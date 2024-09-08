«Летел, как муха»: очевидица раскрыла подробности аварии на Богдашке, где погибла 23-летняя девушка

Авария произошла около 9 часов утра Источник: ГАИ Новосибирска











Стали известны подробности аварии на улице Богдана Хмельницкого, где погибла 23-летняя девушка. Информацией о происшествии с НГС поделилась очевидица Наталья.

Девушка рассказала, что около 9 часов утра ехала на такси по улице 1905 года. Ее автомобиль остановился следом за машиной такси, которая также попала в ДТП. Дорога была пустой, пробок в ранний час не было.

— В какой-то момент раздался сильный хлопок. И «Тойота» эта пролетала как муха перед глазами. Потом секунду спустя смотрю — перед машиной такси какие-то кусочки бампера валяются. Загорелся зеленый свет, я посмотрела вправо — метрах в ста стоит развернутая черная машина, и дым из нее идет, — рассказала НГС Наталья.

Спустя 20 минут девушка ехала по улице Богдана Хмельницкого, но уже в обратном направлении — там работали сотрудники полиции и медики скорой помощи. Сибирячка считает, что водитель «Тойоты» мог двигаться на очень высокой скорости — явно больше разрешенных 60 километров в час.