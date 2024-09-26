Построят 100-метровые башни: из здания на Горском выгнали супермаркеты и кофейню — его пустят под снос

На этом месте появятся высотка и апартаменты Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В Новосибирске на углу Блюхера и Геодезической несколько десятков предпринимателей покидают свои места. Несколько зданий на Блюхера, 71 собираются сносить. Сейчас на углу уже закрылись «Пятерочка» и «Магнит». А из корпусов рядом собираются съезжать разные предприятия.

Два здания появятся на месте нескольких на Блюхера Источник: студия «КиФ»











Ранее уже было известно, что здесь появится 31-этажный апарт-отель с рабочим названием «Сити-Холл». В октябре 2023 года мэрия выдала разрешение на строительство. Проект представили еще в 2022 году. Высота здания двух башен здания составит 100 метров.

На участке несколько разных зданий Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Вчера, 25 сентября, сотрудники «Пятерочки» на Блюхера, 71 активно съезжали. К зданию подъехал грузовик, а на крыше рабочие снимали надписи. Последним днем работы магазина было 24 сентября. Кроме того, уже несколько дней как закрылся «Магнит».

— Что происходит? Оба магазина не работают, закрыты, — рассказывает женщина кому-то по телефону.

Рабочие убирают буквы Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Как рассказала корреспонденту НГС сотрудница «Магнита», магазин должен освободить здание до конца месяца.

Сотрудники сейчас готовятся к тому, чтобы освободить здание Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











На участке несколько разных зданий. По данным 2ГИС, в здании на Блюхера, 71 зарегистрировано два предприятия: производственный цех кондитерской «ЭльКремо» и офис Laute. Уже удалены из информации о здании магазины «Магнит» и «Пятерочка». Также 4 предприятия зарегистрированы на Блюхера, 71а. Это и музыкальная студия, и склад лестниц, и оптово-розничная компания, и научно-производительная компания. На улице Блюхера, 71а, к. 1 находятся шиномонтажка и цветочный магазин. Также есть еще корпус 2, в котором ничего не зарегистрировано.

Жители удивляются закрытию Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В местной кондитерской отмечают, что их цех уже съехал. А сам магазин переедет через дорогу.

— Мы место не потеряли, — объяснила продавец. — Так что всё спокойно и хорошо. Новый цех расположен тоже удачно, здание хорошее. Работникам нравится.

Кондитерская откроется через дорогу 1 октября Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Во дворах одноэтажного здания также расположены несколько предприятий. Там есть склад с лестницами, работник которого прежде не знал о сносе. Также тут расположена шиномонтажка, ее сотрудники объяснили, что через пару дней тоже собираются съезжать. Правда, у них пока изменений не видно — чистенькие шины висят на стенах, а у входа посетителей ждет чай.