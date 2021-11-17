«На волну это не особо похоже»: что происходит в частных клиниках Новосибирска из-за ковида

В частных клиниках Новосибирска на 30% выросло число детей-пациентов с ОРВИ
Количество новых случаев заражения коронавирусом в Новосибирской области держится на высоком уровне — каждые сутки заболевают 400–410 человек. В предыдущие волны (в 2020–2021 годах) цифры были гораздо меньше, но система здравоохранения при этом не справлялась с ситуацией: пациенты могли неделю ждать врача на дом или результаты ПЦР, а мест в ковидариях не хватало. Частные клиники брали на себя многих пациентов и тоже работали в авральном режиме, пытаясь справиться с огромным потоком пациентов, но иногда даже у них заканчивались реагенты и возникали очереди. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала, как частная медицина справляется сейчас, вырос ли спрос на анализы в лабораториях и правда ли, что четвертая волна тяжелее предыдущих.
Что происходит в частных клиниках
Почти все собеседники НГС говорят об одном: пациенты с ковидом есть, но вряд ли это можно назвать всплеском, как это было осенью прошлого года.
Так, в сети многопрофильных клиник «Смитра» немного пациентов с подозрением на ковид. Генеральный директор Петр Смиренко объясняет это тем, что они по-прежнему ограничивают прием людей с симптомами ОРВИ и предлагают им обращаться в поликлиники по месту жительства. Гораздо больше обращений, по его словам, связано с последствиями перенесенного ковида.
Заведующая амбулаторной службы сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Олеся Миропольская также не отмечает всплеска:
— Наплыва нет: количество вызовов на дом, онлайн-консультаций не возросло. Отмечаем незначительное увеличение числа пациентов с ОРВИ, что характерно для сезона. Пациенты с подозрением на ковид проходят экспресс-тестирование. Количество положительных тестов не увеличилось.
Главный врач «Здравицы» Елена Томашкова говорит, что с начала сентября в клинике фиксируют прирост на 30% обращений детей с ОРВИ и взрослых с длительными высокими температурами, а с середины сентября — прирост на 20% по обращениям взрослых. Запрос на ПЦР-тесты, по ее словам, тоже вырос с конца октября на 30%.
Врач, работающий в одной из частных клиник города, на условиях анонимности признался, что пациентов сейчас мало:
— На волну не особо похоже: не так, как было раньше.
Один из сотрудников ковидного госпиталя, который относится к государственной медицине, кратко рассказал, что у них ситуация такая же:
— Правда, именно в реанимации свободных коек практически не бывает. Но какого-то страшного наплыва мы пока не наблюдаем.
Есть ли ажиотаж в частных лабораториях, где тестируют на ковид
Если в клиниках ситуация пока спокойная, то в лабораториях прирост пациентов более заметный. Правда, врачи связывают это с началом сезона ОРВИ — при первых простудных симптомах новосибирцы хотят исключить коронавирус и идут делать тесты. И к тому же многие сейчас сдают тесты на антитела до и после вакцинации.
Так, в новосибирской лаборатории «Инвитро» за первые три недели октября тестов на антитела к ковиду провели на 50% больше по сравнению с аналогичным периодом сентября.
— Что касается ПЦР-тестирования, то здесь значительного роста и спроса нет. Прирост за первые три недели октября составил 9% по сравнению с аналогичным периодом сентября, — приводит пример Александр Хамидулин, гендиректор ООО «Инвитро-Сибирь».
Больший интерес представляют другие цифры, говорит главный врач лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков. Выявляемость ковида методом ПЦР в период подъема заболеваемости заметно выросла:
— В сентябре количество положительных результатов среди пациентов не превышало 5%. В октябре эти данные составили 11%, а за первые 10 дней ноября выявляемость выросла до 16%. А увеличение количества тестов на антитела может быть связано с тем, что люди, чувствуя подъем заболеваемости, пытаются проверить свой иммунный статус. Возможно, часть пациентов сдают антитела для оценки необходимости вакцинации и ревакцинации.
Дарья Горякина, заместитель гендиректора лабораторной службы Helix, также фиксирует стабильный рост спроса на ПЦР-тесты на COVID-19 и на тесты на антитела к COVID-19 с начала октября:
— Каждую неделю мы отмечаем прирост на 10–12% к предыдущей неделе по ПЦР-тестам на
Кроме того, добавляет эксперт, вырос спрос на базовые исследования — клинический и биохимический анализы крови, позволяющие оценить общую картину здоровья, а также диагностировать и контролировать течение многих заболеваний. И еще одно популярное обследование — «Оценка состояния здоровья после СOVID‑19», которое помогает оценить функциональное состояние внутренних органов после перенесенного заболевания и лекарственной терапии.
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