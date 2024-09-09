Глава Минздрава сменил должность: губернатор Новосибирской области выбрал двух новых замов

Губернатор Новосибирской области выбрал двух новых заместителей. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале региона «Новосибирь».
О кадровых назначениях Андрей Травников сообщил во время оперативного совещания. Теперь новыми заместителями губернатора будут Константин Хальзов и Валентина Дудникова.
Константин Хальзов с 2018 года занимал пост главы Минздрава региона. На новой должности он будет курировать деятельность этого министерства, а также министерства труда и социального развития. Константин Хальзов, в том числе, будет следить за нацпроектами «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Новые технологии сбережения здоровья».
Как объяснили НГС в пресс-службе правительства, Константин Хальзов будет только заместителем, должность министра здравоохранения сейчас свободна.
Вторым заместителем губернатора стала Валентина Дудникова, ранее она работала в должности первого заместителя руководителя администрации губернатора.
— Она будет курировать работу областных министерства образования и министерства физической культуры и спорта, а также департамента молодёжной политики региона. Валентина Дудникова будет отвечать за исполнение в Новосибирской области нацпроектов «Молодёжь России» и «Кадры», — сообщили в телеграм-канале «Новосибирь».
Недавно источники НГС сообщили о том, что из новосибирской мэрии увольняется начальник департамента строительства и архитектуры Алексей Кондратьев. Подобное решение может быть связано с проектами, над которыми идет работа в последнее время.