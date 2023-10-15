Часы от ди Каприо и люксовые бренды: рассматриваем гардероб директора Новосибирского зоопарка — что носит Андрей Шило

Часы от Леонардо ди Каприо

Часы Андрея Шило, судя по фотографиям, опубликованным в социальных сетях зоопарка, очень похожи на эксклюзивную коллекцию от Леонардо ди Каприо. Если верить описанию, таких всего 2 тысячи в мире, а все вырученные средства компания-производитель отправила в благотворительные экологические организации — довольно символично для директора зоопарка.



Швейцарская компания Tag Heuer выпустила линейку Limited Edition Leonardo Dicaprio Link Calibre 16 Chronograph в 2010-х в поддержку деятельности благотворительных экологических фондов, основанных самим ди Каприо. Голливудский актер был ведущим амбассадором бренда.

