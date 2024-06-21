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Животные Играют и лезут к матери: как проводят время полярные волчата — милое видео из Новосибирского зоопарка

Играют и лезут к матери: как проводят время полярные волчата — милое видео из Новосибирского зоопарка

Детеныши появились на свет в апреле, но уже осваиваются в вольере

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Полярные волки содержатся в зоопарке Новосибирска с 2019 года

Новосибирский зоопарк опубликовал новое видео с полярными волчатами. Детеныши с любопытством изучают окрестности.

Кадры с маленькими обитателями зоопарка опубликовали 21 июня в телеграм-канале учреждения. Смотрим милое видео с играми волчат.

Кадры с волками опубликовали в телеграм-канале учреждения

На кадрах видно, как детеныши играют и осматривают вольер, забираясь на высокие поверхности. Кроме общения друг с другом, животные уделяют внимание и взрослым сородичам — один из них решил поухаживать за волчицей, начав вылизывать шерсть на ее голове.

О рождении четырех детенышей полярных волков стало известно 22 мая. Как сообщали в зоопарке, тогда им исполнился месяц.

— Мы уже осмотрели волчат, определили пол: два мальчика и две девочки, — уточняли в зоопарке.

Недавно в Новосибирском зоопарке родились детеныши манулов. В этом году на свет появились 12 котят у двух самок.

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