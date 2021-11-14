Работодатели стали реже увольнять новосибирцев за публикации в соцсетях

7% опрошенных работодателей Новосибирска признались, что увольняют своих сотрудников за неугодные посты в их аккаунтах в социальных сетях. В прошлом году такой ответ дали 10% представителей компаний. Еще 22% работодателей следят за активностью своих сотрудников в интернете. Год назад этот показатель был 26%. Все больше работодателей игнорируют социальные сети наемных работников — 56% сегодня против 50% в 2020 году. Такие данные получены в ходе опроса сервисом SuperJob.
Каждый пятый работодатель отказывает соискателям в трудоустройстве из-за постов в их аккаунтах (21%). Год назад их было 27%. Больше половины опрошенных работодателей (53%) не интересуются жизнью соискателей. Причем за год их стало больше (44% в прошлом году).
Работодатели в Новосибирске менее пристально следят за активностью в соцсетях действующих и потенциальных сотрудников, чем год назад, выяснил в своем исследовании сервис по поиску высокооплачиваемой работы.
39% опрошенных новосибирцев при ведении соцсетей учитывают тот факт, что их может отслеживать работодатель. Женщины в этом вопросе чаще проявляют осторожность (45% опрошенных женщин против 34% мужчин). 11% новосибирцев ведут соцсети без оглядки на работодателя.
Также респонденты младше 24 лет более беззаботны и не склонны при формировании контента своих аккаунтов беспокоиться о мнении работодателя (15%). Трудоустроенные жители чаще безработных ведут социальные сети, принимая во внимание возможность просмотра страниц работодателем: 41% против 36%.
Сегодня, 14 ноября, завершается перепись населения. Но не все россияне согласились в ней участвовать. Кто-то побоялся, что его личные данные передадут мошенникам, кто-то не захотел делать это из принципа. Переписчики утверждают: раньше люди были намного доверчивее и доброжелательнее. Почитайте откровенный разговор с переписчиками, которые решили заработать за месяц аж 18 тысяч рублей.