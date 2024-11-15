Новосибирского депутата обвинили в мошенничестве — он обещал решить вопрос с силовиками за 3 млн рублей

Это не первые проблемы Андрея Дарвина с силовиками Источник: Александр Ощепков / NGS.ru / ideputat.er.ru











Полицейские задержали члена Совета депутатов города Обь Андрея Дарвина. Его обвиняют в крупном мошенничестве (ст.159 УК РФ), сообщил корреспонденту НГС источник, знакомый с ситуацией.

— Андрей Дарвин получил деньги в размере 3 миллиона рублей якобы за решение вопроса с силовиками. На самом деле возможностей по так называемому решению вопроса у него не было, — пояснил собеседник.

Андрея Дарвина задержали накануне. В отношении него возбуждено уголовное дело. В ближайшее время в Центральном суде Новосибирска ему будет избрана мера пресечения.

Задержанному 46 лет. В Совете депутатов он возглавляет фракцию партии «Единая Россия». В 2011 году Андрея Дарвина уже привлекали к уголовной ответственности. Его признали виновным в оскорблении сотрудников полиции (ст. 319 УК РФ): мужчина разразился нецензурной бранью в адрес представителей власти, которые попросили его покинуть уже закрывшееся кафе. Суд приговорил Дарвина к 130 часам обязательных работ.