На «Студенческой» построят небоскребы — главные события 26 сентября в Новосибирске

Два здания появятся на месте нескольких на Блюхера Источник: студия «КиФ»











В Новосибирской области ежедневно происходят сотни событий. Многие из них особенно вызывают интерес у читателей НГС, а некоторые остаются незамеченными нашей аудиторией. В этом дайджесте мы собрали всё самое интересное и важное, что произошло 26 сентября.

Новосибирская «Кузина» кинула москвичей с зарплатами — сотрудники требуют по 600 тысяч рублей

Бывший бухгалтер смогла выиграть суд Источник: Стас Соколов / NGS.RU











На всю страну прогремела новость, что бывшие работники «Кузины» пошли на штурм цеха в Новосибирске. Людям уже несколько месяцев не выплачивают зарплату, и они решились на отчаянный шаг, но штурм не удался. Зато порыв сибиряков заметили московские коллеги и заявили, что у них ситуация такая же или даже еще хуже. В столице «Кузина» задолжала работникам несколько сотен тысяч рублей, а некоторые уже сумели добиться решения суда. Подробности узнала корреспондент НГС.

Дожди с мокрым снегом и -8 градусов: новосибирские синоптики дали предварительный прогноз на октябрь

В первой декаде средняя температура воздуха ожидается выше нормы Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирские синоптики дали предварительный прогноз на октябрь. В первой декаде средняя температура воздуха ожидается выше нормы на 2–3 градуса. Во второй декаде средняя температура воздуха ожидается около и выше нормы на градус и будет колебаться в темное время суток. В третьей декаде средняя температура воздуха ожидается около нормы. Подробнее о прогнозе — по ссылке.

Ждем пятый вагон: в Новосибирске решили постепенно обновить составы метро

Средства на это выделят из двух бюджетов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске до 2031 года собираются снять с эксплуатации 48 вагонов метро. Их собираются заменить на новые.

Для города собираются закупить 20 новых вагонов. Как объяснили в пресс-центре мэрии Новосибирска в ответе на запрос НГС, средства выделяют из областного и городского бюджетов.

«Привязка к стоимости бензина»: в Новосибирской области собираются повысить транспортный налог

Депутаты рассмотрели законопроект в первом чтении Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области хотят повысить транспортный налог. Законопроект об актуализации налогового законодательства сегодня, 26 сентября, рассматривали на сессии заксобрания. С докладом выступал министр финансов региона Виталий Голубенко.

Построят 100-метровые башни: из здания на Горском выгнали супермаркеты и кофейню — его пустят под снос

В здании закрылись «Пятерочка» и «Магнит» Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В Новосибирске на углу Блюхера и Геодезической несколько десятков предпринимателей покидают свои места. Несколько зданий на Блюхера, 71 собираются сносить. Сейчас на углу уже закрылись «Пятерочка» и «Магнит». А из корпусов рядом собираются съезжать разные предприятия.