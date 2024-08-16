«Вроде как лёг и не проснулся»: склеп, могила вора в законе и участок «безродных» — гуляем по Клещихинскому кладбищу

Клещихинское кладбище соседствует с гигантским мусорным полигоном Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











За каждым захоронением в Новосибирске закрепилась определенная слава: Заельцовское — самое большое, Южное в районе Академгородка — самое компактное, но с большим академическим кварталом, где покоятся ученые. Инское в Первомайском районе примечательно могилами железнодорожников и аллеей членов ОПГ, Кудряшовское — старинными могилами и помпезными надгробиями. Клещихинское кладбище в этом ряду выглядит белой вороной и, кажется, ничем не примечательно. Но как оказалось, и у этого некрополя есть своя интересная история. Корреспондент НГС Ксения Лысенко прогулялась по кладбищу на окраине города вместе с автором кладбищенских экскурсий Лидией Королёвой и рассказывает, какие тайны скрывает Клещихинское.



Элитный сектор

Клещихинское кладбище скрывается на выезде из города за Хилокским рынком. Ориентироваться стоит на голубые купола храма в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали». Сразу за ними — центральный вход на захоронения, аккуратные аллеи могил, частично скрывающихся в лесу, и целая улица киосков, в которых продают памятники.



Клещихинское кладбище нельзя отнести к старым некрополям. Первые могилы тут появились в 1952 году, но чуть позже сюда стали переносить дореволюционные захоронения с бывшего Воскресенского кладбища. Вообще, Воскресенское окончательно сровняли с землей в 1920 году. На части кладбища сейчас стоит Центральный парк, еще одну часть занимают жилые кварталы. А в начале 60-х годов в этом же районе стали строить стадион «Спартак» — эта территория тоже когда-то была кладбищем. Обнаруженные захоронения перенесли на Клещихинское, но где именно находится участок со старинными могилами, сказать сложно.

Современное захоронение, но стилизованное под могилу XIX века. На надгробии — молитва Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Как и на любом другом кладбище на Клещихинском есть свой «элитный сектор», правда, сразу за ним виднеются барханы мусора с местного мусорного полигона. Рядом расположен полупустой участок для новых захоронений. Одна из свежих могил в этом месте — мужчины, погибшего на СВО.

— Хоронят все-таки чаще на Заельцовском или Гусинобродском — у нас в городе это самые большие кладбища, — объясняет Лидия Королёва, пока ведет нас в самое сердце Клещихинского — к, пожалуй, самой известной могиле на этом некрополе.

Захоронение актрисы Екатерины Савиновой стало в определенном смысле местной достопримечательностью. Вот и сейчас возле нее остановился внедорожник, откуда вышла девочка школьного возраста и положила на могилу актрисы пригоршню конфет.

Екатерина Савинова известна по роли Фроси Бурлаковой в фильме «Приходите завтра». В Новосибирске она оказалась перед самой смертью — приехала к родной сестре, жившей на улице Станиславского. Актриса на тот момент серьезно болела, поскольку на съемках заразилась инфекционным заболеванием бруцеллезом. Болезнь поражала органы, особенно нервную систему. Актриса это чувствовала и даже боялась себя. Не выдержав, она наложила на себя руки, а перед этим оставила записку своему сыну, в которой написала: «Прости меня, если бы ты знал, что меня ждет в будущем».

Могила известной актрисы несколько запущена Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Как говорит Лидия Королева, до 2006 года Екатерина Савинова покоилась в глубине кладбища, но затем могилу перенесли в сектор, считающийся элитным.



— Её перезахоронили, и вот вспоминают, что останки были вообще нетленные, когда открыли гроб, — Лидия достает книгу Елены Огневой, посвященную жизни Екатерины Савиновой, и читает. — Гроб был целёхонький, красная материя, которой был обит, истлела, однако краска отпечаталась на дереве. Даже рюши по периметру гроба сохранились. Когда открыли крышку гроба, нашему удивлению не было конца. Тело Савиновой под погребальным покрывалом обуто в черные лакированные туфли, носочки белые-белые.

По словам Лидии, желающих проститься в 2006 году, когда Савинову перезахоронили, было так много, что храм всех не мог вместить. На прощание приехали и муж актрисы, известный режиссер Евгений Ташков, и их сын Андрей Ташков — тоже актер.

— Да, она наложила на себя руки, но тут, видимо, сыграла роль ее болезнь. Поэтому отпевание стало возможным, — отметила Лидия.

Рядом с героем соцтруда покоится его супруга Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Соседом Екатерины Савиновой на этой же аллее стал герой соцтруда и почетный житель Новосибирска Иван Шурбин. В годы войны он воевал против Японии, а после служил в Северной Корее. В Новосибирске он отработал 25 лет на заводе «Тяжстанкогидропресс» и скончался на 91-м году жизни.



Чуть дальше могила Сергея Явнова — это еще один герой соцтруда. В советские годы он участвовал в социалистическом соревновании по пробегу троллейбуса без капитального ремонта и перевыполнению плана перевозок пассажиров.



Вообще, могил героев соцтруда здесь немало, но они разбросаны по всему кладбищу. Затрудняет все навигация, говорит наш экскурсовод: отыскать нужный сектор бывает сложно, кое-где нет обозначений.



Так выглядит семейный некрополь с одинаковыми крестами на могилах. Часть земли зарезервирована для будущих могил Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Элитный сектор могил продолжается небольшой часовней и участком с одинаковыми могильными плитами. Как объясняет Лидия Королёва, это одно из семейных захоронений. Такое на новосибирских кладбищах (но не на всех) возможно — желающие могут купить участок земли, чтобы захоронить близких. Вот и сейчас на беседке рядом с часовней, построенной владельцами семейного захоронения, висит табличка:



«Упокой, Господи, души рабов Твоих, усопших в роду Петровых, Андреевых, Тагильцевых, Дидковских, Сергушкиных, Рис...».



— Семейный некрополь у нас есть также на Заельцовском кладбище, где Сергей Бондаренко (депутат, руководитель похоронного дома «ИМИ». — Прим.ред.) установил даже семейный колумбарий. А тут очевидно специально перезахоронили людей, потому что даты смерти у всех разные. Но не все фамилии на этом семейном некрополе представлены. Но место еще есть — возможно, зарезервировано на будущее, — объясняет Лидия Королёва.

Как правило, захоронить прах человека в центральных рядах стоит дороже, чем в нижних. Одна часть колумбария на Клещихинском кладбище вообще пустует Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Колумбарий на Клещихинском появился в 2009 году. Больше половины ячеек из 280 по-прежнему пустуют.

— Колумбарий к нам пришел из Древнего Рима. Гнездо голубки — так переводится. В Древнем Риме избегали прямого упоминания смерти, использовали иносказания. Вот, например, колумбарий — гнездо голубки, душа — голубка, — продолжает она. — Это экономичный и экологичный вид захоронений. Есть люди, которые предпочитают именно его.



Деревни мертвых





Пока мы добираемся до следующего примечательного сектора кладбища, Лидия Королёва рассказывает о древних погребальных традициях. Раньше на Руси существовали целые деревни мертвых, которые строили на удалении от жилых деревень. Назывались они домовинами.



— Домики-избушки ставили так, чтобы люди вообще могли туда пройти. Окна и двери в таких домовинах должны быть отвернуты от жилой деревни. Отсюда вот это вот знаменитое из сказок: «Избушка-избушка, повернись ко мне передом, к лесу задом». То есть избушка Бабы-Яги — это напоминание о тех временах и о деревнях мертвых, — говорит она. — Положил конец всему этому Пётр I, сказал: «Нечего мне тут тратить лес на деревни мертвых!». И стали делать могилки поскромнее.

От целых деревень мертвых — к памятникам поскромнее Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Один из самых очевидных примеров такой скромной могилки — простой деревянный крест. Порой над крестом делали небольшую крышу, как у избы, — это тоже напоминание о домовинах.



— Мне встречалось такое поверье: люди приходили на кладбище к могиле близкого, пока стоял деревянный крест. Если крест сгнил и упал, его оставляли на могиле, то есть считалось, что душа успокоилась там, и уже всё, упоминать не нужно. Не знаю, сколько они стояли, — лет 10−20, наверное, — объясняет экскурсовод.

Сейчас кресты на могилах, как правило, считаются чем-то временным и стоят, пока их не заменят на плиты Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Сейчас можно заметить и другую традицию: если кресты меняют на надгробия, то их все равно оставляют возле могилы, привязывая к плите.



На смену крестам вскоре пришли обелиски — колонны из железных прутьев, сужающиеся кверху. По словам Лидии, они получили большое распространение в советское время и представляли собой самую типовую, временную конструкцию. Но и сейчас на Клещихинском кладбище встречаются обелиски. Они, как правило, украшены пятиконечной звездой.

Справа — обелиск с пиками и крестом с перекладиной Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











— Вот это пики на вершине оградок стилизованы под свечи, — Лидия показывает на пики покрытого ржавчиной обелиска на одной из могил. — Они символизируют пики, которым Христу нанесли раны. Потом заменили кресты на пятиконечные звезды — это тоже христовый символ, углы звезды символизируют пять ран Христа.

Самый популярный вид памятников — черные плиты, на задник которых теперь все чаще наносят изображения. На Клещихинском кладбище встречаются изображения храмов и куполов, зажженных свечей и пейзажей.



Иногда на задниках плит можно встретить изображение того, что были близко человеку при жизни. Этот памятник, например, посвящен умершему авиадиспетчеру В других случаях поступают проще и изображают самого человека 1 из 2 Иногда на задниках плит можно встретить изображение того, что были близко человеку при жизни. Этот памятник, например, посвящен умершему авиадиспетчеру Источник: Андрей Бортко / NGS.ru

— Вообще, сама могильная плита — это закрытая дверь в потусторонний мир. Еще до того, как началось промышленное изготовление надгробий, люди приносили большой камень на могилу либо укладывали на нее камни, чтобы символически запечатать вход в этот мир. Наступить на такую плиту — ничего страшного. Считается, что ты помянул человека, внимание обратил. Ты читаешь имя незнакомого человека, и считается, что если ты его по имени помянул, где-то его душе хорошо от этого стало, — добавляет Лидия Королёва.

Образ плакальщицы на могиле — популярная метафора Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Нередко на могилах Клещихинского кладбища встречаются изображения птиц и крыльев ангела. Это популярная ассоциация с душами погибших. Кое-где встречаются могилы с оградками, а также столы с лавочками. Эксперт по погребальной культуре отмечает, что в этом сплелись сразу две традиции.



— Столики еще с язычества к нам пришли: умершему приносили еду, чтобы он привыкал к новому месту жизни, — объяснила она. — А оградки с надгробием и столиком появлялись также в дореволюционные времена. Считалось, что это такой пьедестал для трапезы поминальной, и делали это в основном богатые люди.

В глубине Клещихинского можно отыскать склеп Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Недалеко от элитного сектора на Клещихинском нам удалось обнаружить настоящий склеп с дверью, закрытой на ключ. В нем — захоронение женщины средних лет. Как говорит Лидия Королёва, склепы встречаются на новосибирских кладбищах нечасто, один из таких можно найти на Кудряшовском кладбище.



Музыканты и «блатные»

Лидия Королёва ведет нас к могиле Андрея Климнюка — известного новосибирского шансон-исполнителя и ветерана боевых действий в Афганистане.



— У него есть записанные альбомы, он вообще участвовал почти во всех конкурсах, которых проходили в Новосибирске для бардов: например, в Дне памяти Владимира Высоцкого. На День ВДВ сюда обычно приходят поминать его, — рассказывает она.

Могилу Андрея Климнюка регулярно посещают на День ВДВ Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Рядом с Андреем Климнюком похоронен его 18-летний сын, умерший в том же году, что и его отец. На заднике надгробия изображен сноубордист — парень увлекался сноубордом.



— Сын умер буквально через несколько месяцев, и я читала такую мистическую версию, что вроде как отец его забрал. Видимо, им было тяжело разлучиться, парень сильно тосковал по отцу, вроде как лёг и не проснулся, — говорит Лидия.



Могилу еще одного известного музыканта отыскать труднее — для этого придется уйти вглубь леса. Это еще одно семейное захоронение, на этот раз семьи Селивановых. Дмитрий Селиванов — музыкант «Калинова моста», ушедший из группы и образовавший свой коллектив.

Уход из жизни Дмитрия Селиванова стал неожиданным для его родных и друзей Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











За год до своей смерти он играл в «Гражданской обороне» вместе с Егором Летовым и Янкой Дягилевой. В 1989 году он пришел в НЭТИ (нынешний НГТУ) к знакомым музыкантам, а затем покончил с собой в конце вузовского коридора. Одной из вероятных причин называют депрессию, которой страдал музыкант из-за ухода из «Калинова моста». Рядом с Дмитрием похоронен его отец, переживший сына на 23 года.

Еще одно примечательное захоронение на здешнем кладбище не имеет отношения к музыке. Если ввести в поисковик «Клещихинское кладбище», то одним из первых изображений выпадет памятник с «Мерседесом». Могилу Бориса-газировщика, на которой и установлен примечательный автомобиль, можно назвать самой популярной после могилы Екатерины Савиновой.

Практически ювелирная работа по камню Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Борис Чубаров был бизнесменом в 90-е и, как предполагают люди, знавшие его, имел какое-то отношение к криминалу. Состояние он сколотил на автоматах с газированной водой и игровых автоматах в зале ожидания Толмачево. Популярная версия его смерти, которая активно распространяется в интернете, — ДТП с участием «Мерседеса». Но на самом деле Борис Чубаров скончался в результате болезни, а «Мерседес» — так и не сбывшаяся мечта, которую решили увековечить в камне.

— Ещё нужно мастера найти, который бы всё это из камня аккуратно высек — масштаб же почти один к одному. Может быть, в Китае заказывали, — комментирует массивный автомобиль на могиле Лидия Королёва. — Вот у Ростислава Шило, бывшего директора зоопарка, на Заельцовском кладбище стоит памятник, который заказывали в Китае — наши мастера запросили кучу денег, поэтому посчитали, что проще в Китае сделать. Может, и тут в Китае памятник заказывали.

Могила раскоронованного вора в законе Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Вдалеке от Бориса-газировщика захоронен Сергей Клементьев. У него внушительный памятник, на котором мужчина изображен в полный рост, свежие розы в вазах (у него недавно был день рождения) и голубые ели, обрамляющие захоронение.

Всё это неслучайно — Сергей Клементьев по кличке «Клим» был авторитетной фигурой в криминальном мире и в 1998 году даже получил статус вора в законе. Правда, его довольно быстро раскороновали: конфликтующая с ним первомайская группировка добыла компрометирующую Клима информацию о том, что тот в молодости служил в армии — по воровским понятиям подобное недопустимо. Свой последний срок он получил за распространение наркотиков. Поговаривают, что он даже пристрастился к героину. В 2015 году мужчина скончался.



Участки для «безродных»

Неприглядная часть истории Клещихинского кладбища — захоронения «безродных». Так тут называют могилы, в которых, как правило, покоятся невостребованные тела. В 90-е годы неопознанных трупов, в основном, бездомных или умерших, но не имевших при себе документов, стало так много, что сектор «безродных» пришлось расширять. На карте Клещихинского кладбища секторы с безымянными могилами обозначены вкрадчивой аббревиатурой «Б/Р». Оценить масштабы этих «Б/Р» можно лишь по ней, в действительности же отыскать секторы затруднительно — опять же, из-за непростой навигации.

Эта часть Клещихинского кладбища выглядит самой запущенной Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Как объясняет Лидия Королёва, термин «безродные» — устоявшийся и формализованный. Им обозначают в первую очередь «людей без рода», то есть без документов. Поэтому порой в «безродные» попадают случайные люди — тех, кого близкие потеряли и не успели найти или опознать. Некоторых из «безродных» всё же находят, но уже после захоронения. В таком случае на могиле ставят плиту с именем или же тело и вовсе перезахоранивают в другом месте.



— Была такая традиция: самоубийц хоронили вдоль дороги, где-нибудь на отшибе. С «безродными» примерно такая же ситуация, — говорит она.



Иногда родственники «безродного» не имеют средств захоронить близкого или же желания, в таком случае захоронение производится за счет государства. Никаких плит или других обозначений в таком случае не предусмотрено — только железные таблички с порядковыми номерами.

Безымянная могила Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Клещихинское кладбище прирастает огромными темпами. Могил так много, что кажется, некрополь совсем скоро выйдет за пределы города и затронет сельские поля. Пока, впрочем, похоронщики ограничиваются полями городскими.

Контраст с центральной частью кладбища разительный: порядка здесь еще меньше, больших памятников нет, в лучшем случае стоят компактные черные могильные плиты. Некоторые могилы провалились или зарастают травой в человеческий рост. А среди них, если приглядеться, можно увидеть непримечательные, местами тронутые ржавчиной те самые железные таблички с цифрами.



Недавно мы поговорили с сибирячкой Юлией Максимовой, которая несколько лет работает в похоронном бюро. Она рассказала о мистике на кладбище и женщине в похоронном бизнесе.