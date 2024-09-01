Потягиваются и жмурят глазки: как проводят время лесные котята — милое видео из Новосибирского зоопарка

Котята вместе проводят время Источник: Новосибирский зоопарк/t.me











В Новосибирском зоопарке показали, как проводят время лесные котята. Видео с пушистыми детенышами опубликовали в телеграм-канале учреждения 1 сентября.

Детеныши появились на свет 3 мая Источник: Новосибирский зоопарк/t.me

На видео можно заметить, как котята сидят на бревнах в вольере — один из них ловко перепрыгивает сородича, приземлившись на четыре лапы.

На следующих кадрах один из маленьких обитателей зоопарка, жмурясь, смотрит по сторонам, другой — потягивается, выставив лапу. Судя по видео, детеныши вместе растут и играют.

Как сообщали в Новосибирском зоопарке, 3 мая в семье лесных котов родились четыре детеныша: мальчик и три девочки. Родители начали выпускать котят на прогулки, когда им исполнился месяц.