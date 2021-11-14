«Пришли посмотреть, не передохли ли мы тут?»: почему россияне отказываются от участия в переписи населения

— Самые доверчивые и законопослушные — это пенсионеры. И я поняла, почему их так часто обманывают. Моя униформа действовала на них магически, никто ни разу не спросил удостоверение, спокойно пускали в дом, давали всю необходимую информацию. Особенно агрессивны люди среднего возраста — 40–50 лет. Молодежи всё равно, но информацию отказывались предоставить, — рассказывает Ирина.



Переписчиков не заставляли вакцинироваться

Сочинка Виктория работает уже на третьей переписи населения, подтверждает: раньше люди были намного доверчивее и открытие. Если в 2010 году жители сел могли послать и припугнуть переписчиков, то теперь и городское население озлобилось настолько, что обещает «спустить с лестницы любого, кто посмеет постучаться в дверь, да еще и без QR-кода». Кстати, сотрудников переписи никто не принуждал к вакцинации, не требовал QR-кодов и ПЦР-тестов.



— Конечно, сейчас не лучшее время для переписи, потому что введение обязательных QR-кодов сильно озлобило людей. Их никуда не пускают, а они должны пускать переписчика без всяких кодов. Заметно, как изменился настрой населения с 2010 года. Мне несколько раз пришлось в прямом смысле спасаться бегством, — рассказала Виктория. Два раза не очень адекватные граждане пытались выяснить отношения с ней как с представителем государства кулаками, несколько раз ее обругали отборным матом, пообещали спустить собаку.

