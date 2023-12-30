Часы за 1,7 млн и жакет как у Джиджи Хадид: вспоминаем шикарные элементы гардероба, в которых засветились новосибирские випы

Вместе с супругой Игорь Диденко руководит компанией «ГофроМастер», которая производит картон и бумажную тару, чистая прибыль организации составила 107,8 миллиона рублей.

При этом владельцем АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» бизнесмен больше не числится, он указан, как генеральный директор. Чистая прибыль организации составила 288,9 миллиона рублей, несколько лет назад комбинат совершил крупную сделку — приобрел за 185 млн рублей имущественный комплекс нефтебазы «Красный Яр».

В августе 2022 года на берегу загрязненного оврага около Красного Яра местные жители и депутаты увидели зловонную жижу непонятного происхождения. Тогда же специалисты Сибирского управления Росприроднадзора в ходе проверки подтвердили нарушения. Директора Новосибирского картонно-бумажного комбината Игоря Диденко обвинили в нарушении правил охраны окружающей среды.