«На волну это не особо похоже»: что происходит в частных клиниках Новосибирска из-за ковида

Что происходит в частных клиниках

Почти все собеседники НГС говорят об одном: пациенты с ковидом есть, но вряд ли это можно назвать всплеском, как это было осенью прошлого года.

Так, в сети многопрофильных клиник «Смитра» немного пациентов с подозрением на ковид. Генеральный директор Петр Смиренко объясняет это тем, что они по-прежнему ограничивают прием людей с симптомами ОРВИ и предлагают им обращаться в поликлиники по месту жительства. Гораздо больше обращений, по его словам, связано с последствиями перенесенного ковида.

Заведующая амбулаторной службы сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Олеся Миропольская также не отмечает всплеска:



— Наплыва нет: количество вызовов на дом, онлайн-консультаций не возросло. Отмечаем незначительное увеличение числа пациентов с ОРВИ, что характерно для сезона. Пациенты с подозрением на ковид проходят экспресс-тестирование. Количество положительных тестов не увеличилось.