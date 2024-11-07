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Город Жирафы давят: мэрия забирает жилой дом на территории Новосибирского зоопарка

Жирафы давят: мэрия забирает жилой дом на территории Новосибирского зоопарка

Здание и участок под ним в ближайшее время выкупят

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39 комментариев

Дом стоит неподалёку от загона для северных оленей, рядом протекает река 2-я Ельцовка

Мэрия изымает участок с частным домом на территории Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило. На их месте появится комплекс для африканских животных. Постановление об этом опубликовали на муниципальном портале.

Из документа следует, что участок площадью в 450 кв. м изымают для муниципальных нужд. Мэрия планирует выкупить у собственника участок с жилым домом. Департамент земельных и имущественных отношений в течение 10 дней должен провести оценку стоимости земли и постройки, а также возместить убытки. Документ мэр Максим Кудрявцев подписал сегодня, 7 ноября.

На одном берегу реки стоят два жилых дома, Ельцовка 2-я, 26 и 26а, на другом — один, Ельцовка 2-я, 7

О том, что жилые дома на территории зоопарка будут сносить ради африканских животных, стало известно несколько лет назад. Три одноэтажных деревянных дома расположены недалеко от вольера с северными оленями, там, где протекает река 2-я Ельцовка. Еще пять лет назад в двух из них жили семьи.

В том доме, который сейчас хотят забрать и снести, более 40 лет живет Лариса Никонова, писал НГС в 2019 году, здание построили еще в 1943 году. Дом разделен на две половины: первой владеет племянник брата Ларисы, а вторая принадлежит ей. В этом доме родился ее муж, выросли дети и даже одна из внучек.

НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать подробности об изъятии участка.

Два года назад зоопарк показал план развития до 2050 года. На территории хотят построить канатную дорогу, гостиницу и всё разделить на тематические зоны: Африка, Азия, Тропики, Южная Америка, Австралия.

Если вы живете в доме, о котором написано в новости, или знаете владельцев, свяжитесь с редакцией НГС.

Звоните8-923-157-00-00
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Жилой дом Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило Мэрия Новосибирска
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Комментарии
43
трям-брям
29 минут
"Департамент земельных и имущественных отношений в течение 10 дней должен провести оценку стоимости земли и постройки, а также возместить убытки" - мои соболезнования собственнику. оценку проведут не по рыночной, а по кадастровой стоимости.
kolhoznik
43 минуты
наверно справедливо было бы купить квартиру в два раза больше площади дома в этом же районе с ремонтом ,но денег дадут на студию в заоколинсе
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