда и решили, что теперь только на машине. Кроме пробок, здесь есть еще одна большая проблема — негде поставить автомобиль. Почему не сделают многоярусные парковки, как в Красной Поляне, непонятно, пусть и платные, — говорит Илья Гуревский. Они поездку специально планировали на конец августа, чтобы уже схлынул основной поток туристов, уезжать будут в середине сентября, когда федеральные трассы в южных регионах немного разгрузятся.
Ждем любителей бархатного сезона
В мэрии Сочи утверждают, с начала лета общественный транспорт Сочи обслужил 22 миллиона пассажиров. Это на 7 процентов выше, чем за аналогичный период 2022 года. Сейчас можно сказать, что курорт пережил летний сезон.
Международный аэропорт Сочи ежедневно обслуживает более 60 тысяч пассажиров. С железнодорожных вокзалов и станций каждый день отправляются около 30 тысяч человек, почти половину из них обслуживают на вокзале Адлер. Там расширили зоны отдыха, увеличили число мест ожидания в залах до 1,5 тысячи. Со стороны набережной установили новую парковую мебель для ожидающих.
Закономерность массового исхода понятна. Отдыхающие с детьми уезжают, чтобы приготовиться к школе. Однако не стоит расслабляться: пик сезона автотуристов на Черноморском побережье сместился на сентябрь. Всё больше появляется отдыхающих — любителей бархатного сезона, к ним присоединяются местные, которые, как известно, летом на море не ходят, а также жители Краснодарского края и Ростовской области, которые хотят продлить себе лето.
Туроператоры назвали топ-3 самых бронируемых черноморских направления на бархатный сезон. Это Сочи, Абхазия и Анапа.
Отдыхать осенью выгодно не только потому, что на пляжах меньше людей, а море хорошо прогрелось. В период бархатного сезона происходит еще и сезонное снижение цен на размещение. Скидка, в сравнении с тарифами на пике летнего сезона, может составить от 10 до 50%.
Так что покой жителям Сочи только снится. Бархатный сезон обещает быть затяжным, синоптики предупреждали, что октябрь на курорте будет почти летний. Перевести дух получится только в ноябре-декабре, если ранний снег не внесет коррективы. А потом откроется горнолыжный сезон, который тоже ожидается «жарким».