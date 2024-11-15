Сумасшедший рост: в Новосибирске за год на 76% подорожала даже картошка — к чему готовят экономисты в 2025

Экономисты и аналитики считают, что цены вырастут абсолютно на всё Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











С каждым годом жизнь в России становится всё дороже, и агрессивный рост цен на продукты уже как будто никого не удивляет. Эксперты прогнозируют, что в 2025 году людям придется столкнуться с новыми, еще более высокими ценами на базовые продукты. Какие продукты могут подорожать, и какие факторы способствуют этому росту — в материале НГС.

Картофель подорожал на 76%, масло — на 33%

По данным Росстата, за год цены на продукты в Новосибирской области заметно изменились. Например, в ноябре 2023 года килограмм картофеля стоил 22,37 рубля, а через год его цена возросла до 39,32 рубля — на 76,5%. Хлеб пшеничный, который год назад можно было купить в среднем за 81,82 рубля за килограмм, подорожал до 90,74 рубля — рост на 10,5%.

Дороже стали продавать и молоко: его цена выросла с 76,29 рубля за литр в 2023 году до 93,06 рубля в 2024, на 22%. Одно из наиболее заметных подорожаний коснулось сливочного масла: цены на него резко подскочили с 895,65 рубля до 1193,63 рубля за килограмм, на 33,3%.

Цены на мясные продукты показали смешанную динамику. Курица подешевела с 240,14 до 218,68 рубля за килограмм, на 8,9%. А вот свинина за тот же период слегка подорожала: с 362,01 рубля до 374,01 рубля (3,3%). Говядина подорожала уже заметнее — с 508,65 рубля до 591,67 рубля (16,3%).

Источник: Семен Казьмин / Городские порталы











Продукты подорожали в целом по России, но в среднем зачастую не так заметно, как в Новосибирске. Например, цена того же картофеля выросла чуть меньше, с 27,61 рубля до 48,58 рубля за килограмм (+75,8%). А хлеб и вовсе подешевел с 90,09 рубля до 86,29 рубля за килограмм, на 4%. Ещё сильнее в среднем в стране подешевело куриное мясо: с 231,92 рубля до 214,07 рубля (–7,7%).

Средняя цена молока демонстрирует схожий рост: с 74,6 до 85,96 рубля (15,0%), а сливочное масло подорожало с 848,51 рубля до 1193,33 рубля (40,7%). Свинина и говядина тоже подорожали, но в меньшей степени, чем в Новосибирской области.

Какого роста цен ждать россиянам в 2025 году

Согласно прогнозам экспертов, к 2025 году цены на продукты питания в России могут вырасти в среднем на 8–12%. В первую очередь из-за высокой инфляции, увеличения ключевой процентной ставки, а также роста производственных и транспортных затрат. Вице-президент Ассоциации экспортёров и импортёров Артур Леер в разговоре с изданием «Прайм» предположил, что молоко в следующем году может стоить около 90 рублей за литр (повышение на 10–15%), говядина — около 800 рублей за килограмм (рост на 12%), а свинина — до 500–600 рублей за килограмм (увеличение на 10%).

— Кроме того, в случае дефицита импортных продуктов, таких как фрукты и овощи, цены могут вырасти на 15–20%. Например, средняя стоимость картофеля может увеличиться до 40 рублей за килограмм, а томатов — до 150 рублей за килограмм, — объяснил Артур Леер.

В региональном Минпромторге на вопрос корреспондента НГС о возможном повышении цен на продукты в Новосибирской области ответить не смогли.

— На территории региона в целом фиксируется стабильное состояние потребительского рынка в части наличия ассортимента товаров и изменения потребительских цен в соответствии с общероссийскими тенденциями, — скромно прокомментировали в министерстве.

Часто на рост цен влияет дефицит конкретных продуктов в отдельных регионах. В областном Минсельхозе НГС сообщили, что в Новосибирской области дефицита основных категорий продуктов нет. Недостаток есть разве что в собственном мясе говядины и курицы.

— Сельскохозяйственная отрасль Новосибирской области является одной из крупных в России, достигла пороговых значений показателей продовольственной независимости по многим ключевым направлениям: самообеспеченность зерном — 123%, мясом свинины — почти 200%, молоком — 108%, мясом говядины — 83%, мясом курицы — 65%, самообеспеченность яйцом составляет 126%, — заверили в министерстве.

«Монополистический рынок»

Эксперты убеждены, что цены в следующем году вырастут абсолютно на всё Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Уровень цен всегда завит от множества факторов, при этом на разные группы товаров и услуг действуют не одни и те же. По словам старшего научного сотрудника Института экономики и организации промышленного производства СО РАН и доцента НГУ Ольги Валиевой, есть ключевые общие «силы», которые будут поднимать планку цен в 2025 году.

— Первая «сила» — рост внутренних издержек по всем производственно-сбытовым цепочкам: на корма для животных, на комплектующие для производственных линий, на запчасти для машин и механизмов, на импортное сырье и прочее. Этот рост обусловлен как внешними, так и внутренними причинами. Внешние причины: подорожала доставка из третьих стран, действуют санкции, дефицит на рынке. Внутренние — рост зарплат, рост расходов на коммунальные платежи, транспорт, аренду, — объяснила экономист.

Второй «силой» являются потребительские ожидания, которые уже играют с нами злую шутку. Сильнее всего из-за них, отметила Ольга Валиева, дорожает импорт: бытовая техника и электроника, автомобили, одежда и обувь — сегменты, которые и так сильно прибавили в цене за последнее время.

— А вот то, что еще сильно не отреагировало, — товары первой необходимости. Этот сегмент может резко скакнуть вверх и сильно ударить по населению. Это продукты питания, лекарства, тарифы и даже налоги со штрафами, — заключила Ольга Валиева.

Финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с НГС заявил, что в 2025 году цены вырастут «абсолютно на всё». По его словам, производители будут использовать самые различные предлоги, чтобы получать больше прибыли от реализации своей продукции.

— Надо усвоить, что рынка в том виде, в котором многие привыкли его видеть, не существует уже около 50 лет. Команды на повышение цен дают производители и продавцы. У нас — монополистический рынок. Цены повысятся на всё, на что-то — больше, на что-то — меньше, — объяснил Михаил Беляев.

Аналитик отметил, что в 2025 году абсолютно точно следует ждать роста цен на товары повседневного потребления, а также на автомобильное топливо.