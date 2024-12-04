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Происшествия Протянул больше километра: появилось видео, как «взбесившийся» трамвай тащит такси в Новосибирске

Протянул больше километра: появилось видео, как «взбесившийся» трамвай тащит такси в Новосибирске

Вчера трамвай на скорости протаранил две машины на улице Волочаевской

19 080
197 комментариев

Общественный транспорт влетел в две машины, пострадал один водитель

Источник:

Появилось видео того, как трамвай № 14 протащил более километра такси на улице Волочаевской в Новосибирске. Ролик опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

На кадрах видно, как трамвай на скорости влетел в автомобиль, а после протащил машину. Авария произошла 3 декабря на улице Волочаевской, трамвай врезался в два автомобиля: «Тойота» и «Хендай-Солярис». Одна из очевидцев рассказывала, что водитель не сразу понял, что тащит одну из машин, а когда трамвай остановился, то вместе с машиной начал катиться назад.

Посмотрите, как трамвай врезался в «Хендай-Солярис», а после тащил его примерно километр

Источник:

Еще один очевидец отмечает, что в трамвае не горел свет, вероятно, возникла проблема с тормозами.

— Ударил первого в бок, там дядьку зажало, я вызывал скорую, МЧС. Чуть ниже был автомобиль такси, тоже выезжал, он его зацепил и утащил в гору в сторону Сурикова, — заявил пользователь.

По данным ГАИ, в аварии пострадал 51-летний водитель «Тойоты», его доставили в больницу. После случившегося прокуратура Новосибирской области начала проверку, сотрудники планируют оценить техническое состояние транспорта, который выходит на линию.

Два года назад на перекрестке улиц Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев столкнулись два трамвая. 17 человек получили травмы.

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Авария ДТП Трамвай Волочаевская
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Комментарии
197
user_unknown
4 декабря, 12:51
А что автомобиль делал на трамвайных путях?
llehni
4 декабря, 13:13
Всем недоводилам надо это видео показывать, чтобы не ездили по трамвайным путям.
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