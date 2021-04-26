Еще один пункт вакцинации от ковида в Новосибирске: он появился в торговом центре в Академгородке

В Новосибирске заработал второй пункт вакцинации от ковида
Сегодня, 26 апреля, в новосибирском ТРК «Эдем» в Академгородке заработал второй в городе пункт вакцинации от ковида. Его открыли на втором этаже, справа от магазина «Эльдорадо».
Желающие могут поставить вакцину «
Пункт вакцинации работает с 11:00 до 17:00 по будням.
Первый в городе мобильный пункт вакцинации заработал
Журналист НГС побывал в мобильном пункте и поговорил с людьми в очереди.
Кому можно ставить прививку «
Также 14 апреля в Новосибирск поступила первая партия векторовской вакцины «ЭпиВакКорона». Мы изучили инструкцию к вакцине и информацию Роспотребнадзора РФ. Сохраняйте себе эти карточки — вдруг вы или ваши родные, знакомые захотят поставить себе «ЭпиВакКорону».