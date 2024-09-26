Ждем пятый вагон: в Новосибирске решили постепенно обновить составы метро

В Новосибирске до 2031 года собираются снять с эксплуатации 48 вагонов метро. Их собираются заменить на новые.
Для города собираются закупить 20 новых вагонов. Как объяснили в пресс-центре мэрии Новосибирска в ответе на запрос НГС, средства выделяют из областного и городского бюджетов.
Сейчас метрополитен насчитывает 26 составов, то есть 104 вагона. В 2031 году из эксплуатации должны вывести 48 вагонов, которые отработали нормативный срок.
Также власти ответили на вопрос о расширении числа вагонов в составах.
— Пятивагонные составы будут использоваться в новосибирском метрополитене по мере приобретения новых вагонов, — уточнили в мэрии.
Но при этом в департаменте транспорта мэрии Новосибирска отметили, что 20 новых вагонов, которые приобретут в ближайшие годы, не будут использовать в качестве пятых вагонов для действующих составов.
24 сентября стало известно, что на проект продления Дзержинской линии метро в Новосибирске выделят 600 миллионов рублей. Поиск подрядчика собираются начать в октябре.