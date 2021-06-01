Где в ТЦ Новосибирска можно привиться от ковида? Открываются новые пункты — собрали все на карте

Два мобильных пункта вакцинации от ковида открываются в ТЦ Новосибирска
Со среды,
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Со
Первый мобильный пункт вакцинации в «Сан-Сити» открылся 5 апреля. Сейчас уже открылось 10 таких пунктов, в том числе в торговых центрах «Эдем», «Река» и «Мега». На прошлой неделе мобильный пункт также открылся рядом с Новосибирским зоопарком.
Мы собрали на одной карте все мобильные пункты вакцинации Новосибирска с расписанием их работы.
На прошлой неделе стало известно, что в регионе начали прививать уже третьей вакциной «КовиВак».