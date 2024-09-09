Валидаторы отправляют кондукторов в резерв — главное в Новосибирске за 8 сентября

Последний день первой недели сентября оказался богат на события. Занятой человек не в состоянии уследить за потоком информации, даже в выходной день. В этом дайджесте мы собрали самые интересные и важные события, которые произошли 8 сентября.
Кондукторы теряют работу из-за новых троллейбусов
Новосибирские кондукторы заявили, что после того, как старые троллейбусы стали заменять «Горожанами», они остались без работы. По их словам, руководство не сокращает сотрудников по закону, а просит уволиться по собственному желанию.
Некоторые переходят на работу кондукторами в трамваях, других переводят в контролеры, но есть те, кто не может работать ни там, ни там по состоянию здоровья. В «ГЭТ» убеждают, что у сотрудников все в порядке, а коммерческие перевозчики и вовсе жалуются на дефицит кадров.
Смертельная авария на Богдашке
23-летняя девушка погибла под колесами «Тойота Королла» в Калининском районе. Водитель иномарки на высокой скорости сначала врезался в такси, а затем сбил девушку на пешеходном переходе. В полиции сообщили о возбуждении уголовного дела, водитель находился в России нелегально. Очевидица рассказала НГС, что происходило в момент аварии.
Пожар в Изумрудном городке
Кровля жилого дома загорелась в микрорайоне Изумрудный городок в Бердске. Площадь пожара составила более 500 квадратных метров. Из горящего здания сотрудники МЧС спасли девять человек. Сам пожар попал на видео.
Потоп после ливня
В Новосибирске все стабильно — идет дождь, затапливает улицы. На этот раз затяжной ливень подтопил дороги в центре города, в том числе рядом со стройкой четвертого моста. Досталось и жителям Дивногорского микрорайона в Ленинском районе. Как минимум два автомобиля получили гидроудар.
Милый малыш
Котенок дальневосточного леопарда вышел к посетителям Новосибирского зоопарка. Малыш еще слегка побаивается людей и бегает возле мамы. В кадр попало, как котенок нападает на маму и с любопытством разглядывает посетителей, слегка побаиваясь их.