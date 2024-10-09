НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+9°

пасмурно, без осадков

ощущается как +4

5 м/c,

южн.

 752мм 47%
Подробнее
0 Пробки
USD 96,11
EUR 105,69

В Новосибирской области объявили штормовое предупреждение

Новые детали смерти школьницы
Лайфхаки для уютного дома
Почему дорожает аренда
Видео ДТП с подростками из-за ГАИ
10 лет Бугринскому мосту
Новости в Telegram
Город 11-летняя школьница покончила с собой: главные события за 8 октября в Новосибирской области

11-летняя школьница покончила с собой: главные события за 8 октября в Новосибирской области

НГС отобрал пять самых интересных новостей этого дня

579
10 комментариев

День выдался богатым на события

Ежедневно мы сталкиваемся с десятками новостей. Часть из них получает большое внимание, другие же остаются незамеченными. В этом дайджесте рассказываем о самых интересных новостях нашего региона за 8 октября.

Бугринскому мосту в Новосибирске 10 лет — он превратился в «бугристый» и всё еще не получил нужных развязок

Бугринский мост — уникальный для России

Сегодня, 9 октября, исполнилось ровно 10 лет, как по Бугринскому мосту открыли движение. Редакция НГС вспомнила, как строили объект, а архитектор Игорь Поповский рассказал о значимости моста для Новосибирска.

Также своим мнением о Бугринском мосте спустя 10 лет открытия поделились читатели НГС. Они отметили, что хотя мост и красивый, но дорожное покрытие на нем оставляет желать лучшего.

Режим ЧС ввела мэрия Новосибирска на Первомайке

Сроки действия режима ЧС пока неизвестны

В Первомайском районе Новосибирска введен режим ЧС из-за ситуации с отоплением, сообщили в мэрии редакции НГС. На проблемы с теплом жаловались жители улиц Березовой, Каштановой, Одоевского, Пришвина, Твардовского, Ученической, Шукшина.

Школьница покончила с собой в Новосибирской области

Обстоятельства смерти школьницы выясняют следователи

11-летняя девочка покончила с собой в селе Болотнинского района Новосибирской области. Подробности и причины трагедии пока неизвестны. По факту смерти ребенка проводится проверка.

«Рекой хлещет»: двор жилого дома в Новосибирске третьи сутки топит водой — видео ручьев

Жильцы боятся за состояние детской площадки во дворе

В Новосибирске двор дома по адресу Кошурникова, 13/2 третьи сутки заливает холодной водой, сообщила НГС читательница Зухра. По предварительной информации от МУП «Горводоканал», вода выливается во двор из-за дефекта на водопроводе. Работы по его устранению планируют провести 9 октября. Ход работ контролирует прокуратура Дзержинского района.

В Новосибирске ждут первый гололед — когда опасаться

Пока снег еще не ляжет, низкие температуры могут доставить неприятности

Первый гололед в городе может появиться уже в конце недели. В выходные дни ожидается ночью до -2… -4 градусов, днем 0… +5 градусов. В отдельные дни могут быть осадки в виде мокрого снега. Мэрия поручила администрациям районов проверить готовность управляющих компаний, чтобы в городе не возрос травматизм.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
12
Гость
12 минут
Срочно начать освобождать Гималаи и присоединять к себе! Там наши гибнут!
Гость
25 минут
Почему евро кукожиться уже по 105 ???
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
У Овнов конфликты в любви, у Тельцов — переутомление: таро-гороскоп на октябрь для всех знаков Зодиака
Анонимное мнение
Мнение
«Будто там коровы стоят»: дизайнер и блогер Артемий Лебедев высказался про туалет
Артемий Лебедев
дизайнер, блогер
Мнение
«Не люблю нытиков»: вахтовик с зарплатой 300 тысяч ответил тем, кто жалуется на свой доход
Анонимное мнение
Мнение
Пластмассовые короны и дрожащие ноги: как презентацию нового глянца в Новосибирске выдали за секретную вечеринку — мы побывали там
Анонимное мнение
Мнение
«Закройте эти страницы»: журналистка НГС несколько дней изучала живодёрские каналы — почему так делать не надо
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Елена,40

Иван,39

Ilya,36

Евгений,41

Игорь,27

Lika,30

Начать знакомиться
Объявления

Оформление документов для растаможки АВТО во Владивостоке

4 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление