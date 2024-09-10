Гонщик на Chevrolet Camaro сбил женщину и сбежал — главное в Новосибирске за 9 сентября

Каждый день в Новосибирске и области происходят десятки событий, которые попадают в ленты информационных порталов. Занятой человек не в состоянии уследить за повесткой. В этом дайджесте мы собрали самые интересные и важные события, которые произошли 9 сентября.
«Преступление и наказание» на «мускулистом» автомобиле
Водитель за рулем Chevrolet Camaro сбил женщину, которая переходила дорогу, все произошло на улице Трудовой. Мужчина скрылся с места аварии, но его быстро поймали полицейские. Оказалось, что за рулем дорогого маслкара он сидел, будучи пьяным. Мы также выяснили, кому принадлежит яркий гоночный автомобиль.
Первомайка уходит под воду
В Первомайском районе заливает дачи, в некоторых дворах вода стоит уже по пояс. Потоки достигли и зоны многоэтажной застройки. Но главная проблема в том, что пока, похоже, никто не может сказать точно, откуда берётся эта вода. Почитайте наш репортаж из затопленного района.
Губернатор выбрал новых заместителей
Андрей Травников назначил новых заместителей губернатора Новосибирской области — ими стали Константин Хальзов и Валентина Дудникова.
Должность главы министерства здравоохранения Новосибирской области вместо Хальзова заняла его заместитель Елена Аксенова.
Взятка «Айфоном» для чиновницы
Силовики задержали начальницу отдела регионального Министерства строительства Ольгу Колмакову — она стала фигурантом уголовного дела о получении взятки.
По версии следствия, женщина получила взятку от представителя компании «Ликстрой» телефоном iPhone 14 стоимостью 124 тысячи рублей, а взамен помогала оформлять необходимые конкурсные документы и в целом лоббировала интересы организации.
Опасные жуки-усачи
В Новосибирске стали появляться жуки — черные усачи. Насекомые редко попадаются в нашем регионе и очень опасны для деревьев. Самки откладывают яйца в стволы деревьев. Личинки вгрызаются в толщу древесины. Из-за погрызов и попадания в них спор особого гриба пораженное дерево быстро погибает и засыхает.