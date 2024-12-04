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Происшествия эксклюзив В Таиланде кремировали утонувшую модель из Новосибирска — ее прах развеют над океаном

В Таиланде кремировали утонувшую модель из Новосибирска — ее прах развеют над океаном

Попрощаться с девушкой приехали родные и близкие

7 481
78 комментариев

Девушке было 24 года

Источник:

Тело уроженки Новосибирска Камиллы, которая погибла в Таиланде, кремировали. Прах развеют над океаном. Об этом НГС сообщила подруга девушки Галина.

— В последние годы Камилла стала изучать буддизм. Она и сама говорила, что хочет быть кремирована, а ее прах развеяли, — объяснила Галина.

Как рассказала девушка, кремация прошла сегодня в 14:00 по новосибирскому времени. На церемонию прощания с Камиллой приехали ее родные и близкие.

Трагедия произошла 29 ноября на острове Самуи. Модель прилетела в Таиланд на отдых со своим женихом, 47-летним Григорием. В тот день девушка отправилась к морю на смотровую площадку, чтобы помедитировать.

Как раз в эти дни местных жителей и туристов предупреждали, что не нужно подходить к воде из-за непогоды. В итоге девушка оказалась на берегу, и ее снесло с камней сильными волнами. Девушка пыталась выбраться, но у нее не получилось.

Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким погибшей.

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Комментарии
81
140184785
1 час
Надеюсь, жена Григория тут не при чем.
Татьяна 53
1 час
Соболезнование родным. Нелепость, поехать наслаждаться отдыхом, а в финале смерть.
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