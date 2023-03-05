Назван подрядчик строительства школы в Кудряшовском — что о нем известно

В Новосибирской области подвели итоги аукциона на выполнение работ по проектированию и строительству школы в Кудряшовском. Контракт на возведение образовательного учреждения выиграла новосибирская компания «Ликстрой».
Протокол подведения итогов определения подрядчика размещен на сайте госзакупок. Согласно данным, начальная цена контракта на выполнение работ составила более 779 миллионов рублей, но организация предложила снизить стоимость до 690,1 миллиона рублей.
По данным «Контур.Фокуса», ООО «Ликстрой» зарегистрировано в Новосибирске, директором компании является Виктор Шарипов, учредителем — Наталья Фазлыева. На конец 2021 года выручка организации составила 139,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 948 тысяч рублей. Компания заключила 20 контрактов на сумму 2,8 миллиарда рублей. Среди них контракты на выполнение работ по строительству детсадов, школ и других.
Школа должна появиться на участке в Кудряшовском, где располагался гаражный кооператив «Сосна». В декабре прошлого года около 600 владельцев капитальных гаражей получили уведомление о необходимости сноса строений. В администрации Кудряшовского сельсовета объяснили, почему был выбран именно этот участок под строительство.
В октябре 2022 года ООО «Ликстрой» стало подрядчиком строительства школы