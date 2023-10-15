Часы от ди Каприо и люксовые бренды: рассматриваем гардероб директора Новосибирского зоопарка — что носит Андрей Шило

Директор Новосибирского зоопарка, одного из самых крупных в России, личность не публичная, фотографии в социальных сетях выкладывает редко и в камерах журналистов почти не появляется. НГС нашел несколько снимков, на которых видно, что носит управленец и узнал сколько может стоить одежда Андрея Шило. В его коллекции есть часы похожие на эксклюзив от голливудской звезды и одежда зарубежных брендов. Читайте в материале о вещах, которые есть в гардеробе директора зоопарка.
Часы от Леонардо ди Каприо
Часы Андрея Шило, судя по фотографиям, опубликованным в социальных сетях зоопарка, очень похожи на эксклюзивную коллекцию от Леонардо ди Каприо. Если верить описанию, таких всего 2 тысячи в мире, а все вырученные средства компания-производитель отправила в благотворительные экологические организации — довольно символично для директора зоопарка.
Швейцарская компания Tag Heuer выпустила линейку Limited Edition Leonardo Dicaprio Link Calibre 16 Chronograph в 2010-х в поддержку деятельности благотворительных экологических фондов, основанных самим ди Каприо. Голливудский актер был ведущим амбассадором бренда.
Отличительная черта изделия — выразительный синий циферблат и задняя крышка из сапфирового стекла, на которой написано, что эта коллекция именно от знаменитого актера. Браслет и корпус выполнены из нержавеющей стали. Строгий дизайн сочетается с S-образными звеньями браслета. Компания позиционирует часы как аксессуар с эффектным дизайном и невесомо облегающим запястьем браслетом: по описанию, они должны ощущаться как вторая кожа.
Обратите внимание на цвет циферблата на фотографии ниже, уникальный браслет и надпись слева. Также расположение трех хронографов совпадают с теми, что создала компания Tag Heuer.
Подобные часы уже вряд ли можно купить в магазинах. По данным сайтов по продаже аксессуаров, они стоили примерно 460 тысяч рублей в пересчете на нынешний курс доллара. Сейчас мужские часы из коллекции Tag Heuer Link, но уже без привязки к голливудскому актеру, стоят 377 тысяч рублей.
Часы для водных видов спорта
Также на фото Андрея Шило встречаются часы, похожие на аксессуар от швейцарской люксовой компании Maurice Lacroix, — Aikon Chronograph. Их выдают два характерных хронографа, которые выделены черными рамками, с менее заметным хронографом между ними. Напротив него виден логотип бренда — буква m. Корпус обхватывают шесть декоративных звеньев.
В описании указано, что стекло часов Maurice Lacroix из коллекции Aikon выполнено из сапфира, оно устойчиво к появлению царапин и кристально прозрачное. Часы с таким стеклом можно погружать в воду на глубину до 100 метров, и компания уверена, что в них можно плавать, нырять и заниматься водными видами спорта.
Часы выпустили также в 2010-х, сейчас они могут стоить до 200 тысяч рублей, уцененная версия — примерно 75 тысяч рублей. Изделия из коллекции Aikon на официальном сайте компании стоят от 80 тысяч рублей до 1 миллиона рублей по нынешнему курсу евро.
Одежда зарубежных брендов
Мокасины
Вещи Андрея Шило разглядеть непросто: чаще всего на мероприятиях он появляется в костюмах. Но НГС удалось найти несколько снимков, где видно, какую одежду предпочитает носить директор зоопарка.
Однажды Шило появился в замшевых мокасинах, похожих на обувь французского бренда Kenzo, который продает одежду люксового сегмента. Обратите внимание на небольшую букву K в верхней части обуви на фотографии ниже. В среднем обувь бренда стоит от 32 тысяч до 78 тысяч рублей.
Поношенные мокасины как-то продавали через сервис объявлений за 6 тысяч рублей: в описании указано, что их покупали в Европе за 350 евро, по нынешнему курсу — за 36 тысяч рублей.
Рубашка и джемпер
На фотографии, опубликованной изданием «Ведомости Заксобрания Новосибирской области» слева на поло директора зоопарка виден логотип американского бренда DKNY. Вероятно, поло из старой коллекции, поэтому найти его точную стоимость не удалось. Сейчас похожую вещь бренда можно купить почти за 5 тысяч рублей.
На некоторых фотографий в СМИ Андрея Шило появлялся в синем джемпере в полоску от американского бренда Ralph Lauren. С левой стороны изделия был виден желтый логотип, характерный для этого бренда. Достоверно определить, сколько стоит джемпер, тоже не удалось, но средняя цена на похожие сегодня доходит до 62 тысяч рублей.
Весной мэрия Новосибирска раскрыла данные о средних зарплатах руководителей организаций, подведомственных департаменту культуры, спорта и молодежной политики. Больше всех в месяц зарабатывает именно директор зоопарка.
Недавно НГС посмотрел, какие часы носят министр здравоохранения и два депутата Законодательного собрания. Одну из находок оценивают до 2 миллионов рублей.