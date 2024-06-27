«Как и все дети, не умеют скучать»: как растут лесные котята в Новосибирском зоопарке — милое видео

Детеныши появились на свет 3 мая Источник: Новосибирский зоопарк/t.me











В Новосибирском зоопарке показали новые кадры с подрастающими лесными котятами. Детеныши изучают вольер и часто проводят время со своей мамой — взрослая кошка ухаживает за потомством, вылизывая шерсть.



Видео с животными опубликовали в телеграм-канале учреждения 27 июля. По данным зоопарка, в семье лесных котов 3 мая родились четыре детеныша: мальчик и три девочки.

В зоопарка родились четыре лесных котенка Источник: Новосибирский зоопарк/t.me

— Как и все дети, они не умеют скучать и охотно играют с мячиками, травинками, прутиками. Каждый из них отрабатывает охотничьи навыки, нападая, например, на мамин хвост или стараясь поймать шмеля или воробья, залетевшего к ним в вольер, — приводятся в сообщении слова зоолога Юлии Коноваловой.



Родители начали выпускать лесных котят на прогулки, когда детенышам исполнился месяц — первые недели жизни они были скрыты от посторонних глаз. В учреждении также уточнили, что сейчас детеныши почти все время проводят на улице.