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Животные Нападает на маму: котенок дальневосточного леопарда вышел к посетителям Новосибирского зоопарка — видео

Нападает на маму: котенок дальневосточного леопарда вышел к посетителям Новосибирского зоопарка — видео

Малыш родился совсем недавно

1 084
2 комментария

Посмотрите, как малыш подглядывает за новосибирцами

Котенок дальневосточного леопарда вышел к посетителям Новосибирского зоопарка. Малыш еще слегка побаивается людей и бегает возле мамы.

Видео с котенком дальневосточного леопарда опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Сергей Ильтяков. Судя по кадрам, малыш родился совсем недавно. В кадр попало, как котенок нападает на маму и с любопытством разглядывает посетителей, слегка побаиваясь их.

Посмотрите, как малыш бегает по вольеру

Недавно зоопарк показал, как проводят время лесные котята. Пушистые зверьки потягиваются и ловко прыгают.

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Комментарии
2
Гость
8 сентября 2024, 12:54
Нападает?и рвет в клочки .где не увидел
Гость
8 сентября 2024, 13:02
На маму не нападал даже в детстве. Как и на папу. Леопардёнок далеко пойдёт. Съест директора зоопарка и скажет, что билеты будут стоить 100 тысяч долларов. А может и евро.
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