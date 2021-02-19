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Сергей Бойко вышел на свободу из спецприемника — там он провел 28 дней. Что было самым тяжелым

Главу штаба Навального в Новосибирске арестовали накануне первой протестной акции

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Сергей Бойко со своей женой после ареста&nbsp;

Сергей Бойко со своей женой после ареста 

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Глава новосибирского штаба Навального Сергей Бойко вышел из спецприемника

Сегодня, 19 февраля, глава новосибирского штаба Навального и независимый депутат горсовета Сергей Бойко вышел из спецприемника. Он отбывал 28 суток ареста за организацию митинга в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Акция прошла в городе 23 января. Сергей поговорил с НГС и рассказал об условиях в спецприемнике и о своих планах после освобождения. Публикуем его рассказ.

— Не сказать, что условия сильно ужасные. Понятно, что там читать темно, а спать светло, потому что свет не регулируется, холодно и плохо кормят. Но для меня самыми тяжелыми были две вещи: находиться без связи — я с 1998 года в интернете ежедневно, а там разрешают только телефонные звонки по 15 минут в день, а интернет нельзя вообще. Второе: в душ водили раз в неделю — вот это была самая большая моя боль. Остальное для молодого человека терпимо.

Камера была некурящая, а это значительно влияет на контингент. На самом деле, когда мы на свободе, нет разницы — курит человек или не курит. В спецприемнике от этого сильно зависит, какие у тебя будут соседи. В основном со мной сидели по 2–3 дня за оставление места ДТП. Кто-то сбил вывеску, кто-то задел шлагбаум. Вторая большая группа в спецприемнике — это те, у кого были уголовные сроки, а они нарушили обязательство после освобождения приходить отмечаться. За пропуск отметок им дают арест до 10 суток. Но они в основном курящие, поэтому у меня в камере таких мало было. Самые разные люди сидят: директор сети магазинов, предприниматель, у которого десяток сотрудников.

Камера примерно 20 квадратов площадью, по закону в ней может быть до 4 человек, у меня максимум было 3. Спецприемник был сильно заполнен после митинга, когда много моих коллег посадили, а потом, когда я один остался, камеры примерно наполовину были заполнены.

Еще одной проблемой был свежий воздух. Потому что батареи там очень слабые, и если форточку закрывать, то в принципе нечем дышать, а если открывать, то становится очень холодно.

Там я мог вести бумажную переписку, вел депутатскую работу, и у меня получалось. Мы решали проблемы избирателей, писали письма в мэрию и прокуратуру — то есть делали всю ту работу, которую депутат должен делать. Единственное, я не мог куда-то поехать, но даже если нужно было, выезжали помощники и мне докладывали. Единственное упущение в депутатской работе — то, что я не попал на сессию. Но, как мы видим по опыту моих коллег, ничего мое попадание туда бы не изменило. Ну вышли бы вчетвером (на сессии трое независимых депутатов покинули зал, после того как им не дали возможность задать вопросы мэру. — Прим. ред.). Я абсолютно поддерживаю их шаг и считаю, что они очень правильно поступили. Потому что основная работа депутата в парламенте — это дискуссия, обсуждение и острые вопросы. Если тебе не дают этого сделать, то непонятно, зачем там сидеть.

В таких условиях можно только спать и читать и не читать. Я много читал, наконец-то прочитал книжку Зыгаря, которая еще в 2017 году вышла: «Империя должна умереть». Для себя с очень большой грустью осознал, что сегодняшняя Россия намного больше похожа на Россию начала XX века, чем на Советский Союз 80-х. Я всегда думал, что мы на полных парах идем к «крупнейшей геополитической катастрофе» — такой, как развал Советского Союза. Но он хотя бы был мирный. А на самом деле я смотрю на то, что происходит, и понимаю, что намного больше всё похоже на начало XX века. И как бы мы ни старались, власти загоняют страну сегодня к чему-то такому очень плохому и кровавому. Очень забавно было читать, так как книжка вышла в 2017 году, автор отмечает, что в начале XX века существовала такая статья, как «Оскорбление власти». А я смотрю, что на сегодняшний день такая статья тоже существует, и за нее даже штрафуют. Ну и художественную литературу тоже читал.

Сейчас у меня в планах продолжение депутатской деятельности. На последней сессии 17-го числа ничего не заканчивается, у меня есть куча вопросов по округу, которые будем решать, будем готовиться к следующей сессии.

Сергея Бойко задержали 22 января — недалеко от его дома к политику подошли неизвестные люди в штатском и посадили в автомобиль без опознавательных знаков. На следующий день суд назначил ему административный арест на 28 суток. Политика признали виновным в организации акции протеста 23 января в Новосибирске.

23 января в Новосибирске и других городах России прошли массовые протестные акции в поддержку задержанного политика Алексея Навального. Вместе с Сергеем Бойко за протестные акции 23 и 31 января арестовали пресс-секретаря местного штаба Елену Носковец, помощника Бойко Кирилла Левченко, независимого депутата горсовета Антона Картавина и его помощника Илью Пуховского, помощника депутата Хельги Пироговой Даниила Маркелова и многих других. Представители прокуратуры и полицейские также приходили домой к местным активистам и журналистам и вручали им предостережения.

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Алексей Навальныйарестпротесты
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