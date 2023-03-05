Назван подрядчик строительства школы в Кудряшовском — что о нем известно

В октябре 2022 года ООО «Ликстрой» стало подрядчиком строительства школы № 57 на улице Авиастроителей в Новосибирске, но уже в декабре стало известно о том, что мэрия расторгла контракт на реконструкцию образовательного учреждения с организацией. В пресс-центре городской администрации уточняли, что на этапе строительно-монтажных работ подрядчик осознал, что не сможет выполнить работы в рамках контракта.

