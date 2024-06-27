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Животные «Как и все дети, не умеют скучать»: как растут лесные котята в Новосибирском зоопарке — милое видео

«Как и все дети, не умеют скучать»: как растут лесные котята в Новосибирском зоопарке — милое видео

Детеныши появились на свет в начале мая

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Детеныши появились на свет 3 мая

В Новосибирском зоопарке показали новые кадры с подрастающими лесными котятами. Детеныши изучают вольер и часто проводят время со своей мамой — взрослая кошка ухаживает за потомством, вылизывая шерсть.

Видео с животными опубликовали в телеграм-канале учреждения 27 июля. По данным зоопарка, в семье лесных котов 3 мая родились четыре детеныша: мальчик и три девочки.

В зоопарка родились четыре лесных котенка

— Как и все дети, они не умеют скучать и охотно играют с мячиками, травинками, прутиками. Каждый из них отрабатывает охотничьи навыки, нападая, например, на мамин хвост или стараясь поймать шмеля или воробья, залетевшего к ним в вольер, — приводятся в сообщении слова зоолога Юлии Коноваловой.

Родители начали выпускать лесных котят на прогулки, когда детенышам исполнился месяц — первые недели жизни они были скрыты от посторонних глаз. В учреждении также уточнили, что сейчас детеныши почти все время проводят на улице.

В конце мая стало известно о том, что в Новосибирском зоопарке родились детеныши полярных волков. Смотрим кадры с животными.

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Комментарии
1
Гость
27 июня 2024, 18:17
милое видео 💩💩💩💩
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