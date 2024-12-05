Ложная угроза теракта в гимназии: главные события Новосибирска 4 декабря

Ложное сообщение о террористической угрозе поступило в гимназию № 9 Источник: Анастасия Хрипушина/NGS.RU











В Новосибирской области ежедневно происходят десятки событий. Многие происшествия вызывают общественный резонанс, но некоторые остаются незамеченными. В этом дайджесте НГС собрал 5 главных событий Новосибирска за 4 декабря.

Ложная угроза теракта в гимназии

Ложное сообщение о террористической угрозе поступило днем 4 декабря в гимназию № 9 на улице ​Линейной. После этого детей закрыли в классах учителя, вызвали силовиков.

К зданию образовательного учреждения пришли родители детей — через некоторое время подростки покинули школу. В полиции сообщали, что по поступившей информации об угрозе учебному зданию осуществлена проверка. Данные не подтвердились.

В Таиланде кремировали утонувшую девушку из Новосибирска

О том, что тело сибирячки кремировали, сообщила НГС подруга девушки. Ее прах развеют над океаном.

4 декабря на церемонию прощания с Камиллой приехали ее родные и близкие. Сама трагедия произошла на острове Самуи почти неделю назад, 29 ноября.

Известно, что девушка в тот день девушка отправилась к морю на смотровую площадку, чтобы помедитировать. Ее снесло с камней сильными волнами.

Леонид Кипнис покидает пост руководителя Новосибирского музыкального театра

Об изменениях в Новосибирском музыкальном театре сообщил источник НГС. По его данным, Леонид Кипнис сложит свои полномочия 5 декабря.

При этом сам руководитель театра в разговоре с НГС отказался комментировать ситуацию. Леонид Кипнис возглавлял учреждение 29 лет.

В Новосибирске появилось видео, как «взбесившийся» трамвай тащит такси

ДТП с участием трамвая произошло 3 декабря, но на следующий день в Сети появилось новое видео с места событий. На кадрах видно, как пассажирский транспорт протащил более километра такси на улице Волочаевской.

Как сообщали в ГАИ, трамвай врезался в два автомобиля. В результате аварии пострадал 51-летний водитель «Тойоты», его доставили в больницу.

Священник из Новосибирска высказался о праве патриарха кататься на яхте

Высказывание священника о яхте, которую приписывают патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, опубликовал телеканал «Союз». Иерей Александр Сахненко заявил, что не видит ничего плохо в том, чтобы на ней отдыхал глава церкви.

В эфире программы сибиряка спросили, на что тратятся пожертвования. Кроме зарплат, он, в частности, упомянул отчисления в епархиальное управление. Маленький приход, по его словам, отдает часть денег «наверх», затем «десятину» отправляют в Московскую патриархию — она содержит патриарха.