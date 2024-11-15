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Происшествия Из-за метели не справилась с управлением: смертельное ДТП произошло на новосибирской трассе — фото с места аварии

Из-за метели не справилась с управлением: смертельное ДТП произошло на новосибирской трассе — фото с места аварии

Происшествие случилось в Черепановском районе

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9 комментариев

Пассажирка погибла до приезда медиков

Смертельное ДТП произошло на трассе в Новосибирской области. Как сообщили в региональной Гаи, авария случилась в Черепановском районе на «Чуйском такте».

— 48-летняя женщина на автомобиле Nissan Primera ехала в сторону Новосибирска. По предварительной информации, из-за метели сибирячка не справилась с управлением и врезалась в автомобиль ISUZU, которым управлял 37-летний мужчина, — пояснили в инспекции.

Оба водителя получили травмы

В результате аварии, погибла 47-летняя пассажирка Nissan Primera. Водители получили травмы разной степени. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства устанавливаются.

Ранее смертельное ДТП с двумя погибшими произошло в Купинском районе Новосибирской области.

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Комментарии
9
Гость
29 минут
любовалась позёмкой 🤔 или тупила! ведь за рулём звезда - это не езда😬😬😬
Гость
20 минут
Женщина за рулём. Вот и результат.
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