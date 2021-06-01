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Где в ТЦ Новосибирска можно привиться от ковида? Открываются новые пункты — собрали все на карте

Всего в городе 10 пунктов мобильной вакцинации работают в общественных местах

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Чтобы сделать прививку, нужно взять с собой паспорт, СНИЛС и медицинский полис

Чтобы сделать прививку, нужно взять с собой паспорт, СНИЛС и медицинский полис

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Два мобильных пункта вакцинации от ковида открываются в ТЦ Новосибирска 2 июня

Со среды, 2 июня, в Новосибирске откроются еще два временных пункта мобильной вакцинации. В Ленинском районе сразу в двух торговых центрах начнут вакцинировать посетителей — на улице Новосибирской и Толмачевской.

2, 3, 4 июня с 15:00 до 19:00 часов, 5, 6 июня с 10:00 до 14:00 часов привиться можно в ТЦ «Новосибирский» по адресу ул. Новосибирская, 18/1.

Со 2 июня ежедневно с 10:00 до 15:00 часов будет работать пункт вакцинации в ТК «Толмачевский» («Все товары для дома») по адресу ул. Толмачевская, 19а, к. 2.

Первый мобильный пункт вакцинации в «Сан-Сити» открылся 5 апреля. Сейчас уже открылось 10 таких пунктов, в том числе в торговых центрах «Эдем», «Река» и «Мега». На прошлой неделе мобильный пункт также открылся рядом с Новосибирским зоопарком.

Мы собрали на одной карте все мобильные пункты вакцинации Новосибирска с расписанием их работы.

На прошлой неделе стало известно, что в регионе начали прививать уже третьей вакциной «КовиВак».

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ТЦвакцинациякоронавирус
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