Ждем пятый вагон: в Новосибирске решили постепенно обновить составы метро

Вагоны в новосибирском метро будут обновлять постепенно Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU











В Новосибирске до 2031 года собираются снять с эксплуатации 48 вагонов метро. Их собираются заменить на новые.

Для города собираются закупить 20 новых вагонов. Как объяснили в пресс-центре мэрии Новосибирска в ответе на запрос НГС, средства выделяют из областного и городского бюджетов.

Сейчас метрополитен насчитывает 26 составов, то есть 104 вагона. В 2031 году из эксплуатации должны вывести 48 вагонов, которые отработали нормативный срок.

Также власти ответили на вопрос о расширении числа вагонов в составах.

— Пятивагонные составы будут использоваться в новосибирском метрополитене по мере приобретения новых вагонов, — уточнили в мэрии.

Но при этом в департаменте транспорта мэрии Новосибирска отметили, что 20 новых вагонов, которые приобретут в ближайшие годы, не будут использовать в качестве пятых вагонов для действующих составов.