Глава Минздрава сменил должность: губернатор Новосибирской области выбрал двух новых замов

Константин Хальзов сменил должность министра на должность заместителя губернатора Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Губернатор Новосибирской области выбрал двух новых заместителей. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале региона «Новосибирь».

О кадровых назначениях Андрей Травников сообщил во время оперативного совещания. Теперь новыми заместителями губернатора будут Константин Хальзов и Валентина Дудникова.

Константин Хальзов с 2018 года занимал пост главы Минздрава региона. На новой должности он будет курировать деятельность этого министерства, а также министерства труда и социального развития. Константин Хальзов, в том числе, будет следить за нацпроектами «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Новые технологии сбережения здоровья».

Как объяснили НГС в пресс-службе правительства, Константин Хальзов будет только заместителем, должность министра здравоохранения сейчас свободна.

Вторым заместителем губернатора стала Валентина Дудникова, ранее она работала в должности первого заместителя руководителя администрации губернатора.

— Она будет курировать работу областных министерства образования и министерства физической культуры и спорта, а также департамента молодёжной политики региона. Валентина Дудникова будет отвечать за исполнение в Новосибирской области нацпроектов «Молодёжь России» и «Кадры», — сообщили в телеграм-канале «Новосибирь».