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Мэрия Новосибирска расторгла контракт на строительство школы № 57 — для нее найдут нового подрядчика

На реконструкцию образовательного учреждения из городского бюджета выделили 722,2 миллиона рублей

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Бывший подрядчик отказался от ремонта

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В Новосибирске ищут нового подрядчика для реконструкции школы № 57 в Дзержинском районе. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

— Ранее конкурс на реконструкцию школы выиграло ООО «ЛикСтрой». Однако на этапе строительно-монтажных работ подрядчик осознал, что не сможет выполнить работы в рамках контракта. 29 ноября он проинформировал об этом МКУ «УКС», направив запрос с просьбой расторжения контракта по соглашению сторон, — говорится в Telegram-канале «МЭР_и_Я».

Информацию о торгах опубликовали 5 декабря. Итоги подведут 26 декабря 2022 года.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Ликстрой» образовано в 2015 году и занимается строительством жилых и нежилых зданий. Учредитель компании — Наталья Фазлыева, на конец 2021 года выручка организации составила 139,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 948 тысяч рублей.

Школу № 57 на Авиастроителей закрыли в 2018 году, старое здание построили в 1939 году и снесли летом 2022 года. Аукцион на строительство школы объявили в августе, но в сентябре не смогли найти подрядчика. Тогда объявили новый аукцион. Подрядчика выбрали в октябре.

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НовосибирскПодрядчикРемонт школы
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