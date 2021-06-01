Где в ТЦ Новосибирска можно привиться от ковида? Открываются новые пункты — собрали все на карте

Со среды, 2 июня , в Новосибирске откроются еще два временных пункта мобильной вакцинации. В Ленинском районе сразу в двух торговых центрах начнут вакцинировать посетителей — на улице Новосибирской и Толмачевской.



2, 3, 4 июня с 15:00 до 19:00 часов, 5, 6 июня с 10:00 до 14:00 часов привиться можно в ТЦ «Новосибирский» по адресу ул. Новосибирская, 18/1 .