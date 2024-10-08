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Мой дом «Рекой хлещет»: двор жилого дома в Новосибирске третьи сутки топит водой — видео ручьев

«Рекой хлещет»: двор жилого дома в Новосибирске третьи сутки топит водой — видео ручьев

По словам жительницы дома, коммунальщики не могут решить проблему

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7 комментариев

На фото виден затопленный лужами двор

В Новосибирске двор дома по адресу Кошурникова, 13/2 третьи сутки заливает холодной водой. По словам местной жительницы, люди обращаются в управляющую компанию и в «Горводоканал», но это не помогает.

На видео ручей бет из-под земли

— Третий день вода бьет из-под земли. Рядом детская площадка. Вода рекой хлещет, земля под ногами проваливается. Аварийка «Горводоканала» до сих пор ничего не сделала. Ссылаются на управляющую компанию. УК «Дзержининец» отправляет аварийную службу «Горводоканала». Обещали приехать 7- го, но никаких действий нет, — отметила читательница НГС Зухра.

Жильцы боятся за состояние детской площадки во дворе

На фото виден затопленный лужами двор. А видео бьют подземные ручьи.

Корреспондент НГС дозвонилась в управляющую компанию «Дзержининец», где пообещали соединить с директором. В итоге этого не произошло. Мы направили запрос в УК, в «Горводоканал» и в мэрию Новосибирска с просьбой пояснить по сложившейся ситуации, кто должен устранять дефект и когда это произойдет. Ответы мы опубликуем сразу же, как их получим.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске дом на Лескова, 15 затопило кипятком. Горячей водой залило парковку и двор.

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Комментарии
7
Mr. President
36 минут
о0О, очередной прарыф виличия))) ах ХА ха ХА ха
Гость
50 минут
А что коммунальщики вообще могут7
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