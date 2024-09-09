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Валидаторы отправляют кондукторов в резерв — главное в Новосибирске за 8 сентября

5 событий, которые больше всего заинтересовали читателей НГС

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1 комментарий

Следить за тем, оплачивают ли проезд горожане, некому, поэтому в транспорт порой заходят контролеры

Последний день первой недели сентября оказался богат на события. Занятой человек не в состоянии уследить за потоком информации, даже в выходной день. В этом дайджесте мы собрали самые интересные и важные события, которые произошли 8 сентября.

Кондукторы теряют работу из-за новых троллейбусов

Кондукторов просят увольняться по собственному желанию

Новосибирские кондукторы заявили, что после того, как старые троллейбусы стали заменять «Горожанами», они остались без работы. По их словам, руководство не сокращает сотрудников по закону, а просит уволиться по собственному желанию.

Некоторые переходят на работу кондукторами в трамваях, других переводят в контролеры, но есть те, кто не может работать ни там, ни там по состоянию здоровья. В «ГЭТ» убеждают, что у сотрудников все в порядке, а коммерческие перевозчики и вовсе жалуются на дефицит кадров.

Смертельная авария на Богдашке

В аварии погибла 23-летняя девушка

23-летняя девушка погибла под колесами «Тойота Королла» в Калининском районе. Водитель иномарки на высокой скорости сначала врезался в такси, а затем сбил девушку на пешеходном переходе. В полиции сообщили о возбуждении уголовного дела, водитель находился в России нелегально. Очевидица рассказала НГС, что происходило в момент аварии.

Пожар в Изумрудном городке

Первым тушить пожар начал мужчина с тазиком воды

Кровля жилого дома загорелась в микрорайоне Изумрудный городок в Бердске. Площадь пожара составила более 500 квадратных метров. Из горящего здания сотрудники МЧС спасли девять человек. Сам пожар попал на видео.

Потоп после ливня

Затяжной дождь продолжался в городе весь день

В Новосибирске все стабильно — идет дождь, затапливает улицы. На этот раз затяжной ливень подтопил дороги в центре города, в том числе рядом со стройкой четвертого моста. Досталось и жителям Дивногорского микрорайона в Ленинском районе. Как минимум два автомобиля получили гидроудар.

Милый малыш

Посмотрите, как малыш подглядывает за новосибирцами

Котенок дальневосточного леопарда вышел к посетителям Новосибирского зоопарка. Малыш еще слегка побаивается людей и бегает возле мамы. В кадр попало, как котенок нападает на маму и с любопытством разглядывает посетителей, слегка побаиваясь их.

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Комментарии
1
👑Король НГСа👑 (с богаткова)
9 сентября 2024, 00:29
Эх, уходит эпоха, мужички из ЧОПа обожали беседовать с барышням кондукторшами.
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