Новосибирская «Кузина» кинула москвичей с зарплатами — сотрудники требуют по 600 тысяч рублей

«Кузина» несколько лет назад вышла на московский рынок Источник: Стас Соколов / NGS.RU











На всю страну прогремела новость, что бывшие работники «Кузины» пошли на штурм цеха в Новосибирске. Людям уже несколько месяцев не выплачивают зарплату, и они решились на отчаянный шаг, но штурм не удался. Зато порыв сибиряков заметили московские коллеги и заявили, что у них ситуация такая же или даже еще хуже. В столице «Кузина» задолжала работникам несколько сотен тысяч рублей, а некоторые уже сумели добиться решения суда. Подробности узнала корреспондент НГС.

«Мне должны 652 тысячи»

На пике развития у «Кузины» было более 60 заведений в трех городах России Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Житель Москвы Евгений Карпенко устроился в «Кузину» 7,5 года назад. И много лет его всё устраивало. Сначала он работал в New York Pizza (компания принадлежит тем собственникам), а когда пиццерию закрыли, сотрудников перевели в кондитерские. Евгений был техническим специалистом в компании. Во время его работы в Москве открывались новые заведения. Всё это время в «Кузине», по словам Евгения, была текучка кадров, но вполне объяснимая.

— Как правило, работают молодые. В «Кузине» первую полноценную зарплату ты получал только через два месяца. Сначала две недели идут как стажировка, а потом еще что-то. Поэтому многие сотрудники сразу уходили. В Москве снимать квартиру дорого. Человек когда пришел на работу, он рассчитывает, что в течение месяца деньги получит, а по факту не так было, — рассказал НГС Евгений.

Сначала мужчина был трудоустроен в компании «Капитал-Р», но спустя год его перевели в другую. Начальство при этом не изменилось. Как объясняет бывший работник, всеми компаниями руководила Евгения Головкова. В последние годы московские учреждения объединила компания «Кузина Мос».

В 2017 году Евгения пригласили на должность технического директора. Зарплату ему пообещали в 100 тысяч рублей. В первый месяц выплатили 80 тысяч, а потом сказали, что в компании неполадки, и выплатили только 55 тысяч. С должности директора Евгений вскоре ушел из-за постоянных задержек.

— Всё время какие-то небольшие задержки были. На неделю или на две. А в 2023 году была задержка почти на месяц. Потом нам всё выплатили, вроде более-менее стабилизировалось. А уже с начала 2024 года нам небольшой кусочек оплатили, и всё. С марта зарплата никому не поступала, — вздыхает бывший работник.

Весной сотрудники уже понимали, что происходит что-то странное, но вопросы задать было некому. Московское начальство не владело информацией, а Евгения Головкова находилась то в Москве, то в Новосибирске и на телефон не отвечала.

— Мы пытались дозвониться в Новосибирск, в финансовый отдел. Там к этому времени только одна женщина работала. Она нам обещала, что завтра выплатит. И так продолжалось неделями, — объясняет Евгений.

В конце мая Евгению позвонил технический директор из Новосибирска. Он, по сути, был из другого юрлица, но работал и на «Кузину Мос». Начальник сообщил Евгению, что ему надо увольняться, так как компания закрывается. В ответ москвич потребовал, чтобы его уволили по сокращению, а не по собственному желанию.

По закону при сокращении сотруднику должны еще два месяца выплачивать зарплату. Как объясняет Евгений, так же сделал айтишник московской компании Виталий.

— Соответственно, июнь и июль мы оба работаем по сокращению. Виталий в августе уволился. А я повредил колено и пошел в больницу. Мне назначили больничный, и до 17 сентября я был на больничном, — рассказала Евгений.

За все эти месяцы Евгений зарплату не видел. А по информации на «Госуслугах», он до сих пор не уволен. Согласно выписке из НДФЛ, официальная зарплата у Евгения была 72 тысячи рублей. Он подсчитал, сколько ему должна компания, и обратился в суд.

Всего по зарплате Евгений требует 476 тысяч, а также 52 тысячи за задержку, 94 тысячи за неиспользованные отпуска и 30 тысяч за моральный вред. Всего сумма набежала на 652 тысячи рублей. Все документы, которые Евгений приложил к исковому заявлению, есть в распоряжении редакции.

— Первое заседание будет 27 сентября. У меня были назначены заседания еще на июль, потом перенесли один раз, второй, третий. И вот только в эту пятницу будет суд, — говорит мужчина.

По подсчетам технического специалиста, в Москве обмануты несколько десятков человек. Это и люди с производства, и из самих магазинов, и административные сотрудники. У многих из них долги больше 100 тысяч рублей.

Выиграла суд на 200 тысяч

В Новосибирске точки «Кузины» тоже постепенно закрываются Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Самый долгий путь по возврату заработанных денег прошла бывший заместитель главного бухгалтера Наталья Махонина. Она в сентябре выиграла суд, который начался еще в мае. Решения у нее пока на руках нет — оно появится в середине октября.

Наталье не выплатили зарплату за один месяц — 170 тысяч рублей. Также она отсудила сумму за отпускные и за моральный вред. Всего вышло около 200 тысяч рублей. На заседания представители «Кузина Мос» не являлись.

— Больших надежд на то, что получу эту сумму, нет. Но это хоть какой-то официальный документ о том, что мне эти деньги должны. Потому что по факту расчета мне не дали. Когда я уходила, в бухгалтерии остались два человека. В мае всё уже окончательно развалилось, — объяснила Наталья.

В конце весны произошла ситуация, которая оказалась знаковой для всех сотрудников. В какой-то момент все работники производственного цеха написали письмо, что не выйдут на работу, пока им не выплатят зарплату за март. После этого им какие-то деньги скинули. Но всю сумму сотрудники, по словам Натальи, так и не увидели.

В следующий раз работники цеха уже не предупреждали о своих акциях протеста, а просто начали увольняться.

При этом многие сотрудники изначально писали в трудовую инспекцию, но получали примерно такие же ответы, как и новосибирцы.

— ООО «Кузина Мос» были объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено принять меры по соблюдению требований Трудового кодекса. Уведомления об исполнении предостережений, возражения, а также ответы на запросы в Государственную инспекцию труда в Москве не поступали, — ответили в ведомстве.

Также работников перенаправили в Следственный комитет Москвы. В прокуратуре еще в августе Евгению Карпенко ответили, что его жалоба находится на рассмотрении.

«Кузины» больше нет

Как объяснили НГС сразу несколько сотрудников, в Москве «Кузины» больше нет. Сейчас под брендом новосибирской кондитерской работают четыре точки. Но управляет ими другой человек — индивидуальный предприниматель Дмитрий Мельков.

Новые договоры с поставщиками заключает он. Вот только это уже не «Кузина» в привычном понимании. После закрытия цеха закупать продукты начали в других местах. При этом у торговых точек сети остались долги за аренду помещений.

— У Евгении Головковой были амбиции. Она нам кричала 5 лет назад, что мы в Москве откроем 50–80 точек, что нас все будут знать. А новые точки открывались и дохода большого не приносили. Они только вгоняли в долги, — отмечает собеседник издания Евгений Карпенко.

Бывший администратор кондитерской по имени Анна призналась НГС, что одной из причин ее ухода стал измененный формат «Кузины». Девушка работала в сети с осени 2023 года.

Анна с теплотой в голосе вспоминает, что в «Кузине» ей попалась очень хорошая команда. Все были терпеливые и отзывчивые. Даже несмотря на то, что работать приходилось по 14 часов. Сама девушка переехала в Москву из Новосибирска. Сейчас «Кузина» должна Анне, по ее подсчетам, около 150 тысяч рублей.

— Я подавала жалобы в прокуратуру, в трудовую инспекцию, и мне везде отказ пришел, и сказали идти в суд. Я стала вместе с юристом собирать документы, и такой момент получился, что я не смогла найти свой договор от «Кузины». Они мне обязаны скинуть копию. Я стала звонить, но никого найти не могу, ни бухгалтера, ни начальства, — возмущается Анна.

Сибирячка вспоминает, что в последние месяцы работы к ним пришел Дмитрий Мельков, который сейчас и управляет точками. С его приходом стало больше задержек по зарплатам, а в продаже появилась просрочка.

— Потом стало всё хуже и хуже и докатилось до самого низа, с которого невозможно было уже подняться. У нас просто не было продукции. А люди заходили, спрашивали. У нас даже пончиков не было. Нам заказывали торты, но производство не работало, — вспоминает Анна.

В магазин заходила и управляющая Евгения Головкова. Анна жаловалась на ситуацию ей. Говорила, что зарплаты не выплачивают, а из-за долгов за аренду им отключают свет. Но никакой реакции не последовало.

ООО «Кузина Мос», в котором работали московские сотрудники, существует с 2015 года. Управляющая компании, по данным «Контур.Фокуса», — Евгения Головкова. Ей же принадлежит 37,5% компании. 54,2% компании принадлежит Ирине Старинцевой. И 8,3% — ООО «Кузина». На конец 2023 года выручка компании составила 136,5 миллиона, а чистая прибыль — 7,6 миллиона рублей. У компании есть задолженности по налогам. В августе этого года стало известно, что налоговая Москвы хочет признать компанию банкротом.

«Мы поняли, что дальше уже нет смысла работать»

В новосибирской «Кузине» работникам никто не открыл дверь Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Многие в Москве сейчас борются за то, чтобы получить свои зарплаты. Но не все верят в успех. Как рассказала НГС бывшая сотрудница Галина, она не питает надежд, что деньги всё-таки выплатят.

— Я написала под одной из новостей про «Кузину» небольшой комментарий свой, и всё. А так никуда не обращалась. Многие из моих сотрудников писали в суд, в прокуратуру, но никаких вообще дальнейших действий не было, — отмечает Галина.

При этом девушка вспоминает, что за те два года, которые она работала в «Кузине», у нее была большая нагрузка. А компания ей должна около 500 тысяч рублей вместе с зарплатой и отпускными.

Галина работала администратором, но потом ее повысили до территориального управляющего. В этом статусе она пробыла несколько месяцев и следила за четырьмя кондитерскими. Но за два месяца Галине ничего не заплатили, и она решила перейти обратно на должность администратора. Там выдавали хоть какую-то зарплату.

При этом девушка очень любила работу и коллектив. Правда, иногда у нее не было выходных по 20 дней, а работать нужно было по 15 часов.

— Я еще какой-то период в мае проработала, и нам стала поступать продукция совершенно сторонних поставщиков. Там не было ни сроков годности, ни составов, никакой декларации они нам не предоставляли. Мы поняли, что дальше уже нет смысла работать. Нам прямо сказали, что нужно уволиться, — вспоминает Галина.

Старший администратор Яна в беседе с журналистом призналась в желании восстановить справедливость. Ей «Кузина» должна около 200 тысяч рублей. Но сейчас девушка переживает, что компанию признают банкротом и получить деньги станет намного сложнее.