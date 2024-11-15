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Город «К зверям относятся лучше, чем к людям»: как на территории Новосибирского зоопарка живет семья, которую выселяют ради жирафов

«К зверям относятся лучше, чем к людям»: как на территории Новосибирского зоопарка живет семья, которую выселяют ради жирафов

Мэрия планирует выкупить у собственника участок с жилым домом

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2 комментария

Лариса Никонова говорит, что живет здесь 50 лет и хотела бы продолжить

На территории Новосибирского зоопарка много лет существовала уникальная ситуация: в 20 минутах от входа, недалеко от вольера с северными оленями несколько поколений в одном доме жила семья. Члены этой семьи ходили на работу и за продуктами практически через весь зоопарк. В последние годы их территорию решили забрать, чтобы разместить в этом месте комплекс для африканских животных. На прошлой неделе мэрия Новосибирска опубликовала постановление, из которого следует, что участок площадью 450 кв. м изымают для муниципальных нужд. Департамент земельных и имущественных отношений в течение 10 дней должен провести оценку стоимости земли и постройки. Журналисты НГС поговорили с жительницей дома о грядущем переезде и жизни рядом с вольерами зоопарка.

«Оторваны от цивилизации»

Недалеко от входа, внутри зоопарка, работает снегоуборочная техника и дорожки так хорошо очищены от снега, что по ним остается только скользить. Идти до нужного дома, по оценкам карт, нужно 20 минут, в сторону станции детской железной дороги.

Путь домой у семьи проходит мимо вольеров с животным. Вход в зоопарк для них оформлен бесплатный

Ориентиром для поиска дома был вольер с северными оленями. Охранник недалеко от него рассказал, что на правом берегу 2-й Ельцовки сейчас живут сотрудники зоопарка, там находятся еще и теплицы. В доме на левом берегу живет одна семья.

— Есть договоренность: они ходят через территорию бесплатно, потому что они же не посетители. Не знаю, как так получилось: видимо, дом был построен еще до зоопарка. Мужчина ходит на работу и с работы, женщины за продуктами. Получается, они оторваны от цивилизации, живут на отшибе. Но, с другой стороны, тишина тут, — замечает он.

Сейчас с Ларисой Никоновой живет ее внучка с мужем и ребенком

Для спуска к дому есть крутая тропинка, идти по которой нужно аккуратно. Во дворе молодая девушка делала что-то по хозяйству.

— Как вы сюда добрались? — удивленно спросила она у нас.

Это Евгения, внучка Ларисы Никоновой — хозяйки дома.

«На мой век этого дома хватит»

Лариса Никонова живет здесь 50 лет.

— Здесь родился мой муж и вырос, наши дети. Его мама строила этот дом. Сейчас мой сын снимает квартиру, дочь тоже, потому что ей стало тяжело сюда ходить. Раньше жили все вместе, а теперь я живу с внучкой, ее мужем и правнуком, которому в декабре будет два года. В мае пойдет в сад, место уже забронировано. Отсюда пойдет — ну, а как? — отвечает она на уточняющий вопрос.

Раньше жилых домов в этом месте было больше, а теперь остался только один

Раньше, замечает женщина, они ходили напрямую по дороге с одной стороны, а теперь вольеров больше, поэтому приходится обходить по горкам.

— Нам сделали сначала три пропуска: мне, сыну и дочери, но сейчас у нее со здоровьем проблемы, поэтому нужен сопровождающий, а ему нужен билет. Поэтому, чтобы провести сопровождающего, приходится много кому звонить: сначала начальнику службы безопасности, он звонит старшему смены и потом уже охрана пропускает, — поясняет Лариса Никонова.

Хозяйка дома уверяет, что не знает. когда им придется съезжать и за какую сумму должны выкупить участок с домом

Новое постановление мэрии она не читала, но уверена, что ничего хорошего оно им не сулит.

— Честно говоря, я бы никуда отсюда не уезжала. На мой век этого дома хватит. Придется ли? Я не знаю. В 90-х годах нам давали четырехкомнатную квартиру, но были тогда свои заморочки, поэтому мы не пошли: этаж не тот и думали, что будем молодые всегда, — говорит пенсионерка. — Раньше было еще три дома здесь и пять в другой стороне, но всем квартиры дали, повезло в советское время. А мы так… Потом нам предлагали 1,5 миллиона, но этих денег бы не хватило.

«Лучше не стало и не будет»

По словам Ларисы Никоновой, 1,5 миллиона рублей были предложением и в 2019 году, и после, но о какой сумме речь идет сейчас, она не знает. Два года назад съехал её сосед-лесник, который жил здесь с 1938 года. Женщина вспоминает, что ему тоже предложили 1,5 миллиона рублей — другим вариантом было остаться вообще без жилья.

К дому есть две дороги — за рекой и через зоопарк. Вторым пользуются чаще, потому что он удобнее

Он жил за рекой, где сейчас развели кур и сделали отапливаемые парники.

— Я так понимаю, всегда к зверям относятся лучше, чем к людям. С Андреем (Шило, директором Новосибирского зоопарка. — Прим. ред.) бесполезно говорить. Был бы старый директор, Ростислав (Шило — отец Андрея Шило и предыдущий директор зоопарка. — Прим. ред.), было бы другое дело. Это был человек! Никаких проблем никогда не было, всегда поможет, — говорит женщина. — А то, что здесь инвалид второй группы живет, ребенок маленький, Андрея вообще это не волнует. Ну ладно я с тросточкой… Поэтому что говорить? Как оно было, так оно и есть.

Директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило сказал журналисту НГС, что ему не известно, куда переселят людей, все вопросы нужно адресовать мэрии.

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В мэрии Новосибирска журналисту НГС ответили, что в соответствии с постановлением департаментом земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска был проведен мониторинг рыночной стоимости земельного участка Ларисы Никоновой и ее жилого дома.

— По результатам проведенного мониторинга в течение 10 дней со дня издания постановления будет установлена подлежащая оплате стоимость компенсации за изъятие с учетом стоимости изымаемого земельного участка, стоимости расположенного на нем объекта, а также подлежащих возмещению убытков.

Дома с другой стороны моста, у реки (Ельцовка 2-я, 26 и 26а), где живут сотрудники зоопарка, находятся на другом земельном участке. Как добавили в пресс-службе, этот участок предоставлен зоопарку мэрией города Новосибирска по договору аренды от 22 июля 2024 и его изъятие не планируется.

Ранее мы рассказывали о том, что Минприроды просит мэрию Новосибирска выселить хозяйку сползающего в реку дома.

ПО ТЕМЕ
Новосибирский зоопарк Изъятие земли Частный сектор
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Комментарии
3
Урлулуууу
6 минут
Я тоже к животным отношусь лучше,чем к людям. Человек-человеку волк.
солдат
1 минута
Судя по одному этому моменту сын явно в отца не пошёл ... на мэрию ссылается ... СЛАБАК ...
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