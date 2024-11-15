Из-за метели не справилась с управлением: смертельное ДТП произошло на новосибирской трассе — фото с места аварии

Смертельное ДТП произошло на трассе в Новосибирской области. Как сообщили в региональной Гаи, авария случилась в Черепановском районе на «Чуйском такте».
— 48-летняя женщина на автомобиле Nissan Primera ехала в сторону Новосибирска. По предварительной информации, из-за метели сибирячка не справилась с управлением и врезалась в автомобиль ISUZU, которым управлял 37-летний мужчина, — пояснили в инспекции.
В результате аварии, погибла 47-летняя пассажирка Nissan Primera. Водители получили травмы разной степени. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства устанавливаются.
Ранее смертельное ДТП с двумя погибшими произошло в Купинском районе Новосибирской области.