Играют и лезут к матери: как проводят время полярные волчата — милое видео из Новосибирского зоопарка

Новосибирский зоопарк опубликовал новое видео с полярными волчатами. Детеныши с любопытством изучают окрестности.
Кадры с маленькими обитателями зоопарка опубликовали 21 июня в телеграм-канале учреждения. Смотрим милое видео с играми волчат.
На кадрах видно, как детеныши играют и осматривают вольер, забираясь на высокие поверхности. Кроме общения друг с другом, животные уделяют внимание и взрослым сородичам — один из них решил поухаживать за волчицей, начав вылизывать шерсть на ее голове.
О рождении четырех детенышей полярных волков стало известно 22 мая. Как сообщали в зоопарке, тогда им исполнился месяц.
— Мы уже осмотрели волчат, определили пол: два мальчика и две девочки, — уточняли в зоопарке.
Недавно в Новосибирском зоопарке родились детеныши манулов. В этом году на свет появились 12 котят у двух самок.