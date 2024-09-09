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Политика Глава Минздрава сменил должность: губернатор Новосибирской области выбрал двух новых замов

Глава Минздрава сменил должность: губернатор Новосибирской области выбрал двух новых замов

О новых назначениях стало известно сегодня

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84 комментария

Константин Хальзов сменил должность министра на должность заместителя губернатора

Губернатор Новосибирской области выбрал двух новых заместителей. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале региона «Новосибирь».

О кадровых назначениях Андрей Травников сообщил во время оперативного совещания. Теперь новыми заместителями губернатора будут Константин Хальзов и Валентина Дудникова.

Константин Хальзов с 2018 года занимал пост главы Минздрава региона. На новой должности он будет курировать деятельность этого министерства, а также министерства труда и социального развития. Константин Хальзов, в том числе, будет следить за нацпроектами «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Новые технологии сбережения здоровья».

Как объяснили НГС в пресс-службе правительства, Константин Хальзов будет только заместителем, должность министра здравоохранения сейчас свободна.

Вторым заместителем губернатора стала Валентина Дудникова, ранее она работала в должности первого заместителя руководителя администрации губернатора.

— Она будет курировать работу областных министерства образования и министерства физической культуры и спорта, а также департамента молодёжной политики региона. Валентина Дудникова будет отвечать за исполнение в Новосибирской области нацпроектов «Молодёжь России» и «Кадры», — сообщили в телеграм-канале «Новосибирь».

Недавно источники НГС сообщили о том, что из новосибирской мэрии увольняется начальник департамента строительства и архитектуры Алексей Кондратьев. Подобное решение может быть связано с проектами, над которыми идет работа в последнее время.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
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Константин Хальзов Андрей Травников Губернатор Новосибирской области Назначение
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Комментарии
85
За державу обидно!
9 сентября 2024, 11:05
Опять новые нацпроекты.... А что со старыми???? За исполнение нацпроектов отвечает лично губернатор Вот был у нас нацпроект Безопасные и Качественные Дороги и даже по этому нацпроекту ремонировали в 2018году Димитровский мост и этим ремонтом ПОЛНОСТЬЮ ДИСКРЕДИТИРОВАЛИ этот проект и НИКТО за это не ответил. Да и безопасных и качественных дорог не прибавилось,одна показуха,например, в прошлом году по нацпроекту и при поддержке губернатора(о чём свидетельствовали плакаты в начале и конце улицы) сделали ул.Большая ,так там уже и колея и ямы и главное после дождя одно сплошное озеро....И никто за это не отвечает и скорее всего не ответит.
Живущий в Сибири
9 сентября 2024, 10:58
Так вот кого время всё требовало! Ну, щас-то точно попрём! :)))
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