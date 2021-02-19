Сергей Бойко вышел на свободу из спецприемника — там он провел 28 дней. Что было самым тяжелым

Глава новосибирского штаба Навального Сергей Бойко вышел из спецприемника
Сегодня, 19 февраля, глава новосибирского штаба Навального и независимый депутат горсовета Сергей Бойко вышел из спецприемника. Он отбывал
— Не сказать, что условия сильно ужасные. Понятно, что там читать темно, а спать светло, потому что свет не регулируется, холодно и плохо кормят. Но для меня самыми тяжелыми были две вещи: находиться без связи — я
Камера была некурящая, а это значительно влияет на контингент. На самом деле, когда мы на свободе, нет разницы — курит человек или не курит. В спецприемнике от этого сильно зависит, какие у тебя будут соседи. В основном со мной сидели
Камера примерно 20 квадратов площадью, по закону в ней может быть до 4 человек, у меня максимум
Еще одной проблемой был свежий воздух. Потому что батареи там очень слабые, и если форточку закрывать, то в принципе нечем дышать, а если открывать, то становится очень холодно.
Там я мог вести бумажную переписку, вел депутатскую работу, и у меня получалось. Мы решали проблемы избирателей, писали письма в мэрию и прокуратуру — то есть делали всю ту работу, которую депутат должен делать. Единственное, я не мог куда-то поехать, но даже если нужно было, выезжали помощники и мне докладывали. Единственное упущение в депутатской работе — то, что я не попал на сессию. Но, как мы видим по опыту моих коллег, ничего мое попадание туда бы не изменило. Ну вышли бы вчетвером (на сессии трое независимых депутатов покинули зал, после того как им не дали возможность задать вопросы мэру. — Прим. ред.). Я абсолютно поддерживаю их шаг и считаю, что они очень правильно поступили. Потому что основная работа депутата в парламенте — это дискуссия, обсуждение и острые вопросы. Если тебе не дают этого сделать, то непонятно, зачем там сидеть.
В таких условиях можно только спать и читать и не читать. Я много читал, наконец-то прочитал книжку Зыгаря, которая еще
Сейчас у меня в планах продолжение депутатской деятельности. На последней сессии
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