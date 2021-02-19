Сергей Бойко вышел на свободу из спецприемника — там он провел 28 дней. Что было самым тяжелым

Там я мог вести бумажную переписку, вел депутатскую работу, и у меня получалось. Мы решали проблемы избирателей, писали письма в мэрию и прокуратуру — то есть делали всю ту работу, которую депутат должен делать. Единственное, я не мог куда-то поехать, но даже если нужно было, выезжали помощники и мне докладывали. Единственное упущение в депутатской работе — то, что я не попал на сессию. Но, как мы видим по опыту моих коллег, ничего мое попадание туда бы не изменило. Ну вышли бы вчетвером (на сессии трое независимых депутатов покинули зал, после того как им не дали возможность задать вопросы мэру. — Прим. ред.). Я абсолютно поддерживаю их шаг и считаю, что они очень правильно поступили. Потому что основная работа депутата в парламенте — это дискуссия, обсуждение и острые вопросы. Если тебе не дают этого сделать, то непонятно, зачем там сидеть.

В таких условиях можно только спать и читать и не читать. Я много читал, наконец-то прочитал книжку Зыгаря, которая еще в 2017 году вышла: «Империя должна умереть». Для себя с очень большой грустью осознал, что сегодняшняя Россия намного больше похожа на Россию начала XX века , чем на Советский Союз 80-х. Я всегда думал, что мы на полных парах идем к «крупнейшей геополитической катастрофе» — такой, как развал Советского Союза. Но он хотя бы был мирный. А на самом деле я смотрю на то, что происходит, и понимаю, что намного больше всё похоже на начало XX века . И как бы мы ни старались, власти загоняют страну сегодня к чему-то такому очень плохому и кровавому. Очень забавно было читать, так как книжка вышла в 2017 году , автор отмечает, что в начале XX века существовала такая статья, как «Оскорбление власти». А я смотрю, что на сегодняшний день такая статья тоже существует, и за нее даже штрафуют. Ну и художественную литературу тоже читал.