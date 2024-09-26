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Город На «Студенческой» построят небоскребы — главные события 26 сентября в Новосибирске

На «Студенческой» построят небоскребы — главные события 26 сентября в Новосибирске

5 событий, которые заинтересовали читателей НГС

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13 комментариев

Два здания появятся на месте нескольких на Блюхера

В Новосибирской области ежедневно происходят сотни событий. Многие из них особенно вызывают интерес у читателей НГС, а некоторые остаются незамеченными нашей аудиторией. В этом дайджесте мы собрали всё самое интересное и важное, что произошло 26 сентября.

Новосибирская «Кузина» кинула москвичей с зарплатами — сотрудники требуют по 600 тысяч рублей

Бывший бухгалтер смогла выиграть суд

На всю страну прогремела новость, что бывшие работники «Кузины» пошли на штурм цеха в Новосибирске. Людям уже несколько месяцев не выплачивают зарплату, и они решились на отчаянный шаг, но штурм не удался. Зато порыв сибиряков заметили московские коллеги и заявили, что у них ситуация такая же или даже еще хуже. В столице «Кузина» задолжала работникам несколько сотен тысяч рублей, а некоторые уже сумели добиться решения суда. Подробности узнала корреспондент НГС.

Дожди с мокрым снегом и -8 градусов: новосибирские синоптики дали предварительный прогноз на октябрь

В первой декаде средняя температура воздуха ожидается выше нормы

Новосибирские синоптики дали предварительный прогноз на октябрь. В первой декаде средняя температура воздуха ожидается выше нормы на 2–3 градуса. Во второй декаде средняя температура воздуха ожидается около и выше нормы на градус и будет колебаться в темное время суток. В третьей декаде средняя температура воздуха ожидается около нормы. Подробнее о прогнозе — по ссылке.

Ждем пятый вагон: в Новосибирске решили постепенно обновить составы метро

Средства на это выделят из двух бюджетов

В Новосибирске до 2031 года собираются снять с эксплуатации 48 вагонов метро. Их собираются заменить на новые.

Для города собираются закупить 20 новых вагонов. Как объяснили в пресс-центре мэрии Новосибирска в ответе на запрос НГС, средства выделяют из областного и городского бюджетов.

«Привязка к стоимости бензина»: в Новосибирской области собираются повысить транспортный налог

Депутаты рассмотрели законопроект в первом чтении

В Новосибирской области хотят повысить транспортный налог. Законопроект об актуализации налогового законодательства сегодня, 26 сентября, рассматривали на сессии заксобрания. С докладом выступал министр финансов региона Виталий Голубенко.

Построят 100-метровые башни: из здания на Горском выгнали супермаркеты и кофейню — его пустят под снос

В здании закрылись «Пятерочка» и «Магнит»

В Новосибирске на углу Блюхера и Геодезической несколько десятков предпринимателей покидают свои места. Несколько зданий на Блюхера, 71 собираются сносить. Сейчас на углу уже закрылись «Пятерочка» и «Магнит». А из корпусов рядом собираются съезжать разные предприятия.

Ранее уже было известно, что здесь появится 31-этажный апарт-отель с рабочим названием «Сити-Холл». В октябре 2023 года мэрия выдала разрешение на строительство. Проект представили еще в 2022 году. Высота двух башен здания составит 100 метров.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
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Комментарии
13
Стрела_правосудия
1 час
И главный так называемый "архитектор" города подписал разрешение на этот стыд и позор?
Гость
1 час
После запрета в США «Касперский» самоудалился с ПК и заменил себя неизвестным антивирусом. Цена подписки осталась той же
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