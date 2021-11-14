Работодатели стали реже увольнять новосибирцев за публикации в соцсетях

7% опрошенных работодателей Новосибирска признались, что увольняют своих сотрудников за неугодные посты в их аккаунтах в социальных сетях. В прошлом году такой ответ дали 10% представителей компаний. Еще 22% работодателей следят за активностью своих сотрудников в интернете. Год назад этот показатель был 26%. Все больше работодателей игнорируют социальные сети наемных работников — 56% сегодня против 50% в 2020 году. Такие данные получены в ходе опроса сервисом SuperJob.

Каждый пятый работодатель отказывает соискателям в трудоустройстве из-за постов в их аккаунтах (21%). Год назад их было 27%. Больше половины опрошенных работодателей (53%) не интересуются жизнью соискателей. Причем за год их стало больше (44% в прошлом году).