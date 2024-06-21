Играют и лезут к матери: как проводят время полярные волчата — милое видео из Новосибирского зоопарка

Полярные волки содержатся в зоопарке Новосибирска с 2019 года Источник: Новосибирский зоопарк/t.me











Новосибирский зоопарк опубликовал новое видео с полярными волчатами. Детеныши с любопытством изучают окрестности.



Кадры с маленькими обитателями зоопарка опубликовали 21 июня в телеграм-канале учреждения. Смотрим милое видео с играми волчат.

Кадры с волками опубликовали в телеграм-канале учреждения Источник: Новосибирский зоопарк/t.me

На кадрах видно, как детеныши играют и осматривают вольер, забираясь на высокие поверхности. Кроме общения друг с другом, животные уделяют внимание и взрослым сородичам — один из них решил поухаживать за волчицей, начав вылизывать шерсть на ее голове.



О рождении четырех детенышей полярных волков стало известно 22 мая. Как сообщали в зоопарке, тогда им исполнился месяц.



— Мы уже осмотрели волчат, определили пол: два мальчика и две девочки, — уточняли в зоопарке.