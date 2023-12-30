Часы за 1,7 млн и жакет как у Джиджи Хадид: вспоминаем шикарные элементы гардероба, в которых засветились новосибирские випы

В этом году новосибирские депутаты показывали свои дорогие наряды и украшения. Среди самых запоминающихся оказались часы больше чем за миллион и жакет из новой коллекции итальянского бренда. В этом материале мы вспоминаем, в чем засветились значимые для города персоны и сколько стоят их предметы гардероба.
Жакет из новой коллекции
В сентябре на торжественную инаугурацию губернатора Андрея Травникова заместитель председателя Заксобрания Ирина Диденко решила подобрать элегантный наряд. Парламентарий надела итальянский жакет из новой коллекции бренда Elisabetta Franchi, который может стоить порядка 119 тысяч рублей.
Депутат Ирина Диденко состоит в партии «Единая Россия», она — член комитета Заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности, член комиссии по экологии, координатор проекта «Предпринимательство».
Жакет, который надела депутат, продают в новой коллекции бренда Elisabetta Franchi осень-зима 23/24. Его выдают характерные пуговицы с эмблемой и бросающаяся в глаза часть надписи на ремне Elisabetta, которую удалось снять нашему фотографу. Элемент гардероба выполнен из неэластичного крепа и оформлен карманами с клапаном. Линию талии эффектно подчеркивает ремень из жаккардовой ленты с коробчатой пряжкой из золотистого металла. Внутри — атласная подкладка и мягкие подплечники.
На сайте московского ЦУМа говорится, что особенности бренда — эмоциональность, энергичность и женственность. Сейчас, если верить сайту, одежду Elisabetta Franchi носят Гвен Стефани, Джиджи Хадид, Карли Клосс, Линдси Лохан, Селин Дион, Игги Азалия, Каролина Куркова и Аврил Лавин.
Муж Ирины Диденко, бизнесмен Игорь Диденко, сейчас числится владельцем нескольких компаний. По данным сервиса «Контур.Фокус», супругу депутата принадлежит ООО промышленный парк «Красный Яр» с чистой прибылью в 635 тысяч рублей, ранее организация называлась промышленный парк «Левобережный»; ООО «Диаком» с чистой прибылью в 54 миллиона рублей. Также Диденко владеет 75% компании «Нео-Пак» по производству упаковок с прибылью в 65 миллионов рублей и также 75% торгового дома «Нео-Пак» с прибылью в 87,4 миллиона рублей. Еще одна компания бизнесмена — ООО «Управление проектами» с прибылью в 3,6 миллиона рублей.
Вместе с супругой Игорь Диденко руководит компанией «ГофроМастер», которая производит картон и бумажную тару, чистая прибыль организации составила 107,8 миллиона рублей.
При этом владельцем АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» бизнесмен больше не числится, он указан, как генеральный директор. Чистая прибыль организации составила 288,9 миллиона рублей, несколько лет назад комбинат совершил крупную сделку — приобрел за 185 млн рублей имущественный комплекс нефтебазы «Красный Яр».
В августе 2022 года на берегу загрязненного оврага около Красного Яра местные жители и депутаты увидели зловонную жижу непонятного происхождения. Тогда же специалисты Сибирского управления Росприроднадзора в ходе проверки подтвердили нарушения. Директора Новосибирского картонно-бумажного комбината Игоря Диденко обвинили в нарушении правил охраны окружающей среды.
Часы для красной дорожки
Для мужчин один из самых значимых атрибутов — часы. Например, председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив часто появляется на публике в швейцарских часах класса люкс. Аксессуар на его левой руке сильно напоминает изделие из коллекции Chronomat бренда Breitling. Бренд выдает особенный ремешок из стали в сочетании с розовым золотом, выразительная буква B на одной из стрелок и надпись Breitling в верхней части черного циферблата.
Подобная модель, по данным НГС, может стоить примерно 1,6 миллиона рублей. Подержанные часы этой же модели продают за 900 тысяч рублей.
Заводной механизм коллекции Chronomat на часах председателя Заксобрания и на сайте по продаже товаров совпадают. Если верить описанию, часы от Breitling — настоящее чудо. Они универсальные и незаменимы в любой ситуации, могут стать надежным спутником на красной дорожке и на пляже. Сама коллекция Chronomat знаковая — часы начали продавать в 1984 году, выпуск приурочен к столетию компании и ознаменовал возвращение механического хронографа. Часы, которые предположительно носит Андрей Шимкив, выпустили в 2018 году, сейчас они сняты с продажи на официальном сайте.
Сам же бренд символизирует целеустремленность, активное отношение к жизни и стиль. Модель создана специально для дайвинга и может выдерживать глубинное давление воды, также изделие обладает водонепроницаемостью в 500 м.
Андрей Шимкив родился в октябре 1964 года, в следующем году ему исполнится 60 лет. Политик окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт и состоит в партии «Единая Россия». В 2022 году он указал в доходах за 2021 год 15 миллионов рублей. В собственности у спикера — три жилых дома, квартира, три земельных участка и нежилое помещение.
Легенда среди часов
Звездой среди новосибирских випов стал депутат Заксобрания председатель комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Олег Подойма. На многих фотографиях на руке политика можно заметить изделие, которое очень похоже люксовые швейцарские часы International Watch Company (IWC) Portugieser Chronograph. По нынешнему курсу подобные часы стоят почти 1,7 миллиона рублей.
Если приглядеться, то на изделии можно заметить два хронографа с индикацией секунд и минут. Слева и справа на циферблате расположены некие надписи, а заводной механизм выполнен элегантно и просто.
На официальном сайте Portugieser называют первым и наиболее известным часовым семейством IWC высокого класса. Изделия начали выпускать в конце 1930-х годов, когда компания IWC разработала большие наручные часы по заказу португальских предпринимателей. Portugieser называют иконой стиля, а дизайн самих часов — легендарным.
Корпус дорогого аксессуара выполнен из 18-каратного красного золота, а прозрачная задняя крышка — из сапфирового стекла. Переднее стекло также сапфировое, с двусторонним антибликовым покрытием, а черный ремешок Santoni — из кожи аллигатора.
По данным сервиса «Контур.Фокус», Олег Подойма — генеральный директор ЗАО Птицефабрика «Октябрьская», учредители организации неизвестны. На конец 2022 года выручка компании составляла 4,3 миллиарда рублей, чистая прибыль — 1,5 миллиона рублей. По сравнению с 2021 годом выручка поднялась на 18%. Один из агрохолдингов компании — птицефабрика «Ново-Барышевская», весной на предприятии нашли нарушения, жители жаловались на резкий запах.
Другой бизнес депутата, в котором он числится как учредитель, — ООО «Агроком». Пост директора компании занимает его жена — Ирина Подойма. Организация занимается разведением сельскохозяйственных птиц, торговлей мясом и яйцами. Но бизнес в 2022 году оказался в убытке на 12,3 миллиона рублей при выручке в 30,2 миллиона рублей.
Депутат также владеет ООО «Жилая сфера», среди видов деятельности компании — торговля легковыми и грузовыми автомобилями. На конец 2022 года выручка организации составила 29,3 миллиона рублей, чистая прибыль — 3,5 миллиона рублей.
Ранее НГС посмотрел, что носит директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило — в его гардеробе есть часы похожие на эксклюзив от голливудской звезды и одежда от зарубежных брендов.