Протянул больше километра: появилось видео, как «взбесившийся» трамвай тащит такси в Новосибирске

Общественный транспорт влетел в две машины, пострадал один водитель Источник: телеграм-канал «АСТ-54 Black»











Появилось видео того, как трамвай № 14 протащил более километра такси на улице Волочаевской в Новосибирске. Ролик опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

На кадрах видно, как трамвай на скорости влетел в автомобиль, а после протащил машину. Авария произошла 3 декабря на улице Волочаевской, трамвай врезался в два автомобиля: «Тойота» и «Хендай-Солярис». Одна из очевидцев рассказывала, что водитель не сразу понял, что тащит одну из машин, а когда трамвай остановился, то вместе с машиной начал катиться назад.

Посмотрите, как трамвай врезался в «Хендай-Солярис», а после тащил его примерно километр Источник: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

Еще один очевидец отмечает, что в трамвае не горел свет, вероятно, возникла проблема с тормозами.

— Ударил первого в бок, там дядьку зажало, я вызывал скорую, МЧС. Чуть ниже был автомобиль такси, тоже выезжал, он его зацепил и утащил в гору в сторону Сурикова, — заявил пользователь.

По данным ГАИ, в аварии пострадал 51-летний водитель «Тойоты», его доставили в больницу. После случившегося прокуратура Новосибирской области начала проверку, сотрудники планируют оценить техническое состояние транспорта, который выходит на линию.