Место новосибирского министра здравоохранения Хальзова заняла его заместитель

Елена Аксенова работает заместителем министра с 2017 года Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Место министра здравоохранения Константина Хальзова заняла его заместитель. Об этом сообщили НГС в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Сейчас исполняющим обязанности министра здравоохранения назначили Елену Аксенова — заместителя главы Минздрава. Елена Аксенова — бывший исполнительный директор Новосибирской областной ассоциации врачей, должность заместителя она получила в 2017 году.

О том, что Константин Хальзов сменил должность главы Минздрава на должность заместителя губернатора Андрея Травникова стало известно сегодня, 9 сентября. Теперь он будет курировать деятельность Минздрава и Минтруда. Константин Хальзов, в том числе, будет следить за нацпроектами «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Новые технологии сбережения здоровья».

Вторым заместителем губернатора стала Валентина Дудникова, ранее она работала в должности первого заместителя руководителя администрации губернатора.