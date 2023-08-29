«Массовый исход бздыхов из Сочи»: туристы покидают курорт, а местные жители уже ждут наплыва на бархатный сезон и ругают пробки

— Массовый исход бздыхов. Слава Богу! — выдыхают сочинцы. Они всё лето без устали костерят отдыхающих за то, что они массово едут на море на автомобилях. Недавно мне попался очень нервный водитель такси. Он сам когда-то переехал в Сочи из Челябинска, а теперь на чем свет стоит ругает автотуристов.

— Они едут неделю в Сочи, здесь 10 дней стоят в пробках, создавая нам — местным — невозможные условия, а потом еще неделю едут домой. Это что за отдых такой? Садись на самолет, несколько часов — и ты на море. А здесь мы всегда увезем куда нужно, — разошелся водитель Анатолий. Его негодование понять можно, несмотря на явно завышенные цены на такси, много поездок по пробкам сделать не получается, соответственно, и заработок в пик сезона не такой, на который рассчитывали.