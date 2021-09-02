«Вектор» получил разрешение на ввод в гражданский оборот новой вакцины

Центр вирусологии «Вектор» в ближайшее время планирует выпустить в гражданский оборот свою новую вакцину «ЭпиВакКорона-Н». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Татьяну Непомнящих.
— «ЭпиВакКорона-Н» еще не выпущена в гражданский оборот, потому что только в четверг мы получили разрешение. Как только будут наработаны серии нами и нашими индустриальными партнерами, Росздравнадзор даст разрешение на выход серии в гражданский оборот. В ближайшее время она должна выйти в оборот, — сказала она в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
На прошлой неделе российский Минздрав зарегистрировал «ЭпиВакКорону-Н». Она стала пятой вакциной от COVID-19, внесенной в государственный реестр лекарственных средств.
Исследование новой вакцины «Вектора» началось в марте. Основным ее отличием от базовой «ЭпиВакКороны» стало то, что вместо трех пептидов в ней синтезируют два. Это позволяет облегчить производство и масштабировать. При этом в «ЭпиВакКороне» возникло много вопросов у ученых и врачей — они сомневались в ее эффективности.
«ЭпиВакКорону» и «ЭпиВакКорону-Н» от других вакцин отличает то, что они разработаны на основе пептидов. Особенность пептидных вакцин в том, что при их создании специалисты нарабатывают мельчайшие фрагменты белков — пептиды. Эти пептиды должны создать что-то вроде портрета вируса, затем их прикрепляют к N-белку коронавируса. Против этой конструкции должна активизироваться иммунная система.
Такой способ вакцинации можно назвать инновационным: на сегодняшний день ни одна вакцина на основе пептидов не была лицензирована США, Европой или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
Вакцину поставили себе губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр Кольцово Николай Красников.