Кого не хватает в Новосибирске? Эксперты назвали сферы с большим дефицитом кадров

Эксперты назвали самые дефицитные профессии в Новосибирске
Эксперты назвали сферы, где в Новосибирске острый дефицит кадров: кроме медиков в список попали рабочие профессии. К такому выводу пришли аналитики онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru.
По данным hh.ru, количество актуальных вакансий в октябре 2021 года на 52% выше, чем в октябре прошлого года. За год вырос спрос на специалистов по консультированию (146%), административный персонал (133%) и специалистов из сферы «добыча сырья» (121%).
— Самые дефицитные кадры в Новосибирской области — медики, рабочий персонал, строители: на одно предложение о работе в этих профсферах приходится в лучшем случае одно резюме (комфортное для рынка труда соотношение —
Острый дефицит специалистов наблюдается также в сфере продаж (
Специалисты hh.ru отметили, что сложности с поиском сотрудников сейчас у работодателей, которым нужны специалисты по страхованию, домашний персонал, банковские работники, специалисты по производству, специалисты из ресторанно-гостиничной сферы и из профобласти «добыча сырья». Также не хватает ИТ-специалистов, водителей, маркетологов и кадровых работников. В целом на одну вакансию в области приходится лишь
— Цифры говорят о том, что рынок труда по-прежнему переживает дефицит кадров, и в Сибири он острее, чем в целом по стране. Работодатели испытывают сложности с закрытием вакансий в разгар бизнес-сезона, когда от укомплектованности команд зависит эффективность бизнеса, — отметила руководитель пресс-службы «hh.ru Сибирь» Лилия Эсауленко.
Недавно эксперты в сфере подбора поиска кадров сообщили, что работодатели стали реже увольнять сотрудников после неугодных постов в соцсетях.