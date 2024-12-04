«Это и моя яхта тоже»: новосибирский священник высказался о праве патриарха кататься на яхте

Сибиряк сообщил, что принадлежность судна патриарху нужно доказать Источник: Телеканал «Союз»/ rutube











Новосибирский священник Александр Сахненко высказался о яхте, которую приписывают патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Он заявил, что не видит ничего плохо в том, чтобы на ней отдыхал глава церкви.

Высказывание сибиряка опубликовал телеканал «Союз» на Rutube. В эфире программы его спросили о том, на что тратятся пожертвования. В списке, кроме зарплат, он упомянул отчисления в епархиальное управление. Так, маленький приход отдает часть денег «наверх» — их доводят до епархии. Затем «десятину» отправляют в Московскую патриархию, которая содержит патриарха.

— Поэтому каждый раз, когда люди начинают кричать про яхту патриарха и возмущаться, почему он на ней катается, я говорю: «Отстаньте от моей яхты! Это и моя яхта тоже, и яхта митрополита Никодима, и яхта батюшки Василия из села, — заявил Сахненко.

В видео указано, что иерей Александр Сахненко — настоятель храма в честь великомученика и победоносца Георгия. В 2023 году на сайте Новосибирской митрополии сообщалось, что Сахненко вошел в состав общественной палаты Новосибирской области. Уточнялось, что он также работал помощником управляющего Новосибирской епархией по представительским вопросам.

Он добавил, что принадлежность судна патриарху также нужно доказать.

— А даже если она патриаршая, я не вижу ничего плохого в том, чтобы мой святейший патриарх пару раз в месяц в хорошие дни катался на яхте и отдыхал на свежем воздухе, — сказал священник.

Во время программы сибиряк уточнил, что новость о дорогом судне появилась в интернете, при этом никаких доказательств не было представлено. Зато, как говорит священник, в умах людей «четко поселилось», что у патриарха есть яхта.

— У президента нашего тоже есть и мебель дорогая итальянская, и залы красивые, дворцы, но мы прекрасно понимаем, что это принадлежность не личности, а статуса. Что меняется человек, и все это переходит другому. Вот в церкви это тоже нужно учитывать, — сказал Сахненко.

В 2019 году некоторые СМИ, в том числе «Коммерсантъ», опубликовали новость о яхте «Паллада». Тогда в издании заявили, что на борту часто появлялся патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Заказчиком строительства было Управление делами президента России.