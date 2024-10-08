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10 лет Бугринскому мосту
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Дороги и транспорт «Лучше бы вместо четвертого достроили»: новосибирцы высказались о состоянии Бугринского моста — ему исполнилось 10 лет

«Лучше бы вместо четвертого достроили»: новосибирцы высказались о состоянии Бугринского моста — ему исполнилось 10 лет

Одни говорят о красоте, другие — о проблемах с покрытием

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10 комментариев

Этот мост — уникальный для России

Бугринскому мосту через реку Обь в Новосибирске исполнилось 10 лет. К годовщине НГС попросил читателей нашего телеграм-канала рассказать, как, по их мнению, объект изменил город и в каком состоянии находится сейчас. Также мы собрали самые интересные комментарии к статье про мост. Мнения горожан разделились.

— Красивый и востребованный мост, регулярно пользуюсь им, — пишет Холмс

— Это не мост, это обрубок из пробки в пробку. Вместо четвёртого лучше бы этот достроили, — отмечает Гость.

— Красивый мост. Только название, по-моему, неправильное — Бугринский. Проведите опрос, и все хором вам ответят, что это — Бугристый мост, — шутит Алекс.

— Бугристой стала бетонка на его левобережной части ещё до его сдачи в эксплуатацию, — пишет пользователь 88877888м.

— Стиральная доска, а не мост, — считает Роман.

— При съезде на мост со стороны правого берега нужно держаться левее, справа — огромная яма. Кто не в курсе, все ухают в неё, — отметила Ирина.

— Езжу достаточно часто, состояние удовлетворительное. На подъездах к мосту есть колейность и плохой асфальт. Очень, просто безумно бы хотелось, чтобы вернули архитектурное освещение! Когда его только открыли, так красиво было. Я не сравниваю с центральной Россией, там с этим все в порядке. Но вот рядом с нами в Красноярске так круто подсвечивают мосты, а мы чем хуже? Мост — это достопримечательность города и хочется, чтобы и отношение к нему было соответствующее, — высказалась Nastassya.

— Каждое буднее утро там езжу на работу — всё отлично, всё устраивает, — написал комментатор Ruslan.

— Проблему с пробками на Большевистской он не решил, два других моста как стояли колом, так и стоят и ремонт тут ни при чем. Зато с его появлением стала хроническая пробка на Храме, — высказал мнение комментатор под ником Объективный наблюдатель.

НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы узнать, почему образовались неровности на Бугринском мосту и когда на нем отремонтируют покрытие.

Бугринский мост должен стать частью Южного транзита, который пройдет от трассы «Иртыш» до Восточного обхода. О его строительстве заговорили еще в 2009 году, цена дороги составляет десятки миллиардов рублей.

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Комментарии
10
кулькулятр
32 минуты
Интересно, что имел в виду чел, который написал про недостоенность? Соединить с Выборной напрямую, наверное, можно было бы и это не дорого. Но врядли там будет какой-то существенный трафик до завершения Восточного обхода. Соединить с Сибиряками или Немировича 2 км эстакадой - полезно, но по цене это как 2 эстакады с Городецкого горба до Октябрьского моста, которая реально необходима.
Гость
1 час
Постройка развязок, предусмотренных полным проектом Бугринского моста, могла бы существенно снизить количество пробок как на левом, так и на правом берегу. Тогда глядишь отпала бы необходимость в скандальном четвёртом мосту.
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