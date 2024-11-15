90-е, авторитеты, бесплатный спорт: экскурсия по легендарному «Первомайцу» — здесь презирают коммерцию и мечтают об Олимпиаде

СК «Первомаец» — клуб с богатой историей, и не только спортивной Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Спортивный клуб «Первомаец» в представлении новосибирцам не нуждается. Появившись в 90-е годы, сегодня он остаётся символом эпохи, когда спорт был едва ли не единственным легальным способом для малообеспеченной молодёжи выбиться в люди. Объединив в своём окружении противоречивые биографии, клуб до сих пор вызывает у некоторых опаску в голосе: равнодушных, особенно знающих «лихие времена» не понаслышке, нет. После публикации «Герои 90-х: кто из криминальных авторитетов попал на „иконостас“ в легендарном клубе — изучаем 7 портретов» корреспондента Павла Тиунова пригласили в клуб на эксклюзивную экскурсию. И он, разумеется, согласился. Что из этого вышло — в материале НГС.

Реакция на статью о портретах авторитетов в зале бокса спортивного клуба «Первомаец» поступила почти через месяц после публикации. Связаться с корреспондентом НГС руководству клуба помог депутат Горсовета Георгий Андреев. Только после разговора с ним на контакт вышел другой городской депутат, который является заместителем директора СК «Первомаец» — Павел Горшков. На удивление, привычных в таких ситуациях критики и негатива не было.

— Хочется показать другую сторону, — подчеркнул депутат в короткой беседе.

Клуб существует на бюджетные средства и не только Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











«Первомаец», без лишнего пафоса, — легендарный клуб, а его история как минимум интересна в контексте криминального краеведения. Обсуждать былые времена с журналистами здесь по понятным причинам не желают, но, как оказалось, и отрекаться от знаковых людей, учитывая их авторитетные особенности, не спешат.

«Первомаец» сегодня — это исключительно про спорт, уверяли нас собеседники. Но мы копнули чуть глубже и замерли — ведь там будто остановилось время.

6 гектар у соснового бора

Место, где располагается СК «Первомаец», среди местных называется «Пятак». Это бывшая территория Новосибирского электровозного завода, которая в советское время использовалась для спортивного досуга рабочих: хоккейная коробка, футбольное поле, баскетбольный зал, лыжная база, рядом сосновый бор — всего 6 гектар. Учитывая, как сегодня застраивается Первомайка, это лакомый кусок для строителей, но, чует сердце, вряд ли кто-нибудь из девелоперов сейчас всерьёз задумается о возведении здесь очередного ЖК. Стоя на улице Аксёнова и осматриваясь вокруг, ваш взгляд не зацепится ни за одну высотку — рядом только двух- и трёхэтажки. Как и несколько десятков лет назад.

— 90-е годы настали, перестройка, развал экономики. Баскетбольный зал, лыжная база пришли в негодность, никому они стали не нужны, — пояснил Павел Горшков.

Александру Нестеренко воздвигли целый памятник, который сегодня до сих пор стоит в самом большом зале борьбы СК «Первомаец» Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











В 1993–1994 годах здание бывшей лыжной базы, в котором одно время проходили занятия по вольной борьбе, приметил Александр Нестеренко. Он к тому времени уже приобрёл солидный авторитет. Сам будучи вольником, «первомаец» переключился на греко-римскую борьбу, отметил депутат. Главной причиной тому, по его словам, стали успехи самого известного новосибирского борца — Александра Карелина.

— Вдохновленный победами Сан Саныча Карелина, видя в 90-е годы, что детям особо податься некуда, когда советские кружки перестали существовать… Александр Васильевич сам местный, из рабочей семьи, ему трудно было смотреть, как пропадает спортивная инфраструктура, — подчеркнул Павел Горшков.

Сначала борцы делили помещение с боксерами, затем в поле интересов клуба попали бывший баскетбольный зал, футбольное поле, хоккейная коробка, подтрибунное помещение возле неё. О том, кто финансово участвовал в становлении клуба, спортсменам не дают забыть те самые портреты, вывешенные над боксерским рингом.

По данным сервиса «Контур.Фокус», в 1997 году было образовано Некоммерческое партнерство КСЕ «Первомаец», в состав учредителей которого в разное время входили Новосибирский электровозный завод, Федерация спортивной борьбы, Фонд Александра Карелина. Уже долгое время партнерство не демонстрирует финансовой активности.

— Здесь Александр Васильевич Нестеренко и, соответственно, ребята, которые принимали непосредственное участие в восстановлении зала борьбы. К сожалению, никто из них, насколько я помню, не дожил до момента, когда открылся зал бокса в бывшем кинотеатре «Орион», — отметил Павел Горшков.

Заслуги неоднозначных основателей клуба перевешивают их неоднозначные похождения, считают в клубе и снимать портреты не спешат Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Бывшее здание кинотеатра «Орион» «первомайцы» освоили в начале 2000-х. Замдиректора спортклуба подчеркивает, что на ремонт зданий и спортинвентарь уходили частные деньги — муниципальный бюджет на тот момент никак не участвовал в восстановлении спортивных объектов. Тем не менее в 2003 году клуб стал бюджетной структурой — Детско-юношеской спортивной школой «Первомаец».

По данным сервиса «Контур.Фокус», сегодня спортклуб — это муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детско-юношеский (физкультурный) центр „Первомаец“». Основано в 2003 году. Единственный учредитель — департамент образования мэрии Новосибирска.

«Оторвём детей от улицы»

Профильные секции клуба сегодня — борьба, бокс, аэробика. Всего в «Первомайце» занимается около 700 детей, говорит его директор Александр Гусев.

— Наша задача — создать условия для ребятишек, которые приходят на всё бесплатно. Все отделения бесплатные, начальная подготовка и дальнейшие тренировки. Сейчас это не везде, так скажем. У нас пролетарский рабочий район, у нас кто здесь зарабатывает деньги? — объяснил руководитель клуба.

Замдиректора СК «Первомаец» Павел Горшков (справа) сам в прошлом борец Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Его заместитель Павел Горшков добавил, что, как и в 90-е годы, в «Первомайце» спорт остаётся для многих мальчишек вариантом социального лифта. Привёл в пример гордость клуба: победителя первенства мира по классической борьбе среди юниоров — Сергея Степанова, который переехал из деревни Искитимского района в город специально, чтобы заниматься спортом на профессиональном уровне.

— Мы, грубо говоря, танцы с бубном устраиваем, чтобы привлечь детей к тренировкам. Задача стоит как можно больше вовлечь: чем больше вовлечем, тем больше есть вероятность, что покажут результат. Но самое главное, что мы их оторвем от улицы, — заявил Павел Горшков.

У «Первомайца» нашлись деньги даже на реставрацию советской скульптуры футболистов Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Перспективным спортсменам, по словам руководителей клуба, помогают покупать форму и обувь, возят на соревнования. Мечта «первомайцев» — воспитать собственного Олимпийского чемпиона.

За чей счёт банкет

— У нас ставки на коммерцию нет, — подчёркивает замдиректора СК «Первомаец» Павел Горшков.

При этом не первый год функционерам удаётся содержать приличную материальную базу: землю, пять зданий, футбольное поле с настоящим газоном, хоккейную коробку. Оба руководителя клуба при этом сходятся на том, что только выделяемых бюджетных средств на это не хватит.

— Там (городские власти. — Прим.ред.) не смотрят, сколько у тебя площадей: для всех образовательных учреждений — лишь на поддержание штанов. Наш попечительский совет из года в год старается, чтобы все нюансы, которые мы не можем отработать за счет денег бюджетных, мы могли здесь закрывать, — отметил депутат.

Доска почёта СК «Первомаец» Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











В начале 2000-х годов занимавший тогда пост президента «Первомайца» Андрей Старых упоминал о попечительском совете клуба, в состав которого, например, входил крупнейший производитель алкогольных и безалкогольных напитков — АО «Винап». В вопросе передачи спорткомплекса в ведение мэрии Старых, кстати, настаивал на том, чтобы в состав учредителей ДЮСШ включили спортклуб или попечительский совет.

В феврале 2006 года Андрея Старых признали виновным в организации убийства бывшего директора компании «Торгмашсервис» Геннадия Миллера. Суд приговорил его к 9 годам заключения.

Нынешнее руководство «Первомайца» в подробности актуального состава попечительского совета не вдаётся, акцентируя внимание на том, что клубу также финансово помогают повзрослевшие воспитанники, неравнодушные родители и спонсоры.

— Вы даже ничего в аренду не сдаёте?

— Вообще, нет. Нам говорят: платные услуги, давайте, открывайте. Мы осторожно к этому относимся. Если откроем, мы тогда переориентируемся [на коммерцию], — резюмировал директор СК «Первомаец» Александр Гусев.

Могущество «Первомайца» будет прирастать новым зданием Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Павел Горшков на вопрос корреспондента НГС, сколько денег в год у «Первомайца» уходит на содержание спорткомплекса, отметил, что в 2024 году власти перечислили почти 54 миллиона рублей. Сколько было использовано средств попечительского совета и спонсоров, ответить затруднился, подчеркнув, что информация у бухгалтера, которая на момент публикации находится в отпуске. И никак до неё не дозвониться.