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Культура Леонид Кипнис покидает пост руководителя Новосибирского музыкального театра

Леонид Кипнис покидает пост руководителя Новосибирского музыкального театра

Он руководил театром 29 лет

713
4 комментария

5 декабря он сложит свои полномочия

Источник:

Леонид Кипнис покидает пост руководителя Новосибирского музыкального театра. Сообщается, что свои полномочия он сложит завтра, 5 декабря. Об этом НГС рассказал источник.

Корреспондент НГС связался с Леонидом Кипнисом, однако он отказался комментировать эту ситуацию. В театре также посоветовали обращаться за всеми комментариями в региональный Минкульт.

На сайте театра сообщается, что Леонид Кипнис родился в Новосибирске 26 ноября 1953 года. Закончил Новосибирское театральное училище, затем — факультет театроведения Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. С 1995 года он возглавлял Новосибирский музыкальный театр.

В сервисе RusProfile Леонид Кипнис еще указан руководителем театра.

НГС направил запрос в министерство культуры Новосибирской области.

Ранее Анна Терешкова стала новым директором Новосибирской филармонии.

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Комментарии
5
Татьяна 53
7 минут
Хорошо выглядит мужчина, долго работал, можно и уходить.
Гость
8 минут
Очередной родственник у Терешковых подрос?
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