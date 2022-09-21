Схватились за сердце: как справиться с тревогой прямо сейчас — 4 простых приема и рейтинг лучших успокоительных

В этом случае эмоциональное заражение наблюдателя ослабевает. Наши собственные чувства, эмоции, другие переживания оказываются способны отделиться от виртуализации. И обычно человеку становится полегче. Последствия травмы наблюдателя могут быть тяжелейшие — от развития как острого стрессового расстройства, так и посттравматического стрессового расстройства.



Есть и социальные последствия — человек, переживший травмы наблюдателя, очень часто паникует и, сам того не желая, начинает распространять дезинформацию.



— Недавний наш пример — когда случилась трагедия в «Зимней вишне». Люди выдавали чьи-то фантазии за действительное и участвовали в его распространении, сами того не желая. Это социально опасное действие, — предупреждает специалист.



Для физического здоровья такая травма может быть тоже достаточно опасной. Могут начаться психосоматические заболевания.



— Если человек долго крутится в травме наблюдателя, у него возникают те же самые расстройства, которые бывают у людей, находящихся внутри чрезвычайных ситуаций: язвы, осложнения на сердце, легкие, кишечник. И сильно портятся отношения с окружающими. Потом может быть очень стыдно за те слова, которые сгоряча говорит. Я предлагаю восстанавливать не только самоконтроль, но и качественные социальные взаимодействия. Встречаться с теми, кто вас поддерживает. Можно просто в парке походить, за руки подержаться, выпить чашку кофе вместе, в гости друг другу сходить, — советует психотерапевт.

