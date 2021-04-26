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Еще один пункт вакцинации от ковида в Новосибирске: он появился в торговом центре в Академгородке

Желающие могут поставить вакцину «Спутник V»

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Пункт вакцинации расположился на втором этаже

Пункт вакцинации расположился на втором этаже

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В Новосибирске заработал второй пункт вакцинации от ковида

Сегодня, 26 апреля, в новосибирском ТРК «Эдем» в Академгородке заработал второй в городе пункт вакцинации от ковида. Его открыли на втором этаже, справа от магазина «Эльдорадо».

Желающие могут поставить вакцину «Спутник V», при себе нужно иметь паспорт, СНИЛС, полис. Вакцинация проходит в порядке живой очереди.

Пункт вакцинации работает с 11:00 до 17:00 по будням.

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Первый в городе мобильный пункт вакцинации заработал 5 апреля в торговом центре «Сан Сити».

Журналист НГС побывал в мобильном пункте и поговорил с людьми в очереди.

Кому можно ставить прививку «Спутник V»? А кому она противопоказана? Мы изучили рекомендации Минздрава и сделали две картинки, которые помогут вам принять правильное решение.

СЮЖЕТ

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Также 14 апреля в Новосибирск поступила первая партия векторовской вакцины «ЭпиВакКорона». Мы изучили инструкцию к вакцине и информацию Роспотребнадзора РФ. Сохраняйте себе эти карточки — вдруг вы или ваши родные, знакомые захотят поставить себе «ЭпиВакКорону».

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