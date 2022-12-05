Мэрия Новосибирска расторгла контракт на строительство школы № 57 — для нее найдут нового подрядчика

В Новосибирске ищут нового подрядчика для реконструкции школы
— Ранее конкурс на реконструкцию школы выиграло ООО «ЛикСтрой». Однако на этапе строительно-монтажных работ подрядчик осознал, что не сможет выполнить работы в рамках контракта. 29 ноября он проинформировал об этом МКУ «УКС», направив запрос с просьбой расторжения контракта по соглашению сторон, — говорится в Telegram-канале «МЭР_и_Я».
Информацию о торгах опубликовали 5 декабря. Итоги подведут 26 декабря 2022 года.
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Ликстрой» образовано в 2015 году и занимается строительством жилых и нежилых зданий. Учредитель компании — Наталья Фазлыева, на конец 2021 года выручка организации составила 139,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 948 тысяч рублей.
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