«Рекой хлещет»: двор жилого дома в Новосибирске третьи сутки топит водой — видео ручьев

На фото виден затопленный лужами двор Источник: читательница НГС Зухра











В Новосибирске двор дома по адресу Кошурникова, 13/2 третьи сутки заливает холодной водой. По словам местной жительницы, люди обращаются в управляющую компанию и в «Горводоканал», но это не помогает.

На видео ручей бет из-под земли Источник: читательница НГС Зухра

— Третий день вода бьет из-под земли. Рядом детская площадка. Вода рекой хлещет, земля под ногами проваливается. Аварийка «Горводоканала» до сих пор ничего не сделала. Ссылаются на управляющую компанию. УК «Дзержининец» отправляет аварийную службу «Горводоканала». Обещали приехать 7- го, но никаких действий нет, — отметила читательница НГС Зухра.

Жильцы боятся за состояние детской площадки во дворе Источник: читательница НГС Зухра











На фото виден затопленный лужами двор. А видео бьют подземные ручьи.

Корреспондент НГС дозвонилась в управляющую компанию «Дзержининец», где пообещали соединить с директором. В итоге этого не произошло. Мы направили запрос в УК, в «Горводоканал» и в мэрию Новосибирска с просьбой пояснить по сложившейся ситуации, кто должен устранять дефект и когда это произойдет. Ответы мы опубликуем сразу же, как их получим.