Кого не хватает в Новосибирске? Эксперты назвали сферы с большим дефицитом кадров

Эксперты назвали сферы, где в Новосибирске острый дефицит кадров: кроме медиков в список попали рабочие профессии. К такому выводу пришли аналитики онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru.



По данным hh.ru, количество актуальных вакансий в октябре 2021 года на 52% выше, чем в октябре прошлого года. За год вырос спрос на специалистов по консультированию (146%), административный персонал (133%) и специалистов из сферы «добыча сырья» (121%).