Голый фундамент. Сузун оставили без школы за 700 миллионов — история про обещания и казнокрадов

Фундамент для нового корпуса школы усилен настолько, что больше похож на космический объект Источник: предоставлено источником корреспондента NGS.ru











В конце 2024 года в посёлке Сузун ждали появления нового корпуса начальной школы, который начинали строить ещё полтора года назад. Казалось бы, строители уже должны заканчивать отделочные работы, но на месте будущего здания есть только фундамент. Руководство компании-застройщика сегодня обвиняют в серии крупных мошенничеств на сотни миллионов рублей. Криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов изучил особенности работы организации и выяснил, что она несколько лет получала выгодные контракты в сфере строительства объектов образования. По версии следствия, предприниматели выстроили коррупционную схему, в которой приняли участие сотрудники Минстроя региона и Управления капитального строительства. Все это время власти упорно обещали детям новую школу.

ЛИК новосибирской СТРОЙки

Фамилия новосибирского предпринимателя Владимира Дятлова вскоре может стать нарицательной в сфере местного строительства, как синоним любителя мутных схем. Бизнесмен сегодня сидит в СИЗО по обвинению в крупной афере (ч.4 ст.159 УК РФ), из-за которой областной бюджет лишился внушительной суммы денег. Следователи полагают, что предприниматель, руководя компанией-застройщиком — ООО «Ликстрой» — вывел средства, объяснив траты необходимостью заменить грунт на площадке под строительство яслей в Тогучине: заявил, что на работу ушло около 40 миллионов рублей, по факту потратил не больше 2 миллионов.

Владимир Дятлов сразу после решения об аресте Источник: Павел Тиунов / NGS.ru











5 апреля Владимира Дятлова арестовали в Центральном суде Новосибирска. На заседании, где присутствовал корреспондент НГС, предприниматель пытался объяснить судье, почему он должен остаться на свободе на время расследования. Сначала рассказывал про дочь-подростка, которая без него пропадёт, потому что не нужна матери. Затем упомянул о строительстве школы в Сузуне. Он подчеркивал, что его компания задействована в строительстве школы, и реализация проекта принципиально важна для правительства Новосибирской области. Дословно: «Если не сдать объект, регион в следующем году не получит финансирование».

Мы нашли школу, о которой говорил Владимир Дятлов. Вернее, то, что должно было ей стать.

Семь раз отмерь, один раз отрежь

Строительство корпуса для начальных классов Сузунской школы №2 обсуждали несколько лет на уровне руководства региона. Школа является крупнейшим образовательным учреждением в районе. В здании по регламенту могут обучаться около 600 учеников. По факту сегодня в ней учится более тысячи детей.

О больном вопросе для Сузуна рассуждал спикер Заксобрания НСО Андрей Шимкив, который по совместительству является избранным депутатом по округу №13, куда как раз входит Сузунский район. В 2019 году Андрей Шимкив вручил директору школы №2 Ольге Попрыге сертификат номиналом 6 миллионов рублей на разработку проекта для строительства нового корпуса. Только в марте 2023 года на сайте «Гозакупок» был объявлен аукцион на возведение долгожданной пристройки. Изначально на строительство планировали потратить 572 миллиона рублей. На подачу заявок в конкурсе отвели 9 дней, ещё 3 дня — на определение победителя. Выиграла компания «Ликстрой», которая оказалась единственным участником аукциона. В мае началось строительство.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Ликстрой» было зарегистрировано в 2015 году. До 2021 года учредителем значился Малик Вахабов, после — Наталья Фазлыева. Женщина сегодня также является директором компании. За всю историю существования организация получила госконтракты на 4,3 млрд рублей. По итогам 2023 года, выручка ООО составила 384,7 млн рублей, чистая прибыль — 372 тысячи рублей. Владимир Дятлов уверял, что не имел отношения к руководству «Ликстроя», занимая инженерскую должность. Следователи в свою очередь настаивают, что предприниматель непосредственно руководил компанией.

Андрей Шимкив, комментируя старт работ для корреспондента «Ведомостей Заксобрания» в июне 2023 года отмечал, что проект «согласован на всех уровнях, под него выделено федеральное финансирование и найдены варианты, как софинансировать строительство из областного и местного бюджетов».

— Помогли местные предприятия и предприниматели, обеспечившие необходимые средства. И вскоре мечта о новой школе станет реальностью, — уверял спикер.

Слева от Андрея Шимкива директор школы Ольга Попрыга с сертификатом на проект, справа — глава районной администрации Лилия Некрасова, которую сегодня судят по делу о мошенничестве и превышении полномочий Источник: Пресс-служба Заксобрания НСО











С проектом всё оказалось не так гладко, как было заявлено. В июле 2023 года площадку с ревизией посетил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Глава региона отметил, что с началом работ на строительстве корпуса школы были выявлены «недостатки проектной документации», отсюда — отставание в сроках. Неожиданно выяснилось, что на строительной площадке «слабые грунты», поэтому необходимо устанавливать более длинные сваи. Затем — затишье.

О новом, втором, старте строительства начальной школы в пресс-службе правительства НСО заявили в марте 2024 года. На этот раз теперь уже бывший министр строительства области Алексей Колмаков рассказал, как остро необходима пристройка для комфортной учёбы школьников.

— Строители уже вышли на площадку, приступили к фундаментным работам, строительство идет четко по графику, — приводили слова чиновника на сайте администрации Сузунского района.

По графику школа должна быть сдана в 4 квартале текущего года Источник: Павел Тиунов











Отмечалось, что реализация проекта стала возможной благодаря участию регионального правительства в госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». За время между двумя стартами строительства стоимость нового корпуса выросла до 706 миллионов рублей, то есть на 134 миллиона рублей за год.

В апреле 2024 года после ареста Владимира Дятлова строительную площадку посетили местные депутаты, а также представители школы, родительского комитета и районной администрации. Прораб компании-подрядчика Михаил Сорокин тогда оценил срок отставания от графика в 2 месяца и пояснил, что нужно было подобрать и испытать новые сваи. Михаил Сорокин подчеркивал, что засыпать котлован планируется через несколько дней.

Сентябрь 2024 года. Сдать корпус в эксплуатацию планировали до конца года. На строительной площадке выполнен только фундамент. В Министерстве сельского хозяйства Новосибирской области, которое получало деньги на строительство здания по госпрограмме, корреспонденту НГС заявили, что Управление капитального строительства (УКС) Сузунского района в одностороннем порядке расторгло договор с исполнителем, а в Арбитражном суде «возбуждено гражданское дело». В картотеке суда есть дело о взыскании с компании «Ликстрой» 255 миллионов рублей за неисполнение обязательств. Истец — УКС Сузунского района.

На строительной площадке в Сузуне. Слева направо: министр строительства НСО Алексей Колмаков, Владимир Дятлов, спикер Заксобрания Андрей Шимкив, губернатор Андрей Травников Источник: Михаил Пермин / Пресс-служба губернатора Новосибирской области











Вопросы о причинах расторжения контракта корреспондент НГС направил в официальном запросе в администрацию Сузунского района, однако ответы в редакцию к моменту публикации материала не поступили.

Источник НГС, знакомый с ситуацией, пояснил, что фундамент будущей пристройки к школе не прошёл экспертизу. Собеседник отметил, что, получив на руки проект, впоследствии руководство «Ликстроя» внесло в него множество изменений. Начинать строить здание придётся в третий раз: на объект приглашена ещё проектная организация, которая будет разрабатывать новую схему строительства.

А бенефициары кто?

Редакция НГС уже подробно изучала профессиональный путь Владимира Дятлова. В 2010-х предприниматель отметился в Крыму, где активно участвовал в строительстве объектов по госзаказам. По данным, опубликованным в сервисе «Контур.Фокус», бизнесмену не сопутствовал успех: все контракты не были выполнены до конца и имеют статусы «исполнение прекращено» и «исполнено частично». Источник НГС в строительной сфере отмечал, что Дятлов вынужден был вернуться в Новосибирск после того, как на крымские стройки к нему начали наведываться проверяющие и предъявлять претензии за качество работ и отставание по графикам.

В то же время в Новосибирске предприниматель подозрительно легко набрал новые госконтракты. В частности, он сумел получить подряд на строительство объектов Сибирского спасательного центра МЧС в Коченёво. Контракт не исполнен. Последние несколько лет деятельность компании «Ликстрой» была плотно связана со строительством и реконструкцией объектов в сфере образования: школа в Кудряшах, школа на улице Авиастроителей в Новосибирске, школа в Чике, детский сад в Тогучине, школа в Репьёво. Во всех случаях дело не доведено до конца — «исполнение прекращено» или «исполнено частично».

Статус контракта по строительству корпуса сузунской школы — «частично исполнено» Источник: предоставлено источником корреспондента NGS.ru











В сентябре прокуратура Новосибирской области сообщила, что руководство компании «Ликстрой» замешана в крупных мошенничествах (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на строительстве школ в Тогучинском и Коченевском районах на общую сумму более 376 миллионов рублей: представители компании якобы получили деньги, но работу не выполнили.

Судя по всему, «ЛикСтрой» была приобретена специально под выполнение госзаказа. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил корреспонденту НГС, что изначально конкурс на строительство детского сада в Тогучине выиграла другая компания Дятлова — ООО «Гранит-Н». Впоследствии она обанкротилась, но успела освоить часть средств из бюджета. Следом за ней контракт на строительство яслей подписала компания «ЛикСТрой». В суде на избрании меры пресечения предприниматель признался, что живет в квартире единственного учредителя компании Натальи Фазлыевой. Она также проходит обвиняемой по делу о мошенничестве.

Следователи уже дали понять о коррупционной составляющей деятельности фирмы. Вместе с Владимиром Дятловым в апреле арестован начальник отдела объектов образования УКС Новосибирской области Михаил Полубатонов. В сентябре — начальник контрактной службы регионального Минстроя Ольга Колмакова. Что получил Полубатонов от сотрудничества с Дятловым пока не известно, Колмакова получила от него iPhone 14 за лоббирование интересов компании, считает следствие. Кто ещё мог быть задействован в аферах на сотни миллионов рублей, возможно, узнаем позже. Или не узнаем.