НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+14°

пасмурно, без осадков

ощущается как +14

1 м/c,

зап.

 751мм 85%
Подробнее
2 Пробки
USD 89,82
EUR 99,72

Дороги Новосибирска затопило после дождя — видео

Крутой бизнес России
Не дают закончить школу
Обзор хороших детсадов
Автохамы в Новосибирске
Успеть на работу
Переезд на Сахалин
Кондукторов заменят валидаторы
Рюкзак в леднике
Как победить осеннюю хандру
Происшествия «Летел, как муха»: очевидица раскрыла подробности аварии на Богдашке, где погибла 23-летняя девушка

«Летел, как муха»: очевидица раскрыла подробности аварии на Богдашке, где погибла 23-летняя девушка

Возбуждено уголовное дело

586
3 комментария

Авария произошла около 9 часов утра

Стали известны подробности аварии на улице Богдана Хмельницкого, где погибла 23-летняя девушка. Информацией о происшествии с НГС поделилась очевидица Наталья.

Девушка рассказала, что около 9 часов утра ехала на такси по улице 1905 года. Ее автомобиль остановился следом за машиной такси, которая также попала в ДТП. Дорога была пустой, пробок в ранний час не было.

— В какой-то момент раздался сильный хлопок. И «Тойота» эта пролетала как муха перед глазами. Потом секунду спустя смотрю — перед машиной такси какие-то кусочки бампера валяются. Загорелся зеленый свет, я посмотрела вправо — метрах в ста стоит развернутая черная машина, и дым из нее идет, — рассказала НГС Наталья.

Спустя 20 минут девушка ехала по улице Богдана Хмельницкого, но уже в обратном направлении — там работали сотрудники полиции и медики скорой помощи. Сибирячка считает, что водитель «Тойоты» мог двигаться на очень высокой скорости — явно больше разрешенных 60 километров в час.

После аварии полиция возбудила уголовное дело. Водитель «Тойоты», как сообщили в ведомстве, находился в России нелегально.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Новосибирск ГАИ МВД ДТП
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
8 сентября 2024, 21:49
"раздался сильный хлопок" Не смог дальше читать. Рос плебс наглухо и массово двинулся со своим коленоприкланением перед государством и боязнью называть вещи своими именами.
Гость
8 сентября 2024, 21:58
А где у нас 1905 года, где ехала кхм.. очевидица, с Богдашкой пересекаются или соседствуют хотя бы?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Вместе или друг от друга: секс-колумнистка НГС — о том, почему сибирячки отдыхают без мужей и зачем им мужчина в отпуске
Анонимное мнение
Мнение
Отношение к русским, цены на жилье и тоска по дому: российский инженер перебрался в Барселону — как ему там живется?
Анонимное мнение
Мнение
«Сервис и транспорт в ауте»: журналистка НГС — о том, почему отдыхать на базах под Новосибирском некомфортно
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
«Как-то она прятала перепившего ученика в шкафу»: журналист — о звонке любимому учителю
Анонимное мнение
Мнение
Как в Новосибирске, но с душой: Стас Соколов — о том, как и почему томский гастрофестиваль оказался лучше «столичного»
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Денис,18

Ирина,47

ЗЕВС,58

Юрий,48

МакТрахенберг,18

Yujin,45

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Склад индивидуального хранения вещей физических и юридических лиц

940 ₽

Добавить объявление