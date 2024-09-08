Нападает на маму: котенок дальневосточного леопарда вышел к посетителям Новосибирского зоопарка — видео

Видео с котенком дальневосточного леопарда опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Сергей Ильтяков. Судя по кадрам, малыш родился совсем недавно. В кадр попало, как котенок нападает на маму и с любопытством разглядывает посетителей, слегка побаиваясь их.