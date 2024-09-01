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Животные Потягиваются и жмурят глазки: как проводят время лесные котята — милое видео из Новосибирского зоопарка

Потягиваются и жмурят глазки: как проводят время лесные котята — милое видео из Новосибирского зоопарка

Детеныши родились в начале мая

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2 комментария

Котята вместе проводят время

В Новосибирском зоопарке показали, как проводят время лесные котята. Видео с пушистыми детенышами опубликовали в телеграм-канале учреждения 1 сентября.

Детеныши появились на свет 3 мая

На видео можно заметить, как котята сидят на бревнах в вольере — один из них ловко перепрыгивает сородича, приземлившись на четыре лапы.

На следующих кадрах один из маленьких обитателей зоопарка, жмурясь, смотрит по сторонам, другой — потягивается, выставив лапу. Судя по видео, детеныши вместе растут и играют.

Как сообщали в Новосибирском зоопарке, 3 мая в семье лесных котов родились четыре детеныша: мальчик и три девочки. Родители начали выпускать котят на прогулки, когда им исполнился месяц.

В конце августа в Новосибирском зоопарке показали игры манулят. Детенышей снял на видео постоянный гость учреждения.

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Зоопарк Новосибирск Лесные коты Животные
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Комментарии
4
ххл
1 сентября 2024, 16:59
Таких "лесных" котят в каждом подвале несколько штук наберется ...
Гость
1 сентября 2024, 16:40
НовосибирскГооовнооСайт!
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