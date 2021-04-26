Еще один пункт вакцинации от ковида в Новосибирске: он появился в торговом центре в Академгородке

Сегодня, 26 апреля, в новосибирском ТРК «Эдем» в Академгородке заработал второй в городе пункт вакцинации от ковида. Его открыли на втором этаже, справа от магазина «Эльдорадо».



Желающие могут поставить вакцину « Спутник V », при себе нужно иметь паспорт, СНИЛС, полис. Вакцинация проходит в порядке живой очереди.

Пункт вакцинации работает с 11:00 до 17:00 по будням.

