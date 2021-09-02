«Вектор» получил разрешение на ввод в гражданский оборот новой вакцины

Центр вирусологии «Вектор» в ближайшее время планирует выпустить в гражданский оборот свою новую вакцину «ЭпиВакКорона-Н». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Татьяну Непомнящих.

— «ЭпиВакКорона-Н» еще не выпущена в гражданский оборот, потому что только в четверг мы получили разрешение. Как только будут наработаны серии нами и нашими индустриальными партнерами, Росздравнадзор даст разрешение на выход серии в гражданский оборот. В ближайшее время она должна выйти в оборот, — сказала она в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).