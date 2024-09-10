Гонщик на Chevrolet Camaro сбил женщину и сбежал — главное в Новосибирске за 9 сентября

Водитель был за рулем в нетрезвом состоянии Источник: Пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области











Каждый день в Новосибирске и области происходят десятки событий, которые попадают в ленты информационных порталов. Занятой человек не в состоянии уследить за повесткой. В этом дайджесте мы собрали самые интересные и важные события, которые произошли 9 сентября.

«Преступление и наказание» на «мускулистом» автомобиле

За рулем был 27-летний мужчина Источник: Пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области











Водитель за рулем Chevrolet Camaro сбил женщину, которая переходила дорогу, все произошло на улице Трудовой. Мужчина скрылся с места аварии, но его быстро поймали полицейские. Оказалось, что за рулем дорогого маслкара он сидел, будучи пьяным. Мы также выяснили, кому принадлежит яркий гоночный автомобиль.

Первомайка уходит под воду

Одна из улиц дачного общества Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Первомайском районе заливает дачи, в некоторых дворах вода стоит уже по пояс. Потоки достигли и зоны многоэтажной застройки. Но главная проблема в том, что пока, похоже, никто не может сказать точно, откуда берётся эта вода. Почитайте наш репортаж из затопленного района.

Губернатор выбрал новых заместителей

Константин Хальзов пошел на повышение Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Андрей Травников назначил новых заместителей губернатора Новосибирской области — ими стали Константин Хальзов и Валентина Дудникова.

Должность главы министерства здравоохранения Новосибирской области вместо Хальзова заняла его заместитель Елена Аксенова.

Взятка «Айфоном» для чиновницы

В ближайшее время суд решит — отправлять чиновницу в изолятор или нет Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Силовики задержали начальницу отдела регионального Министерства строительства Ольгу Колмакову — она стала фигурантом уголовного дела о получении взятки.

По версии следствия, женщина получила взятку от представителя компании «Ликстрой» телефоном iPhone 14 стоимостью 124 тысячи рублей, а взамен помогала оформлять необходимые конкурсные документы и в целом лоббировала интересы организации.

Опасные жуки-усачи

Личинки жуков вгрызаются в толщу древесины Источник: Алексей Яновский









