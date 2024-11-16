Рост цен на продукты и выселение из зоопарка — главные события 15 ноября

Итоги дня Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Редакция НГС ежедневно освещает десятки событий, которые происходят в Новосибирске и области. Многие из них вызывают общественный интерес, а некоторые остаются незамеченными нашей аудиторией. В этом дайджесте мы собрали 5 новостей, которые больше всего заинтересовали наших читателей.

90-е, авторитеты, бесплатный спорт: экскурсия по легендарному «Первомайцу» — здесь презирают коммерцию и мечтают об Олимпиаде

Спортивный клуб «Первомаец» в представлении новосибирцам не нуждается. Появившись в 90-е годы, сегодня он остается символом эпохи, когда спорт был едва ли не единственным легальным способом для малообеспеченной молодежи выбиться в люди. Объединив в своем окружении противоречивые биографии, клуб до сих пор вызывает у некоторых опаску в голосе: равнодушных, особенно знающих «лихие времена» не понаслышке, нет. После публикации «Герои 90-х: кто из криминальных авторитетов попал на „иконостас“ в легендарном клубе — изучаем 7 портретов» корреспондента Павла Тиунова пригласили в клуб на эксклюзивную экскурсию. И он, разумеется, согласился. Что из этого вышло — в материале НГС.

Сумасшедший рост: в Новосибирске за год на 76% подорожала даже картошка — к чему готовят экономисты в 2025-м

С каждым годом жизнь в России становится всё дороже, и агрессивный рост цен на продукты уже как будто никого не удивляет. Эксперты прогнозируют, что в 2025 году людям придется столкнуться с новыми, еще более высокими ценами на базовые продукты. Какие продукты могут подорожать и какие факторы способствуют этому росту — в материале НГС.

«К зверям относятся лучше, чем к людям»: как на территории Новосибирского зоопарка живет семья, которую выселяют ради жирафов

На территории Новосибирского зоопарка много лет существовала уникальная ситуация: в 20 минутах от входа, недалеко от вольера с северными оленями несколько поколений в одном доме жила семья. Члены этой семьи ходили на работу и за продуктами практически через весь зоопарк. В последние годы их территорию решили забрать, чтобы разместить в этом месте комплекс для африканских животных. На прошлой неделе мэрия Новосибирска опубликовала постановление, из которого следует, что участок площадью 450 квадратных метров изымают для муниципальных нужд. Департамент земельных и имущественных отношений в течение 10 дней должен провести оценку стоимости земли и постройки. Журналисты НГС поговорили с жительницей дома о грядущем переезде и жизни рядом с вольерами зоопарка.

Новосибирского депутата обвинили в мошенничестве — он обещал решить вопрос с силовиками за 3 млн рублей

Полицейские задержали члена Совета депутатов города Обь Андрея Дарвина. Его обвиняют в крупном мошенничестве (ст. 159 УК РФ), сообщил корреспонденту НГС источник, знакомый с ситуацией.

Андрея Дарвина задержали накануне. В отношении него возбуждено уголовное дело. В ближайшее время в Центральном суде Новосибирска ему будет избрана мера пресечения.

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