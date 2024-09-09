Валидаторы отправляют кондукторов в резерв — главное в Новосибирске за 8 сентября

Следить за тем, оплачивают ли проезд горожане, некому, поэтому в транспорт порой заходят контролеры Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Последний день первой недели сентября оказался богат на события. Занятой человек не в состоянии уследить за потоком информации, даже в выходной день. В этом дайджесте мы собрали самые интересные и важные события, которые произошли 8 сентября.

Кондукторы теряют работу из-за новых троллейбусов

Кондукторов просят увольняться по собственному желанию Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирские кондукторы заявили, что после того, как старые троллейбусы стали заменять «Горожанами», они остались без работы. По их словам, руководство не сокращает сотрудников по закону, а просит уволиться по собственному желанию.

Некоторые переходят на работу кондукторами в трамваях, других переводят в контролеры, но есть те, кто не может работать ни там, ни там по состоянию здоровья. В «ГЭТ» убеждают, что у сотрудников все в порядке, а коммерческие перевозчики и вовсе жалуются на дефицит кадров.

Смертельная авария на Богдашке

В аварии погибла 23-летняя девушка Источник: ГАИ Новосибирска











23-летняя девушка погибла под колесами «Тойота Королла» в Калининском районе. Водитель иномарки на высокой скорости сначала врезался в такси, а затем сбил девушку на пешеходном переходе. В полиции сообщили о возбуждении уголовного дела, водитель находился в России нелегально. Очевидица рассказала НГС, что происходило в момент аварии.

Пожар в Изумрудном городке

Первым тушить пожар начал мужчина с тазиком воды Источник: ГУ МЧС по Новосибирской области











Кровля жилого дома загорелась в микрорайоне Изумрудный городок в Бердске. Площадь пожара составила более 500 квадратных метров. Из горящего здания сотрудники МЧС спасли девять человек. Сам пожар попал на видео.

Потоп после ливня

Затяжной дождь продолжался в городе весь день Источник: АСТ-54 Black/ Telegram











В Новосибирске все стабильно — идет дождь, затапливает улицы. На этот раз затяжной ливень подтопил дороги в центре города, в том числе рядом со стройкой четвертого моста. Досталось и жителям Дивногорского микрорайона в Ленинском районе. Как минимум два автомобиля получили гидроудар.

Милый малыш

Посмотрите, как малыш подглядывает за новосибирцами Источник: Сергей Ильтяков / vk.com









