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Спорт репортаж 90-е, авторитеты, бесплатный спорт: экскурсия по легендарному «Первомайцу» — здесь презирают коммерцию и мечтают об Олимпиаде

90-е, авторитеты, бесплатный спорт: экскурсия по легендарному «Первомайцу» — здесь презирают коммерцию и мечтают об Олимпиаде

Муниципальный новосибирский спортклуб содержат таинственные попечители

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СК «Первомаец» — клуб с богатой историей, и не только спортивной

Спортивный клуб «Первомаец» в представлении новосибирцам не нуждается. Появившись в 90-е годы, сегодня он остаётся символом эпохи, когда спорт был едва ли не единственным легальным способом для малообеспеченной молодёжи выбиться в люди. Объединив в своём окружении противоречивые биографии, клуб до сих пор вызывает у некоторых опаску в голосе: равнодушных, особенно знающих «лихие времена» не понаслышке, нет. После публикации «Герои 90-х: кто из криминальных авторитетов попал на „иконостас“ в легендарном клубе — изучаем 7 портретов» корреспондента Павла Тиунова пригласили в клуб на эксклюзивную экскурсию. И он, разумеется, согласился. Что из этого вышло — в материале НГС.

Реакция на статью о портретах авторитетов в зале бокса спортивного клуба «Первомаец» поступила почти через месяц после публикации. Связаться с корреспондентом НГС руководству клуба помог депутат Горсовета Георгий Андреев. Только после разговора с ним на контакт вышел другой городской депутат, который является заместителем директора СК «Первомаец» — Павел Горшков. На удивление, привычных в таких ситуациях критики и негатива не было.

— Хочется показать другую сторону, — подчеркнул депутат в короткой беседе.

Клуб существует на бюджетные средства и не только

«Первомаец», без лишнего пафоса, — легендарный клуб, а его история как минимум интересна в контексте криминального краеведения. Обсуждать былые времена с журналистами здесь по понятным причинам не желают, но, как оказалось, и отрекаться от знаковых людей, учитывая их авторитетные особенности, не спешат.

«Первомаец» сегодня — это исключительно про спорт, уверяли нас собеседники. Но мы копнули чуть глубже и замерли — ведь там будто остановилось время.

6 гектар у соснового бора

Место, где располагается СК «Первомаец», среди местных называется «Пятак». Это бывшая территория Новосибирского электровозного завода, которая в советское время использовалась для спортивного досуга рабочих: хоккейная коробка, футбольное поле, баскетбольный зал, лыжная база, рядом сосновый бор — всего 6 гектар. Учитывая, как сегодня застраивается Первомайка, это лакомый кусок для строителей, но, чует сердце, вряд ли кто-нибудь из девелоперов сейчас всерьёз задумается о возведении здесь очередного ЖК. Стоя на улице Аксёнова и осматриваясь вокруг, ваш взгляд не зацепится ни за одну высотку — рядом только двух- и трёхэтажки. Как и несколько десятков лет назад.

— 90-е годы настали, перестройка, развал экономики. Баскетбольный зал, лыжная база пришли в негодность, никому они стали не нужны, — пояснил Павел Горшков.

Александру Нестеренко воздвигли целый памятник, который сегодня до сих пор стоит в самом большом зале борьбы СК «Первомаец»

В 1993–1994 годах здание бывшей лыжной базы, в котором одно время проходили занятия по вольной борьбе, приметил Александр Нестеренко. Он к тому времени уже приобрёл солидный авторитет. Сам будучи вольником, «первомаец» переключился на греко-римскую борьбу, отметил депутат. Главной причиной тому, по его словам, стали успехи самого известного новосибирского борца — Александра Карелина.

— Вдохновленный победами Сан Саныча Карелина, видя в 90-е годы, что детям особо податься некуда, когда советские кружки перестали существовать… Александр Васильевич сам местный, из рабочей семьи, ему трудно было смотреть, как пропадает спортивная инфраструктура, — подчеркнул Павел Горшков.

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Сначала борцы делили помещение с боксерами, затем в поле интересов клуба попали бывший баскетбольный зал, футбольное поле, хоккейная коробка, подтрибунное помещение возле неё. О том, кто финансово участвовал в становлении клуба, спортсменам не дают забыть те самые портреты, вывешенные над боксерским рингом.

По данным сервиса «Контур.Фокус», в 1997 году было образовано Некоммерческое партнерство КСЕ «Первомаец», в состав учредителей которого в разное время входили Новосибирский электровозный завод, Федерация спортивной борьбы, Фонд Александра Карелина. Уже долгое время партнерство не демонстрирует финансовой активности.

 Здесь Александр Васильевич Нестеренко и, соответственно, ребята, которые принимали непосредственное участие в восстановлении зала борьбы. К сожалению, никто из них, насколько я помню, не дожил до момента, когда открылся зал бокса в бывшем кинотеатре «Орион», — отметил Павел Горшков.

Заслуги неоднозначных основателей клуба перевешивают их неоднозначные похождения, считают в клубе и снимать портреты не спешат

Бывшее здание кинотеатра «Орион» «первомайцы» освоили в начале 2000-х. Замдиректора спортклуба подчеркивает, что на ремонт зданий и спортинвентарь уходили частные деньги — муниципальный бюджет на тот момент никак не участвовал в восстановлении спортивных объектов. Тем не менее в 2003 году клуб стал бюджетной структурой — Детско-юношеской спортивной школой «Первомаец».

По данным сервиса «Контур.Фокус», сегодня спортклуб — это муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детско-юношеский (физкультурный) центр „Первомаец“». Основано в 2003 году. Единственный учредитель — департамент образования мэрии Новосибирска.

«Оторвём детей от улицы»

Профильные секции клуба сегодня — борьба, бокс, аэробика. Всего в «Первомайце» занимается около 700 детей, говорит его директор Александр Гусев.

— Наша задача — создать условия для ребятишек, которые приходят на всё бесплатно. Все отделения бесплатные, начальная подготовка и дальнейшие тренировки. Сейчас это не везде, так скажем. У нас пролетарский рабочий район, у нас кто здесь зарабатывает деньги? — объяснил руководитель клуба.

Замдиректора СК «Первомаец» Павел Горшков (справа) сам в прошлом борец

Его заместитель Павел Горшков добавил, что, как и в 90-е годы, в «Первомайце» спорт остаётся для многих мальчишек вариантом социального лифта. Привёл в пример гордость клуба: победителя первенства мира по классической борьбе среди юниоров — Сергея Степанова, который переехал из деревни Искитимского района в город специально, чтобы заниматься спортом на профессиональном уровне.

— Мы, грубо говоря, танцы с бубном устраиваем, чтобы привлечь детей к тренировкам. Задача стоит как можно больше вовлечь: чем больше вовлечем, тем больше есть вероятность, что покажут результат. Но самое главное, что мы их оторвем от улицы, — заявил Павел Горшков.

У «Первомайца» нашлись деньги даже на реставрацию советской скульптуры футболистов

Перспективным спортсменам, по словам руководителей клуба, помогают покупать форму и обувь, возят на соревнования. Мечта «первомайцев» — воспитать собственного Олимпийского чемпиона.

За чей счёт банкет

— У нас ставки на коммерцию нет, — подчёркивает замдиректора СК «Первомаец» Павел Горшков.

При этом не первый год функционерам удаётся содержать приличную материальную базу: землю, пять зданий, футбольное поле с настоящим газоном, хоккейную коробку. Оба руководителя клуба при этом сходятся на том, что только выделяемых бюджетных средств на это не хватит.

— Там (городские власти. — Прим.ред.) не смотрят, сколько у тебя площадей: для всех образовательных учреждений — лишь на поддержание штанов. Наш попечительский совет из года в год старается, чтобы все нюансы, которые мы не можем отработать за счет денег бюджетных, мы могли здесь закрывать, — отметил депутат.

Доска почёта СК «Первомаец»

В начале 2000-х годов занимавший тогда пост президента «Первомайца» Андрей Старых упоминал о попечительском совете клуба, в состав которого, например, входил крупнейший производитель алкогольных и безалкогольных напитков — АО «Винап». В вопросе передачи спорткомплекса в ведение мэрии Старых, кстати, настаивал на том, чтобы в состав учредителей ДЮСШ включили спортклуб или попечительский совет.

В феврале 2006 года Андрея Старых признали виновным в организации убийства бывшего директора компании «Торгмашсервис» Геннадия Миллера. Суд приговорил его к 9 годам заключения.

Нынешнее руководство «Первомайца» в подробности актуального состава попечительского совета не вдаётся, акцентируя внимание на том, что клубу также финансово помогают повзрослевшие воспитанники, неравнодушные родители и спонсоры.

— Вы даже ничего в аренду не сдаёте?
— Вообще, нет. Нам говорят: платные услуги, давайте, открывайте. Мы осторожно к этому относимся. Если откроем, мы тогда переориентируемся [на коммерцию], — резюмировал директор СК «Первомаец» Александр Гусев.

Могущество «Первомайца» будет прирастать новым зданием

Павел Горшков на вопрос корреспондента НГС, сколько денег в год у «Первомайца» уходит на содержание спорткомплекса, отметил, что в 2024 году власти перечислили почти 54 миллиона рублей. Сколько было использовано средств попечительского совета и спонсоров, ответить затруднился, подчеркнув, что информация у бухгалтера, которая на момент публикации находится в отпуске. И никак до неё не дозвониться.

Сегодня в ближайших планах СК «Первомаец» — строительство нового спортивного объекта в границах вышеозначенного «пятака», где будет зал для игровых видов спорта. На его возведение направят средства федерального и регионального бюджетов, а также деньги инвесторов.

ПО ТЕМЕ
СК первомаец Новосибирск Борьба История 90-е Первомайка
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