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Политика Место новосибирского министра здравоохранения Хальзова заняла его заместитель

Место новосибирского министра здравоохранения Хальзова заняла его заместитель

Елену Аксенову назначили и. о. главы Минздрава

3 625
60 комментариев

Елена Аксенова работает заместителем министра с 2017 года

Место министра здравоохранения Константина Хальзова заняла его заместитель. Об этом сообщили НГС в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Сейчас исполняющим обязанности министра здравоохранения назначили Елену Аксенова — заместителя главы Минздрава. Елена Аксенова — бывший исполнительный директор Новосибирской областной ассоциации врачей, должность заместителя она получила в 2017 году.

О том, что Константин Хальзов сменил должность главы Минздрава на должность заместителя губернатора Андрея Травникова стало известно сегодня, 9 сентября. Теперь он будет курировать деятельность Минздрава и Минтруда. Константин Хальзов, в том числе, будет следить за нацпроектами «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Новые технологии сбережения здоровья».

Вторым заместителем губернатора стала Валентина Дудникова, ранее она работала в должности первого заместителя руководителя администрации губернатора.

Недавно источники НГС сообщили о том, что из новосибирской мэрии увольняется начальник департамента строительства и архитектуры Алексей Кондратьев. Подобное решение может быть связано с проектами, над которыми идет работа в последнее время.

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Минздрав Константин Хальзов Министерство Назначение Правительство
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Комментарии
62
17817167
9 сентября 2024, 15:54
А для чего эти все министерства?
Лучший друг
9 сентября 2024, 16:14
новая шайка пришла на новые распилы. ничо удивительного
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