НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-6°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-6°

пасмурно, сильный снег

ощущается как -10

3 м/c,

зап.

 754мм 90%
Подробнее
5 Пробки
USD 99,02
EUR 104,50

СРОЧНО

Как на территории зоопарка живет семья, которую выселяют ради жирафов

Кто строит новую Россию
Экскурсия по «Первомайцу»
Врачи для 30-летних
Что подорожает в 2025
Зажечь на корпоративе — советы
Выселяют ради жирафов
Необычные адвент-календари
Новости в Telegram
Криминал эксклюзив Новосибирского депутата обвинили в мошенничестве — он обещал решить вопрос с силовиками за 3 млн рублей

Новосибирского депутата обвинили в мошенничестве — он обещал решить вопрос с силовиками за 3 млн рублей

Андрей Дарвин возглавляет в Совете депутатов города Обь фракцию «Единой России»

5 205
60 комментариев

Это не первые проблемы Андрея Дарвина с силовиками

Полицейские задержали члена Совета депутатов города Обь Андрея Дарвина. Его обвиняют в крупном мошенничестве (ст.159 УК РФ), сообщил корреспонденту НГС источник, знакомый с ситуацией.

— Андрей Дарвин получил деньги в размере 3 миллиона рублей якобы за решение вопроса с силовиками. На самом деле возможностей по так называемому решению вопроса у него не было, — пояснил собеседник.

Андрея Дарвина задержали накануне. В отношении него возбуждено уголовное дело. В ближайшее время в Центральном суде Новосибирска ему будет избрана мера пресечения.

Задержанному 46 лет. В Совете депутатов он возглавляет фракцию партии «Единая Россия». В 2011 году Андрея Дарвина уже привлекали к уголовной ответственности. Его признали виновным в оскорблении сотрудников полиции (ст. 319 УК РФ): мужчина разразился нецензурной бранью в адрес представителей власти, которые попросили его покинуть уже закрывшееся кафе. Суд приговорил Дарвина к 130 часам обязательных работ.

Ранее полицейские задержали 19-летнего новосибирца, который обманул пенсионерку, представившись сотрудником банка.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Мошенничество Депутат Единая Россия Арест
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY4
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
60
Поддерживаю
53 минуты
Премию Дарвина нужно дать депутату Дарвину, можно и орден, но это чуть позже.
Татьяна 53
1 час
"На самом деле возможностей по так называемому решению вопроса у него не было, " А если бы была возможность решить вопрос, то можно брать взятку???.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Мясо берем только по праздникам и не можем сводить детей в цирк»: многодетная мать — о семейном бюджете и тратах
Анонимное мнение
Мнение
«Никто не спрашивает мать: „Как вы?“». Сибирячка рассказала, через что прошла, когда ее сын решился на самое страшное
Анонимное мнение
Мнение
«Любителям „всё включено“ такой отдых не понравится»: почему путешествие в Южную Корею лучше курортов Турции
Анонимное мнение
Мнение
Любовницы, проститутки и случайные связи — бизнесмен откровенно рассказал о своих изменах
Анонимное мнение
Мнение
Страшно. Красиво. Как блогер отдыхала в Крыму под звуки выстрелов
Ольга Чиги
блогер
Рекомендуем
Знакомства

Олег,35

Viki,35

Андрей К,47

Ксения,39

Маришка,48

Алексей Никитин,36

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление