Леонид Кипнис покидает пост руководителя Новосибирского музыкального театра. Сообщается, что свои полномочия он сложит завтра, 5 декабря. Об этом НГС рассказал источник.
Корреспондент НГС связался с Леонидом Кипнисом, однако он отказался комментировать эту ситуацию. В театре также посоветовали обращаться за всеми комментариями в региональный Минкульт.
На сайте театра сообщается, что Леонид Кипнис родился в Новосибирске 26 ноября 1953 года. Закончил Новосибирское театральное училище, затем — факультет театроведения Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. С 1995 года он возглавлял Новосибирский музыкальный театр.
В сервисе RusProfile Леонид Кипнис еще указан руководителем театра.
НГС направил запрос в министерство культуры Новосибирской области.
Ранее Анна Терешкова стала новым директором Новосибирской филармонии.