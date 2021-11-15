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Кого не хватает в Новосибирске? Эксперты назвали сферы с большим дефицитом кадров

Рынок труда по-прежнему переживает дефицит кадров, считают аналитики

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В Новосибирске сохраняется дефицит кадров в разных областях

В Новосибирске сохраняется дефицит кадров в разных областях

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Эксперты назвали самые дефицитные профессии в Новосибирске

Эксперты назвали сферы, где в Новосибирске острый дефицит кадров: кроме медиков в список попали рабочие профессии. К такому выводу пришли аналитики онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru.

По данным hh.ru, количество актуальных вакансий в октябре 2021 года на 52% выше, чем в октябре прошлого года. За год вырос спрос на специалистов по консультированию (146%), административный персонал (133%) и специалистов из сферы «добыча сырья» (121%).

— Самые дефицитные кадры в Новосибирской области — медики, рабочий персонал, строители: на одно предложение о работе в этих профсферах приходится в лучшем случае одно резюме (комфортное для рынка труда соотношение — 5–6 резюме на вакансию), — сообщили специалисты онлайн-платформы по поиску работы.

Острый дефицит специалистов наблюдается также в сфере продаж (1,7 резюме на вакансию), в основном не хватает продавцов и продавцов-консультантов. Доля вакансий в сфере «продажи» — 25% от всех вакансий в Новосибирской области.

Специалисты hh.ru отметили, что сложности с поиском сотрудников сейчас у работодателей, которым нужны специалисты по страхованию, домашний персонал, банковские работники, специалисты по производству, специалисты из ресторанно-гостиничной сферы и из профобласти «добыча сырья». Также не хватает ИТ-специалистов, водителей, маркетологов и кадровых работников. В целом на одну вакансию в области приходится лишь 3,5 резюме, при этом новосибирские показатели ниже средних по России (3,9).

— Цифры говорят о том, что рынок труда по-прежнему переживает дефицит кадров, и в Сибири он острее, чем в целом по стране. Работодатели испытывают сложности с закрытием вакансий в разгар бизнес-сезона, когда от укомплектованности команд зависит эффективность бизнеса, — отметила руководитель пресс-службы «hh.ru Сибирь» Лилия Эсауленко.

Недавно эксперты в сфере подбора поиска кадров сообщили, что работодатели стали реже увольнять сотрудников после неугодных постов в соцсетях.

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дефицит кадровпоиск сотрудников
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