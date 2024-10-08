«Лучше бы вместо четвертого достроили»: новосибирцы высказались о состоянии Бугринского моста — ему исполнилось 10 лет

Бугринскому мосту через реку Обь в Новосибирске исполнилось 10 лет. К годовщине НГС попросил читателей нашего телеграм-канала рассказать, как, по их мнению, объект изменил город и в каком состоянии находится сейчас. Также мы собрали самые интересные комментарии к статье про мост. Мнения горожан разделились.
— Красивый и востребованный мост, регулярно пользуюсь им, — пишет Холмс
— Это не мост, это обрубок из пробки в пробку. Вместо четвёртого лучше бы этот достроили, — отмечает Гость.
— Красивый мост. Только название, по-моему, неправильное — Бугринский. Проведите опрос, и все хором вам ответят, что это — Бугристый мост, — шутит Алекс.
— Бугристой стала бетонка на его левобережной части ещё до его сдачи в эксплуатацию, — пишет пользователь 88877888м.
— Стиральная доска, а не мост, — считает Роман.
— При съезде на мост со стороны правого берега нужно держаться левее, справа — огромная яма. Кто не в курсе, все ухают в неё, — отметила Ирина.
— Езжу достаточно часто, состояние удовлетворительное. На подъездах к мосту есть колейность и плохой асфальт. Очень, просто безумно бы хотелось, чтобы вернули архитектурное освещение! Когда его только открыли, так красиво было. Я не сравниваю с центральной Россией, там с этим все в порядке. Но вот рядом с нами в Красноярске так круто подсвечивают мосты, а мы чем хуже? Мост — это достопримечательность города и хочется, чтобы и отношение к нему было соответствующее, — высказалась Nastassya.
— Каждое буднее утро там езжу на работу — всё отлично, всё устраивает, — написал комментатор Ruslan.
— Проблему с пробками на Большевистской он не решил, два других моста как стояли колом, так и стоят и ремонт тут ни при чем. Зато с его появлением стала хроническая пробка на Храме, — высказал мнение комментатор под ником Объективный наблюдатель.
НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы узнать, почему образовались неровности на Бугринском мосту и когда на нем отремонтируют покрытие.
Бугринский мост должен стать частью Южного транзита, который пройдет от трассы «Иртыш» до Восточного обхода. О его строительстве заговорили еще в 2009 году, цена дороги составляет десятки миллиардов рублей.