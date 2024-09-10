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Город Гонщик на Chevrolet Camaro сбил женщину и сбежал — главное в Новосибирске за 9 сентября

Гонщик на Chevrolet Camaro сбил женщину и сбежал — главное в Новосибирске за 9 сентября

5 событий, которые больше всего заинтересовали читателей НГС

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4 комментария

Водитель был за рулем в нетрезвом состоянии

Каждый день в Новосибирске и области происходят десятки событий, которые попадают в ленты информационных порталов. Занятой человек не в состоянии уследить за повесткой. В этом дайджесте мы собрали самые интересные и важные события, которые произошли 9 сентября.

«Преступление и наказание» на «мускулистом» автомобиле

За рулем был 27-летний мужчина

Водитель за рулем Chevrolet Camaro сбил женщину, которая переходила дорогу, все произошло на улице Трудовой. Мужчина скрылся с места аварии, но его быстро поймали полицейские. Оказалось, что за рулем дорогого маслкара он сидел, будучи пьяным. Мы также выяснили, кому принадлежит яркий гоночный автомобиль.

Первомайка уходит под воду

Одна из улиц дачного общества

В Первомайском районе заливает дачи, в некоторых дворах вода стоит уже по пояс. Потоки достигли и зоны многоэтажной застройки. Но главная проблема в том, что пока, похоже, никто не может сказать точно, откуда берётся эта вода. Почитайте наш репортаж из затопленного района.

Губернатор выбрал новых заместителей

Константин Хальзов пошел на повышение

Андрей Травников назначил новых заместителей губернатора Новосибирской области — ими стали Константин Хальзов и Валентина Дудникова.

Должность главы министерства здравоохранения Новосибирской области вместо Хальзова заняла его заместитель Елена Аксенова.

Взятка «Айфоном» для чиновницы

В ближайшее время суд решит — отправлять чиновницу в изолятор или нет

Силовики задержали начальницу отдела регионального Министерства строительства Ольгу Колмакову — она стала фигурантом уголовного дела о получении взятки.

По версии следствия, женщина получила взятку от представителя компании «Ликстрой» телефоном iPhone 14 стоимостью 124 тысячи рублей, а взамен помогала оформлять необходимые конкурсные документы и в целом лоббировала интересы организации.

Опасные жуки-усачи

Личинки жуков вгрызаются в толщу древесины

В Новосибирске стали появляться жуки — черные усачи. Насекомые редко попадаются в нашем регионе и очень опасны для деревьев. Самки откладывают яйца в стволы деревьев. Личинки вгрызаются в толщу древесины. Из-за погрызов и попадания в них спор особого гриба пораженное дерево быстро погибает и засыхает.

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Комментарии
4
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10 сентября 2024, 00:23
Какие же они все страшные, эти инома.... калоши.
Гость
10 сентября 2024, 00:27
Все правильно. Хорошая "сводка" о локальных событиях этого провинциального забытого городка. Надо о своих проблемах говорить, а не заглядывать через забор к соседям. Пройдет еще год другой и у глупых сограждан не останется аргументов "за победу". Кто знает, может даже начнут рассуждать здраво и спокойно. Сейчас им конечно башню рвет, но это кульминация, пик их варварства. Дальше пойдет на спад. Жаль, что в момент вероятного осознания рос плебсом творимого, страна будет сегментирована в добровольно-принудительном порядке на сырьевые колонии отошедшие развитым странам.
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