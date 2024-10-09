11-летняя школьница покончила с собой: главные события за 8 октября в Новосибирской области

Ежедневно мы сталкиваемся с десятками новостей. Часть из них получает большое внимание, другие же остаются незамеченными. В этом дайджесте рассказываем о самых интересных новостях нашего региона за 8 октября.
Бугринскому мосту в Новосибирске 10 лет — он превратился в «бугристый» и всё еще не получил нужных развязок
Сегодня, 9 октября, исполнилось ровно 10 лет, как по Бугринскому мосту открыли движение. Редакция НГС вспомнила, как строили объект, а архитектор Игорь Поповский рассказал о значимости моста для Новосибирска.
Также своим мнением о Бугринском мосте спустя 10 лет открытия поделились читатели НГС. Они отметили, что хотя мост и красивый, но дорожное покрытие на нем оставляет желать лучшего.
Режим ЧС ввела мэрия Новосибирска на Первомайке
В Первомайском районе Новосибирска введен режим ЧС из-за ситуации с отоплением, сообщили в мэрии редакции НГС. На проблемы с теплом жаловались жители улиц Березовой, Каштановой, Одоевского, Пришвина, Твардовского, Ученической, Шукшина.
Школьница покончила с собой в Новосибирской области
11-летняя девочка покончила с собой в селе Болотнинского района Новосибирской области. Подробности и причины трагедии пока неизвестны. По факту смерти ребенка проводится проверка.
«Рекой хлещет»: двор жилого дома в Новосибирске третьи сутки топит водой — видео ручьев
В Новосибирске двор дома по адресу Кошурникова, 13/2 третьи сутки заливает холодной водой, сообщила НГС читательница Зухра. По предварительной информации от МУП «Горводоканал», вода выливается во двор из-за дефекта на водопроводе. Работы по его устранению планируют провести 9 октября. Ход работ контролирует прокуратура Дзержинского района.
В Новосибирске ждут первый гололед — когда опасаться
Первый гололед в городе может появиться уже в конце недели. В выходные дни ожидается ночью до -2… -4 градусов, днем 0… +5 градусов. В отдельные дни могут быть осадки в виде мокрого снега. Мэрия поручила администрациям районов проверить готовность управляющих компаний, чтобы в городе не возрос травматизм.